Ritorno al futuro: questi smartphone sono selvaggi

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 9.3.2026

Temevo che in futuro gli smartphone sarebbero stati tutti uguali. Al Mobile World Congress di Barcellona ho scoperto una serie di nuovi - e vecchi - design.

Alla fiera della tecnologia di Barcellona, trovo molti smartphone che sembrano tutti uguali - e molte copie dell'iPhone Pro Max arancione. Tuttavia, alcuni produttori si stanno avventurando in modelli unici e concetti interessanti.

Robot Phone di Honor

Io non vedevo l'ora di vedere il Robot Phone di Honor già prima dell'inizio del MWC. Ero già sicuro, grazie alle nostre Ultime notizie in anticipo, che qualcosa di rivoluzionario stava finalmente accadendo nel mondo degli smartphone.

L'idea e la realizzazione dello smartphone con fotocamera cardanica estensibile sembrano molto promettenti. La fotocamera può ruotare in tutte le direzioni. Questo dovrebbe permettermi di rimanere al centro durante le videochiamate e le riprese. Poiché il telefono (e non solo) è dotato di intelligenza artificiale, scansiona anche l'ambiente circostante con la fotocamera e reagisce in base alle esigenze.

Il Robot Phone di Honor ti tiene sempre sott'occhio - grazie alla fotocamera cardanica.

Fonte: Jan Johannsen

Per esempio, dovrebbe essere in grado di dare un feedback sul mio abbigliamento annuendo o scuotendo la testa. O di ballare quando il ritmo scende in discoteca. Le cose davvero importanti... Dopo la presentazione, sono più confuso che entusiasta dell'idea di Honour. Ma forse verranno aggiunti scenari quotidiani ancora più utili prima del rilascio annunciato per la seconda metà del 2026.

Cellulare con pulsante girevole di Frog

Posso aprire elegantemente il telefono quadrato di Frog invece di aprirlo in modo tradizionale. Poi digito i miei messaggi di testo sulla pratica tastiera QWERTY. Come? Siamo nel 2026? Esatto! Ecco perché c'è un pulsante in più per WhatsApp e Facebook e una connessione veloce 4G. Allora il dispositivo è arrivato nel 2015.

Smartphone ruotabile con tastiera - nel 2026!

Sono particolarmente affezionato alla versione Gameboy con il pad direzionale. Risveglia in me sentimenti nostalgici.

Se uno smartphone e un Gameboy avessero un figlio.

Il classico pieghevole anziché rotante è offerto anche da Frog con il coloratissimo modello «Pocket 2». In questo caso, il produttore ha collaborato con designer grafici che hanno abbellito i dorsi con personaggi noti, come «My Melody» o «Hello Kitty».

Sì, mi piace il kitsch.

Thunderstorm nella valigia

Faccio fatica a credere ai miei occhi quando vedo il prossimo temporale proprio nella mia mano: Il gas è incorporato nella custodia del Tecno Pova Neon. L'alta tensione lo trasforma in vero plasma e crea un fulmine. È affascinante e intimidatorio allo stesso tempo: passo il dito sull'involucro e il fulmine segue il mio polpastrello. Non mi sento del tutto a mio agio, ma è solo un'idea.

Custodia unibody in metallo con effetti di luce

Anche il Pova Metal è di Tecno. La sensazione di freschezza del primo smartphone 5G con scocca unibody in metallo è di alta qualità. Gli effetti di luce a matrice di punti danzano sul retro e conferiscono al solido metallo un aspetto futuristico. Sono particolarmente colpito dai bordi blu.

Aggancia gli accessori magneticamente

Un terzo concept di Tecno. Il produttore lo chiama «Modular Magnetic Interconnection Technology».

Tecno mostra due versioni dello smartphone magnetico presso il suo stand al MWC: una con quattro magneti e una con due. Allo smartphone è possibile collegare un'intera gamma di accessori magnetici. Dai powerbank alle fotocamere, fino ai microfoni con protezione dal vento. Il nostro collega Jan ne ha parlato in dettaglio.

Gaming phone con raffreddamento ad acqua visibile

ZTE Nubia presenta ogni anno modelli interessanti dei suoi smartphone da gioco, la serie Redmagic. Questa volta il produttore presenta il Redmagic 11 Pro con raffreddamento ad acqua visibile. Posso vederlo all'opera attraverso la finestra di visualizzazione sul retro.

Edizione speciale chic per gli appassionati di videogiochi

L'edizione speciale del Nubia Redmagic 11 Pro Plus è stata creata in collaborazione con il gioco Wuthering Waves. Non conoscevo il gioco in precedenza, ma mi piace molto il design in rosso metallizzato e i dettagli. Oltre al telefono, sono presenti anche un elegante alimentatore e altri accessori in coordinato.

Approccio futuristico in rosso metallizzato.

Per questo, ovviamente, serve anche la carta da parati giusta.

Parlare al telefono con il tuo animale domestico

Il Pet Phone di Petpogo può essere attaccato al collare del tuo animale domestico. Io non ho un animale domestico. Tuttavia, mi diverte l'idea di vedere questo minuscolo dispositivo penzolare dal collare del mio (inesistente) gatto e di testare la funzione di telefono bidirezionale.

Il Pet Phone di Petpogo può essere utilizzato non solo per parlare con il tuo animale domestico, ma anche per parlare con il tuo animale.

Potrei non solo utilizzare il Pet Phone per localizzare il mio gatto, ma anche dirgli quando tornare a casa in qualsiasi momento. Chissà se riceverò in cambio un insolente «meow»?

Un telefono per il mio futuro animale domestico?

Se non vuoi solo parlare con il tuo amico a quattro zampe, ma anche vedere il mondo dalla sua prospettiva, c'è un accessorio adatto: la Pet Cam. Può essere collegata direttamente al telefono dell'animale domestico.

Per avere altri occhi sul Pet Phone, c'è la Pet Cam.

Strumento per genitori elicotteristi o legittimo smartphone per bambini?

Alt presenta il suo ultimo telefono per bambini chiamato Code. Lo smartphone è piccolo e leggero - perfetto per le mani dei bambini - e può anche essere portato al collo con un laccetto. Tre pulsanti numerati permettono di salvare i tre contatti più importanti che il bambino può chiamare direttamente. E per le emergenze, c'è un pulsante SOS - o un interruttore sul lato dell'altro dei due modelli. In questo modo si compone direttamente un numero di emergenza memorizzato.

Il telefono per bambini Alt è minimalista, piccolo e leggero.

Pura X di Huawei

Il Pura X di Huawei è uno dei miei smartphone pieghevoli preferiti. Per un semplice motivo: funziona in modo leggermente diverso rispetto ai modelli precedenti. È uno di quei dispositivi pieghevoli che sono più piccoli di un normale telefono quando sono chiusi e si aprono come un libro. Una combinazione della variante flip e fold di Samsung.

Il Pura X di Huawei si piega in modo diverso.

Immagine di copertina: Michelle Brändle

