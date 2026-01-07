Novità e trend 2 3

Razer Motoko: le cuffie cucinano, guidano e giocano con te

Al CES 2026, Razer presenterà Motoko, una cuffia AI che vede, ascolta e fornisce istruzioni, traduzioni e informazioni di gioco in tempo reale.

Al CES 2026 di Las Vegas, Razer ha presentato una nuova cuffia chiamata Motoko. Si tratta di un concept che combina le classiche cuffie con funzioni di intelligenza artificiale. I padiglioni auricolari contengono fotocamere frontali, diversi microfoni e sensori aggiuntivi. Un processore Snapdragon integrato elabora dati audio e immagini e fornisce suggerimenti o istruzioni in tempo reale. Motoko supporterà anche modelli di AI noti come ChatGPT o Gemini.

Come funzionano le cuffie in dettaglio?

Si usa Motoko come una cuffia over-ear senza fili. Le richieste vengono avviate tramite input vocale e una superficie touch sui padiglioni auricolari integra i controlli. I microfoni registrano le conversazioni e i rumori ambientali, mentre le telecamere forniscono continuamente informazioni visive. Il software combina entrambi i flussi di dati e fornisce le risposte come output vocale. In questo modo Motoko può leggere testi ad alta voce e darti suggerimenti, ad esempio su menu, segnali stradali o documenti il cui contenuto è riassunto. Puoi anche farti aiutare con traduzioni in diretta di conversazioni in lingua straniera o riassunti di lezioni. Oppure puoi chiedere consigli sulla cucina dando un'occhiata al frigorifero.

Come ci si aspetta da Razer, le cuffie sono state progettate anche per aiutarti a giocare: Vengono forniti suggerimenti e informazioni su mappe, missioni o avversari in avvicinamento. In quest'ultimo caso, però, viene da chiedersi se si tratta di un imbroglio.

Infine, ma non per questo meno importante, le cuffie ti aiutano nella navigazione e nell'orientamento durante gli spostamenti. Motoko descrive i percorsi, riconosce i punti di riferimento e legge gli orari. In città sconosciute, l'intelligenza artificiale spiega le biglietterie automatiche o le indicazioni sui mezzi pubblici.

Le telecamere sono all'altezza degli occhi, ma montate lateralmente.

Non è chiaro se e quando

Razer mostra «Project Motoko» come un prototipo senza specifiche definitive, prezzo o data di lancio. Il concept dimostra come gli assistenti AI possano essere integrati direttamente nelle cuffie, un formato che non si nota molto nella vita di tutti i giorni o che crea problemi a chi porta gli occhiali. Razer non ha ancora deciso se il prototipo verrà mai prodotto in serie.

