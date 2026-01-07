Novità e trend 6 2

Smartwatch duraturo: il nuovo Moto Watch di Motorola in dettaglio

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 7.1.2026

Motorola presenta il suo smartwatch. Il Moto Watch è piuttosto ingombrante, ma anche conveniente.

Con un diametro di 47 millimetri, è difficile che sia adatto a un polso stretto. Tuttavia, il nuovo Moto Watch ha un aspetto elegante. Motorola lo ha presentato alla fiera tecnologica CES di Las Vegas.

Orologio ingombrante con display OLED

Oltre al display OLED da 47 millimetri, il Moto Watch non è troppo ingombrante. È spesso 12 millimetri e pesa 35 grammi. Il mio Garmin Venu 3s da 42 mm pesa 40 grammi in più. Il vetro Corning Gorilla Glass 3 protegge il display dai graffi, la cornice è in alluminio e la corona è in acciaio inossidabile. I braccialetti sono disponibili in colori curati Pantone e in vari materiali, come il silicone o il metallo.

Il Moto Watch è piuttosto grande con i suoi 47 millimetri.

Fonte: Motorola

Motorola ha fatto certificare l'orologio con il grado di protezione IP-68, che prevede una protezione fino a 1 ATM. Secondo il produttore, questo significa che può resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti e alla pressione dell'acqua fino a 10 metri di profondità per un massimo di 10 minuti.

Motorola promette che l'orologio sarà in grado di resistere a un'immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti.

Motorola promette una durata della batteria fino a 13 giorni. Se preferisci un display sempre acceso, durerà altri sette giorni. Grazie al microfono e all'altoparlante integrati, è possibile anche effettuare brevi chiamate in vivavoce.

Software con collaborazione Polar

Motorola offre le consuete funzioni dell'orologio, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, la registrazione del fitness con il valore dell'intensità e il monitoraggio del sonno. La collaborazione con Polar consentirà agli utenti del Moto Watch di utilizzare diverse funzioni di misurazione delle prestazioni «» . Secondo Polar, ciò fornisce una panoramica completa della salute.

Vengono misurati e confrontati i seguenti dati:

Smart Calories: un registro delle calorie per tenere traccia del consumo energetico giornaliero derivante dalla vita quotidiana e dall'allenamento

Tracciamento del movimento: un riepilogo dei passi e degli allenamenti

Tracciamento del sonno: punteggio del sonno, valori di recupero e panoramica delle diverse fasi del sonno. La Ricarica notturna mostra anche i valori di recupero successivi

Come utente, puoi anche impostare obiettivi e promemoria individuali, ad esempio per bere acqua, assumere farmaci o ricordarti di muoverti dopo periodi prolungati di seduta. Grazie al GPS a doppia frequenza, l'orologio registra la distanza e il numero di passi mentre fai jogging.

Motorola non fornisce informazioni sulle misurazioni dell'ossigeno nel sangue, sull'ECG o sui valori di VO2 max. È quindi probabile che questi valori siano mancanti.

L'orologio è disponibile in nero e argento e può essere abbinato a diversi cinturini.

Fonte: Motorola

Da metà febbraio, il Moto Watch sarà disponibile in nero al prezzo di 99 franchi o euro (RRP). Se vuoi la versione premium in argento, ti costerà 149 franchi o euro (RRP).

Immagine di copertina: Motorola

