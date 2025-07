Novità e trend 16 1

Il dramma di "Subnautica 2": gli sviluppatori e l'editore licenziati vanno in tribunale

11.7.2025

"Subnautica 2" è attesissimo, ma ora uscirà in ritardo. A quanto pare, ciò è dovuto a una disputa tra i capi dello studio, licenziati la scorsa settimana, e l'editore.

Gli appassionati del gioco di sopravvivenza subacquea «Subnautica» dovranno aspettare ancora un po' prima di potersi tuffare nel sequel. In un comunicato stampa, lo studio californiano Unknown Worlds ha annunciato il rinvio di «Subnautica 2» al 2026. Il gioco, annunciato nell'autunno del 2024, doveva inizialmente uscire nel 2025 - come la prima parte del 2018, inizialmente in Early Access. «Subnautica 2» è il secondo titolo più richiesto su Steam.

Di cosa parla «Subnautica» Esplora bellissimi e coloratissimi mondi sottomarini popolati da creature di ogni tipo. Devi fare attenzione a non morire di fame, di sete, di soffocamento o di essere divorato da giganteschi pesci predatori. Anche la costruzione di una base sottomarina e la storia di fondo sono parti importanti del gioco. Il gioco per giocatore singolo è diventato un successo a sorpresa e secondo l'editore Krafton ha venduto più di sette milioni di copie. Lo spin-off «Subnautica: Below Zero» è stato pubblicato nel 2021. «Subnautica 2» mantiene il gameplay di base e ha anche una modalità cooperativa.

Lo studio cita il feedback dei playtest iniziali come motivo ufficiale del rinvio: «Alcune aree» devono ancora essere migliorate prima del lancio in Early Access. Il tempo aggiuntivo consentirà di aggiungere più biomi, più potenziamenti per i veicoli, più strumenti e più animali. Inoltre, la storia potrà essere sviluppata in modo più ampio. Insieme al comunicato stampa, lo studio ha pubblicato un primo trailer di gameplay.

Fin qui tutto bene (o male). Ma l'uscita posticipata è solo la punta dell'iceberg: negli ultimi giorni c'è stato un gran fermento dietro le quinte. I dettagli stanno venendo gradualmente alla luce.

Il rinvio segue il licenziamento del team di gestione

Il 2 luglio, l'editore e proprietario dello studio sudcoreano Krafton ha annunciato a sorpresa la sostituzione dell'intero team di gestione di Unknown Worlds: I due fondatori dello studio Charlie Cleveland e Max McGuire Krafton e l'amministratore delegato Ted Gill hanno dovuto lasciare il posto. Secondo un comunicato, il resto del team rimarrà al suo posto. Krafton aveva acquistato Unknown Worlds nel 2021 per 500 milioni di dollari americani.

Il motivo dei licenziamenti non è stato inizialmente reso noto. Nel comunicato ufficiale di Krafton relativo ai cambiamenti del personale, il proprietario ha augurato il meglio ai tre ex dipendenti. Cleveland ha espresso il suo shock per il licenziamento in un articolo su Reddit tre giorni dopo e ha dichiarato che «Subnautica 2» era pronto per l'Accesso Anticipato.

Si trattava di impedire il pagamento di un bonus?

Un rapporto di Bloomberg (paywall) del 9 luglio aveva già anticipato il rinvio prima che fosse confermato ufficialmente. E vede una ragione puramente finanziaria dietro di esso: al momento dell'acquisizione dello studio, Krafton aveva concordato il pagamento di un bonus di 250 milioni di dollari al team di sviluppo - se fossero stati raggiunti determinati obiettivi di vendita entro la fine del 2025.

Secondo Bloomberg, che cita fonti che non desiderano essere nominate, Krafton ha spinto per il rinvio contro la volontà del (precedente) team di gestione. A causa del successivo rilascio di «Subnautica 2», gli accordi sull'obiettivo non possono più essere rispettati e il bonus viene perso.

La costruzione di basi è di nuovo una componente centrale in «Subnautica 2» - ora insieme ad altri giocatori.

Fonte: Gameplay-Trailer/Unknown Worlds

Accuse gravi da parte di Krafton

Nel frattempo, non si parla più degli auguri di «» . Sempre il 9 luglio, Krafton ha pubblicato una dichiarazione con gravi accuse nei confronti degli ex manager. In esso, l'editore confermava l'accordo da 250 milioni di dollari e affermava di aver versato in buona fede il 90% del denaro ai tre ex manager in anticipo. In cambio, ci si aspettava che partecipassero attivamente allo sviluppo del gioco.

Lo screenshot mostra la dichiarazione se non riesci a vederla da solo. Appare solo come pop-up sulla pagina iniziale di Krafton.

Fonte: Krafton

Cleveland, Gill e McGuire, tuttavia, non avevano ottemperato nonostante le ripetute richieste. Cleveland ha preferito dedicarsi a un progetto cinematografico privato. L'uscita in accesso anticipato di «Subnautica 2» era inizialmente prevista per l'inizio del 2024, ma la mancanza di leadership ha causato lunghi ritardi. Tuttavia, il resto del team di sviluppo continua a godere del pieno supporto di Krafton. La dichiarazione si conclude con una nota di commento.

La dichiarazione si conclude con le parole eccezionalmente chiare: «Il comportamento della precedente leadership ci ha profondamente deluso e ci sentiamo traditi perché non hanno onorato la fiducia che i nostri fan hanno riposto in loro».

Il sequel di «Subnautica» ottiene nuovi veicoli subacquei.

Fonte: Gameplay-Trailer/Unknown Worlds

Inizio di una guerra delle rose: seguiranno cause legali

I dirigenti licenziati non sono disposti a lasciar correre queste accuse. Cleveland prende posizione su Reddit. Ribadisce che «Subnautica 2» è pronto per essere rilasciato. Ora lui e i suoi due colleghi hanno intentato una causa contro Krafton.

Subnautica è il lavoro della sua vita e le cose devono essere sistemate. «Fare causa a un'azienda multimiliardaria in un processo doloroso, pubblico e forse prolungato non era certo nella mia lista dei desideri», scrive. Non specifica se ha ricevuto il pagamento del bonus, come afferma Krafton, ma chiarisce che il denaro, come tutti i profitti precedenti, era destinato a essere condiviso con l'intero team.

Che stato di sviluppo ha l'azienda?

Non si sa quale sia lo stato di sviluppo di «Subnautica 2». Tuttavia, sembra che la disputa tra i fondatori e i padri del gioco e l'editore stia gettando un'ombra sull'ulteriore sviluppo.

Immagine di copertina: Mondi sconosciuti

