I nuovi giochi PS Plus per l'abbonamento Extra e Premium di luglio 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 10.7.2025

Sony offre nuovi contenuti per PS Plus Extra e Premium a luglio. Oltre ai blockbuster moderni come "Cyberpunk 2077", tornano anche due classici con "Twisted Metal 3 & 4". In concomitanza con l'inizio della seconda stagione della serie TV.

Sony aggiunge ogni mese nuovi giochi al programma Playstation Plus. Per poterli giocare, è necessario raggiungere il livello di abbonamento richiesto. Dopo i tre nuovi titoli per la sezione Essenziale, Sony sta ampliando il catalogo di giochi per Playstation Plus Extra e Premium con dieci titoli. La maggior parte dei giochi sarà disponibile dal 15 luglio.

Quali sono i livelli dell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è diviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, spazio di archiviazione cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

Specificamente per l'abbonamento Premium

«Twisted Metal 3 & 4»

Quando: 15 luglio

Dove: PS4, PS5

Anno: 1998 o 1999



Due classici della serie di combattimenti tra veicoli tornano come parte del catalogo Classics. Controlla veicoli armati in arene caotiche e competi contro personaggi stravaganti. I giochi offrono un'azione arcade con un fattore di culto. La nuova edizione offre il supporto per i trofei e una migliore risoluzione.

La seconda stagione dell'adattamento live-action dell'omonima serie di giochi con Samoa Joe e la voce di Will Arnett nel ruolo di Sweet Tooth, Anthony Mackie nel ruolo di John Doe e Stephanie Beatriz nel ruolo di Quiet inizia il 31 luglio.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Cyberpunk 2077»

Quando: 9 luglio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2020



Nel gioco di ruolo d'azione open-world di CD Project Red, assumerai il ruolo di V, un mercenario. Ti ritrovi nella metropoli distopica di Night City e affronti missioni pericolose per raggiungere fama e fortuna. Nel corso del processo, verrai coinvolto in un vortice di lotte di potere, intrighi aziendali e decisioni morali che avranno un impatto significativo sul corso della tua storia. Le tue azioni e le relazioni con i vari personaggi determineranno lo svolgimento della tua avventura. L'espansione «Phantom Liberty» non è inclusa, ma il gioco principale offre già decine di ore di gioco.

«Banishers: Ghosts of New Eden»

Quando: 15 luglio

Dove: PS5

Anno: 2024



Questo RPG d'azione proviene da Don't Nod, i creatori di Life is Strange. Vesti i panni di Red e Antea, una coppia di cacciatori di fantasmi nell'America del XVII secolo. Dopo un attacco, Antea viene abbandonata come fantasma, mentre Red cerca di salvarla. Puoi passare da un personaggio all'altro, combattere nemici soprannaturali e prendere decisioni morali importanti. Le tue azioni influenzano la storia e il rapporto tra i protagonisti. Puoi aspettarti un'atmosfera cupa, una narrazione emozionante e un sistema di combattimento dinamico.

«Bluey: Il Videogioco»

Quando: 15 luglio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



Il gioco è basato sulla popolare serie australiana per bambini «Bluey» e si rivolge principalmente ai più giovani e alle famiglie. Gioca nei panni di Bluey, di sua sorella Bingo o dei loro genitori Bandit e Chilli. In diversi minigiochi si esplorano luoghi noti della serie, si risolvono piccoli enigmi o si gareggia in giochi di abilità. Il gioco si basa molto su immagini colorate, controlli semplici e dialoghi affascinanti.

«Planet Zoo: Console Edition»

Quando: 15 luglio

Dove: PS5

Anno: 2024



Dai creatori di «Planet Coaster» arriva questo gioco di costruzione e gestione che ti permette di progettare il tuo zoo. Costruisci i recinti, prenditi cura degli animali e soddisfa le esigenze dei tuoi visitatori. Ogni animale ha esigenze individuali in termini di dimensioni del recinto, temperatura e conspecifici. Anche gli aspetti economici come il prezzo dei biglietti, la ricerca e la gestione dei dipendenti giocano un ruolo importante.

«Rischio di pioggia 2»

Quando: 15 luglio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2020



Lo sparatutto in terza persona con elementi roguelike di Hopoo Games offre un divertimento frenetico in cooperativa. Puoi scegliere tra diversi personaggi giocabili, ognuno con abilità diverse. Nei livelli generati in modo casuale, affronti ondate di nemici sempre più forti e raccogli oggetti che migliorano le tue abilità o attivano nuovi effetti. La difficoltà aumenta continuamente più a lungo sopravvivi. L'attenzione si concentra su battaglie frenetiche, lavoro di squadra e combinazioni sempre nuove di oggetti e abilità.

«Tropico 6»

Quando: 15 luglio

Dove: PS4, PS5

Anno: 2019



In questo divertente gioco di strategia edilizia, assumi il ruolo di El Presidente, il sovrano di un'isola caraibica fittizia. Costruisci città, gestisci l'economia, tieni buone le fazioni politiche e puoi anche usare metodi dittatoriali. «Tropico 6» aggiunge nuove caratteristiche alla famosa serie: per la prima volta puoi gestire più isole contemporaneamente, rubare edifici monumentali come la Torre Eiffel o fare complesse promesse elettorali. Rimane la tipica presa in giro della politica reale.

«New World: Aeternum»

Quando: 15 luglio

Dove: PS5

Anno: 2025



In questo MMO originariamente sviluppato per PC, esplorerai un enorme mondo fantasy pieno di magia e battaglie. Ti aspetta un mix di contenuti PvE e PvP, crafting, raccolta di risorse e grandi battaglie d'assedio. La versione per console porta controlli rivisti, nuovi contenuti e una grafica migliorata.

«Fattore abiotico»

Quando: 22 luglio

Dove: PS5

Anno: 2025



Questo gioco di sopravvivenza in cooperativa ti porta in una struttura di ricerca dove un disastro interdimensionale scatena il caos. Vesti i panni di uno dei tanti scienziati che improvvisamente si trovano a dover combattere mostri, alieni e altri pericoli. Nel frattempo, raccogli risorse, costruisci armi, barricate o aiuti medici. Il titolo si basa molto sul gioco di squadra e su un mix di battaglie, costruzione di basi e momenti umoristici. Particolarmente entusiasmante: l'ambientazione retrò anni '90, che ricorda le vecchie serie di fantascienza.

