Il 12 febbraio ci sarà un tour in diretta della ISS su Twitch

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 11.2.2025

Mercoledì sera la NASA trasmetterà per la prima volta un livestream dalla ISS su Twitch. Gli spettatori potranno fare un tour speciale della stazione spaziale.

Twitch è la piattaforma più popolare per i livestream di giochi e di semplici chiacchiere. In passato, però, è stata anche ripetutamente criticata per rivelare contenuti. Tuttavia, il prossimo streaming della NASA è molto lontano da tali contenuti, letteralmente: si svolge sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La ISS orbita intorno alla Terra a una distanza di circa 400 chilometri.

Lo streaming sarà disponibile il 12 febbraio alle 17:45 (ora dell'Europa centrale) sull'account della NASA. Twitch promette "emozionanti approfondimenti sulla vita a gravità zero". Gli spettatori potranno fare un tour della stazione spaziale e l'astronauta Don Pettit racconterà la vita quotidiana e gli attuali progetti di ricerca sulla ISS. Potrai anche fare domande nella chat in diretta, che potrebbero anche ricevere una risposta. Per chattare è necessario avere un account Twitch gratuito.

Questo non è il primo livestream della NASA su Twitch. L'agenzia spaziale statunitense trasmette regolarmente lanci di razzi, conferenze o eventi come l'eclissi solare. Tuttavia, non c'è mai stato uno streaming dalla ISS su Twitch. Tuttavia, il sito web della NASA afferma che questo sarà "il primo di molti" streaming della ISS. L'agenzia spera di raggiungere un pubblico più giovane e di generare interesse per le missioni spaziali attraverso opportunità di interazione diretta.

