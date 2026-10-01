Novità e trend 12 0

Questo impianto cocleare scompare completamente sotto la pelle

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 1.10.2026

Con il "Tici Unico", per la prima volta in un impianto cocleare disponibile in commercio, anche il microfono è posizionato completamente sotto la pelle. Ciò consente agli utenti di lasciare il sistema acceso anche mentre dormono, fanno la doccia o nuotano.

Con i classici impianti cocleari, gli utenti indossano un processore audio all'esterno della testa. Esso cattura il suono e fornisce energia al sistema. L'azienda austriaca Med-El ha lanciato il sistema sul mercato europeo dopo diversi anni di sperimentazione clinica.

Differenze tra apparecchio acustico e impianto cocleare Gli apparecchi acustici e gli impianti cocleari compensano la perdita dell'udito in modi diversi. Un apparecchio acustico amplifica il suono, ma per farlo l'orecchio interno deve ancora funzionare a sufficienza. Un impianto cocleare è indicato in caso di perdita dell'udito da grave a profonda. Esso aggira le cellule sensoriali danneggiate nella coclea e stimola direttamente il nervo uditivo tramite un elettrodo.

Il microfono fa la differenza

Il microfono cattura il suono attraverso la pelle. Il processore audio integrato elabora il segnale e lo trasmette all'elettrodo nella coclea, che stimola il nervo uditivo con impulsi elettrici.

Il sistema è composto dall'impianto vero e proprio e da un microfono separato. Entrambi i componenti si trovano sotto la pelle del cranio. Secondo Med-El, pesano complessivamente circa 20 grammi. Il microfono è alloggiato in un'area preparata sull'osso cranico e fissato con delle viti.

Il grafico mostra i singoli componenti del sistema impiantato e la loro posizione sulla testa.

Fonte: Med-El

Per l'alimentazione, il «Tici Unico» utilizza una batteria integrata. Secondo il produttore, una carica dura fino a 40 ore. La ricarica avviene in modalità wireless con un caricabatterie esterno chiamato «GoPod». Questo viene posizionato sulla pelle sopra l'impianto e dispone di una propria batteria, che secondo Med-El dovrebbe fornire energia sufficiente per almeno una giornata. Il GoPod stesso può essere ricaricato via cavo o in modalità wireless. Una ricarica completa dell'impianto richiede circa un'ora, durante la quale rimane attivo.

Primo studio con sei persone

La base di dati clinici pubblicata finora è ancora limitata. Uno studio di fattibilità pubblicato nel 2025 sulla rivista scientifica «Communications Medicine» ha coinvolto sei adulti con perdita dell'udito da grave a profonda.

Nei test di comprensione del linguaggio, hanno ottenuto risultati simili con il microfono impiantato rispetto a un processore audio esterno di Med-El. I ricercatori sottolineano tuttavia il numero limitato di partecipanti. Non è ancora possibile trarre conclusioni definitive su effetti collaterali rari o sull'affidabilità a lungo termine.

Durante l'anno di osservazione, i ricercatori hanno registrato 15 eventi avversi. Uno di questi è stato classificato come grave e correlato al dispositivo: si è verificato un gonfiore nel sito di impianto con segni di infezione. Secondo lo studio, è guarito dopo il trattamento senza conseguenze.

Mancano ancora esperienze a lungo termine

Anche per quanto riguarda la batteria, finora si dispone principalmente delle indicazioni del produttore. Med-El dichiara che dovrebbe offrire una capacità sufficiente per un'intera giornata anche dopo almeno 15 anni. Naturalmente, non esistono ancora esperienze pratiche pluriennali con il «Tici Unico».

Il sistema può rimanere acceso anche durante il sonno.

Fonte: Med-El

Secondo il produttore, l'impianto è adatto anche per esami di risonanza magnetica (RM) a 1,5 e 3 Tesla, a condizione che vengano rispettate le condizioni previste. Se necessario, può essere utilizzato anche con processori audio esterni come il «Sonnet 2», «Sonnet 3» o «Rondo 3».

Primi utilizzi al di fuori degli studi

Le prime operazioni di impianto regolari al di fuori degli studi si sono svolte a fine settembre in Austria. L'azienda non ha ancora comunicato un prezzo pubblico. Al momento non ci sono nemmeno indicazioni concrete sulla copertura dei costi in Germania.

Immagine di copertina: Med-El

Mi piace questo articolo! A 12 persone piace questo articolo







