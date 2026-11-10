Novità e trend 9 5

Regno Unito: filmare pratiche sessuali "perverse" può portare al carcere

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 10.11.2026

La Gran Bretagna vieta i porno con determinati feticismi. Il solo possesso può portare alla reclusione. I creatori di contenuti sono sul piede di guerra.

Dallo scorso fine settimana, nel Regno Unito è vietato possedere, produrre o pubblicare determinati tipi di materiale pornografico. Tra questi rientrano scene che includono pratiche di strangolamento, giochi di ruolo basati sull'incesto o sul sesso tra adolescenti.

Cosa è esattamente vietato?

Oltre ai divieti già esistenti, che riguardano principalmente la rappresentazione di atti sessuali non consensuali, sono stati introdotti nuovi divieti per determinati contenuti, anche se prodotti in modo consensuale. Si tratta ad esempio di rappresentazioni «esplicite e realistiche» di strangolamento – ovvero «giochi di soffocamento» – così come di simulazioni di incesto e sesso tra adolescenti. Ciò vale anche se tutte le persone coinvolte sono consenzienti e se è dimostrato che gli attori non sono minorenni né legati da vincoli di parentela. È inoltre vietato creare o possedere tali contenuti tramite l'intelligenza artificiale. Questa legge nasce da un'indagine e da una raccomandazione della politica conservatrice Baronessa Gabby Bertin.

Il possesso è punibile con una pena fino a due anni di reclusione, che salgono a tre anni per i contenuti che coinvolgono giochi di ruolo con adolescenti di età inferiore ai 16 anni. Chi diffonde tale materiale rischia fino a cinque anni di carcere. La legge prevede tuttavia delle eccezioni: non si è punibili, ad esempio, se si riceve un'immagine di questo tipo senza averla richiesta e non la si conserva per un periodo «ingiustificatamente lungo».

La Baronessa Gabby Bertin, membro della Camera dei Lord britannica, è stata l'iniziatrice del divieto.

Fonte: House of Lords

Anche le piattaforme che offrono immagini e video con tali contenuti devono ora attivarsi. In base all'Online Safety Act, devono impedire agli utenti residenti nel Regno Unito di accedere a tali materiali. In caso di violazione di questo obbligo, l'autorità di regolamentazione dei media Ofcom può infliggere alle piattaforme multe fino a 18 milioni di sterline (o il dieci percento del fatturato globale, a seconda di quale sia l'importo più elevato).

Le formulazioni della legge sarebbero «troppo vaghe»

Il sito per adulti Clips4Sale, specializzato in determinati feticismi, ha reagito in modo particolarmente rigoroso, bloccando centinaia di video per i visitatori provenienti dal Regno Unito. Gli autori e gli interpreti dei contenuti in questione lamentano ingenti perdite, nonostante ritengano che tali materiali siano innocui. Anche altre piattaforme hanno reagito, come LoyalFans, che ha adeguato i propri termini e condizioni bloccando determinati contenuti. Il colosso del settore Pornhub aveva già bloccato in precedenza gli utenti britannici.

I creatori possono tuttavia modificare autonomamente il proprio materiale video e sottoporlo a una nuova revisione. Il dipartimento di supporto ha parlato di una «misura precauzionale». I creatori e gli interpreti criticano questa scelta. Ad esempio, la maggior parte dei video di interpreti come Sophia Truee, Madame Caramel o Goddess Kitty è già stata bloccata. Questi ultimi lamentano la reazione eccessivamente cauta delle piattaforme. Anche altre organizzazioni accusano il governo di aver formulato la legge in modo troppo vago. A causa delle definizioni troppo generiche e della conseguente politica di «rischio zero» adottata dalle piattaforme, gli interpreti temono per la propria sussistenza. Inoltre, ciò potrebbe riguardare anche contenuti acquistati o salvati privatamente, limitando così la libertà dei cittadini.

Alex Davies-Jones spiega le motivazioni alla base della nuova legge.

Fonte: gov.uk

Il Ministero della Giustizia britannico giustifica le nuove leggi nella sua guida citando l'influenza della pornografia sul comportamento delle persone nella vita reale. Il governo riconosce così che alcune forme di pornografia potrebbero normalizzare comportamenti sessuali dannosi o illegali. Per questo motivo, tali «forme di pornografia particolarmente dannose» sono state rese punibili per legge. Le «preferenze sessuali innocue» non devono tuttavia essere criminalizzate, come ha spiegato il Sottosegretario parlamentare al Ministero della Giustizia, Alex Davies-Jones.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







