RingConn Gen 2: la batteria di questo anello intelligente dura fino a 12 giorni

RingConn ha presentato l'ultima versione del suo anello intelligente per la prima volta in Europa alla fiera tecnologica IFA. È più sottile, più leggero e più resistente della prima generazione.

Prima di tutto, devo chiarire un equivoco. La denominazione del prodotto "Gen 2" per la seconda generazione è in realtà inappropriata. Il nuovo anello intelligente di RingConn è più che altro una versione Pro o Ultra della prima generazione. La prima generazione continuerà ad essere prodotta e venduta - come modello entry-level leggermente più economico.

Test del prodotto RingConn alla prova: l'anello si distingue per la batteria e il prezzo di Lorenz Keller

L'anello Gen 2 sarà probabilmente più costoso di circa 50-100 franchi quando arriverà sul mercato alla fine dell'anno. Ciò significa che probabilmente costerà tra i 320 e i 370 franchi. I primi anelli sono attualmente in fase di completamento e di consegna agli oltre 16.000 finanziatori della campagna Kickstarter.

Il nuovo anello Gen 2 è disponibile in quattro colori e nelle taglie dalla 6 alla 14.

Fonte: Lorenz Keller

Tre importanti differenze

Dimensioni e peso

Il nuovo anello è il più sottile e leggero del mercato, come afferma il produttore. Invece di 2,6 millimetri, ora è di soli due millimetri. La differenza non è enorme a prima vista, ma è decisamente riconoscibile a un esame più attento. Il peso è stato ridotto da tre a due grammi. Entrambi sono molto leggeri, la differenza non si nota sul dito.

Il primo anello nero a confronto con i nuovi anelli più sottili.

Fonte: Lorenz Keller

Durata della batteria

La maggiore durata della batteria sarà sicuramente più evidente nell'uso quotidiano. Invece di un massimo di sette giorni, ora dovrebbe essere di dieci o dodici giorni. Si tratta di un'affermazione chiara e, almeno sulla carta, della durata più lunga tra i concorrenti diretti di Ultrahuman, Oura o Samsung.

Rilevamento dell'apnea

Il software è dotato di una funzione AI che prima non era disponibile. Si tratta della misurazione dell'apnea. Si tratta di un disturbo del sonno in cui la respirazione si interrompe troppo spesso e troppo a lungo durante la notte, il che stressa l'organismo

Secondo il software, l'AI è in grado di misurare l'apnea.

Secondo il produttore, l'anello ha un'accuratezza superiore al 90 percento nel rilevare i rischi per la salute. Tuttavia, questa misurazione medica deve ancora essere approvata dalle autorità sanitarie dei rispettivi paesi.

L'apnea sembra essere il prossimo grande argomento del monitoraggio della salute. Anche Apple ha appena annunciato questa funzione per i suoi orologi intelligenti.