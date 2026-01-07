Smartwatch duraturo: il nuovo Moto Watch di Motorola in dettaglio

Novità e trend
La nuova linea Signature di Motorola è sottile, leggera e di alta qualità
di Michelle Brändle
Motorola presenta il suo smartwatch. Il Moto Watch è piuttosto ingombrante, ma anche conveniente.
Con un diametro di 47 millimetri, è difficile che sia adatto a un polso stretto. Tuttavia, il nuovo Moto Watch ha un aspetto elegante. Motorola lo ha presentato alla fiera tecnologica CES di Las Vegas.
Oltre al display OLED da 47 millimetri, il Moto Watch non è troppo ingombrante. È spesso 12 millimetri e pesa 35 grammi. Il mio Garmin Venu 3s da 42 mm pesa 40 grammi in più. Il vetro Corning Gorilla Glass 3 protegge il display dai graffi, la cornice è in alluminio e la corona è in acciaio inossidabile. I braccialetti sono disponibili in colori curati Pantone e in vari materiali, come il silicone o il metallo.
Motorola ha fatto certificare l'orologio con il grado di protezione IP-68, che prevede una protezione fino a 1 ATM. Secondo il produttore, questo significa che può resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti e alla pressione dell'acqua fino a 10 metri di profondità per un massimo di 10 minuti.
Motorola promette che l'orologio sarà in grado di resistere a un'immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti.
Motorola promette una durata della batteria fino a 13 giorni. Se preferisci un display sempre acceso, durerà altri sette giorni. Grazie al microfono e all'altoparlante integrati, è possibile anche effettuare brevi chiamate in vivavoce.
Motorola offre le consuete funzioni dell'orologio, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, la registrazione del fitness con il valore dell'intensità e il monitoraggio del sonno. La collaborazione con Polar consentirà agli utenti del Moto Watch di utilizzare diverse funzioni di misurazione delle prestazioni «» . Secondo Polar, ciò fornisce una panoramica completa della salute.
Vengono misurati e confrontati i seguenti dati:
Come utente, puoi anche impostare obiettivi e promemoria individuali, ad esempio per bere acqua, assumere farmaci o ricordarti di muoverti dopo periodi prolungati di seduta. Grazie al GPS a doppia frequenza, l'orologio registra la distanza e il numero di passi mentre fai jogging.
Motorola non fornisce informazioni sulle misurazioni dell'ossigeno nel sangue, sull'ECG o sui valori di VO2 max. È quindi probabile che questi valori siano mancanti.
Da metà febbraio, il Moto Watch sarà disponibile in nero al prezzo di 99 franchi o euro (RRP). Se vuoi la versione premium in argento, ti costerà 149 franchi o euro (RRP).
Nel mio mondo, Super Mario insegue gli Stormtrooper con un unicorno e Harley Quinn mescola cocktail per Eddie e Peter al bar della spiaggia. Ovunque possa dare sfogo alla mia creatività, le mie dita fremono. O forse perché nelle mie vene non scorre altro che cioccolato, brillantini e caffè.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti