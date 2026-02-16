Novità e trend 12 2

Revisione del VÜPF: il Consiglio federale deve fare un passo indietro

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 16.2.2026

Critiche feroci alla revisione del VÜPF: invece dell'attuazione, ora c'è una valutazione dell'impatto sui rischi e una seconda consultazione.

Dopo le massicce critiche mosse alla modifiche previste all'ordinanza sulla sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni nella consultazione, il Consiglio Federale deve rivedere i libri. Invece di portare avanti la proposta come previsto, il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia ha ordinato un'approfondita revisione esterna - la cosiddetta valutazione dell'impatto del rischio. L'esecutivo sta inoltre preparando un secondo processo di consultazione.

Cosa viene criticato

La revisione è incentrata sulla ridefinizione «degli obblighi di cooperazione» dei fornitori di telecomunicazioni. Questi includono telco tradizionali come Swisscom, Sunrise e Salt, ma anche piattaforme di comunicazione come WhatsApp, Threema e Proton - fornitori che offrono servizi VoIP, VPN, email e simili. La bozza originale prevedeva che i servizi con più di 5.000 utenti dovessero memorizzare alcuni dati, come gli indirizzi IP, e consegnarli a scopo di identificazione su richiesta. I fornitori con più di un milione di utenti dovranno inoltre conservare per sei mesi metadati come le informazioni sulla geolocalizzazione.

Questo piano ha attirato critiche da tutti i settori: l'associazione dell'industria IT Swico ha descritto la bozza come «sproporzionata e rechtlich problematisch». Ha messo in guardia dai costi aggiuntivi, dall'impegno amministrativo e dagli effetti negativi sulla Svizzera come centro di innovazione. Il servizio di messaggeria Threema ha spiegato che la revisione lo obbligherebbe a raccogliere più dati e a conservarli per un periodo più lungo rispetto a quanto previsto dal suo concetto di protezione dei dati. Anche Proton ha espresso le sue critiche e ha minacciato di lasciare la Svizzera se questa revisione fosse stata attuata. Anche l'approccio previsto - un'ordinanza invece di una revisione della legge - è stato criticato. Questo renderebbe impossibile un referendum, per esempio.

La Società Digitale Svizzera ha visto la proposta di legge come un'invasione di vasta portata dei diritti fondamentali dei privati, così come di gruppi professionali quali medici, avvocati e giornalisti.

La critica è stata rivolta a tutti i cittadini.

Le critiche sono arrivate anche dai partiti politici di ogni schieramento: l'SVP ha criticato l'onere economico che grava sulle aziende e sulle PMI. I rappresentanti di FDP, Verdi, Verdi Liberali e SP hanno espresso preoccupazioni riguardo alla proporzionalità, alla base giuridica e all'attuazione concreta. Di conseguenza, l'opposizione alla proposta di legge originale si è formata anche in parlamento. Il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato mozioni che chiedono una revisione sostanziale e un nuovo processo di consultazione.

Cosa succederà ora?

Non appena sarà disponibile la valutazione dell'impatto normativo esterno, il Consiglio federale prevede di redigere una versione rivista della revisione dell'APAPF e di sottoporla nuovamente a discussione. Il governo non ha ancora fornito un calendario vincolante. Tuttavia, è certo che il disegno di legge non verrà portato avanti nella sua forma originale. Fino ad allora, il Consiglio Federale non ha ancora fornito un calendario vincolante.

Fino ad allora, resta da vedere in che misura verrà modificata l'ordinanza sul traffico postale e delle telecomunicazioni.

