Novità e trend 8 5

Presto su Netflix: lanci di razzi, passeggiate nello spazio e altri flussi in diretta dalla NASA

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 1.7.2025

La NASA vuole raggiungere ancora più persone in tutto il mondo e per farlo sta collaborando con Netflix. Presto saranno disponibili streaming in diretta, reportage e molto altro.

Spazio, distese infinite. L'anno è il 2025 e presto potrai seguire le dirette streaming dell'agenzia spaziale statunitense NASA direttamente su Netflix. Questo include i lanci dei razzi e le passeggiate spaziali che gli astronauti compiono sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Potrai anche guardare le viste in diretta della Terra dalla ISS. Inoltre, saranno disponibili reportage e interviste sulle missioni NASA in corso e documentari su pietre miliari e scoperte.

La NASA ha annunciato la collaborazione con Netflix in un annuncio. L'inizio è previsto per l'estate «» . I contenuti di NASA +, il servizio di streaming video-on-demand gratuito e senza pubblicità dell'agenzia, saranno quindi disponibili per un pubblico ancora più vasto. Netflix raggiunge 700 milioni di spettatori in tutto il mondo, che avranno tutti accesso ai video.

La NASA vuole raggiungere più persone

Raggiungere il «più vasto pubblico possibile» è una delle missioni della NASA, finanziata con fondi pubblici, come spiega la responsabile del servizio, Rebecca Sirmons. Questo è stato stabilito quando l'agenzia è stata fondata nel 1958.

I contenuti di NASA+ sono già visibili sul sito web dell'agenzia e su un'app appositamente sviluppata, oltre che su numerosi canali di social media e altri servizi di streaming come Apple TV e Fire TV. Solo a febbraio la NASA ha trasmesso per la prima volta uno streaming live della ISS su Twitch, dove assistono soprattutto i più giovani e gli appassionati di videogiochi.

Novità e trend Il 12 febbraio ci sarà un tour in diretta della ISS su Twitch di Debora Pape

La concorrenza e la minaccia dei tagli

Il fatto che la NASA si sia recentemente impegnata a rendere più accessibili i suoi progetti e i suoi successi non è una coincidenza. Dopo tutto, l'istituzione governativa, che ha coltivato a lungo una reputazione polverosa e burocratica, sta affrontando sempre più la concorrenza di aziende private come Space X di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos.

Inoltre, una prima proposta del governo statunitense per il bilancio annuale del 2026 prevede forti tagli finanziari per gli istituti di ricerca, compresa la NASA. Gli Stati Uniti spendono circa 25 miliardi di dollari all'anno per la loro agenzia spaziale civile; nel 2026, il budget della NASA potrebbe essere ridotto di 6 miliardi di dollari, circa il 24 percento. Questo permetterà alla NASA di concentrarsi maggiormente sui suoi obiettivi sulla Luna e su Marte.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 8 persone piace questo articolo