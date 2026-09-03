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Nell'orecchio, sull'orecchio, sopra l'orecchio: Soundcore vuole essere ovunque

Soundcore presenta cinque nuovi modelli di cuffie all'IFA 2026, inclusi per la prima volta degli apparecchi acustici. Il denominatore comune: il chip IA "Thus".

In occasione dell'IFA 2026, Soundcore, sussidiaria di Anker, ha presentato ben cinque nuovi modelli di cuffie in diverse versioni. Oltre ai classici modelli over-ear e in-ear, l'azienda cinese ha mostrato nuovamente modelli open-ear e, per la prima volta, anche apparecchi acustici. Il cuore di tutti i dispositivi è il chip IA "Thus", prodotto internamente da Soundcore.

Il nuovo chip IA è l'elemento comune a tutti i dispositivi.

Il chip IA "Thus" mira a isolare le voci e sopprimere i rumori

Il chip IA proprietario "Thus" rappresenta l'elemento centrale comune ai nuovi prodotti Soundcore. Il cuore di questo chip è un processo chiamato Compute-in-Memory. Invece di inviare i dati avanti e indietro tra la memoria e il processore, Thus esegue i calcoli direttamente nella memoria NOR flash. In questo modo, i comandi vocali per gli assistenti vengono elaborati localmente. Anche i calcoli per l'isolamento vocale durante le chiamate e la cancellazione del rumore dovrebbero avvenire direttamente lì.

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AeroClip 2 (Pro): Soundcore all'orecchio

Le Soundcore AeroClip 2 ereditano il testimone dai loro predecessori della primavera 2026. Il condotto uditivo rimane libero, poiché si indossano come una clip per l'orecchio. Anche i modelli open-ear sono dotati del chip Thus, progettato per riconoscere la propria voce durante i comandi vocali o le telefonate e distinguerla dagli altri rumori. Se attivi la modalità Whisper, basta parlare a bassa voce. È pratico, ad esempio, quando sei in treno e non vuoi far sapere a tutti cosa succede nella tua vita privata.

Soundcore sostiene che la seconda generazione di Aeroclip non causerà punti di pressione nel "99 percento di tutti gli ascoltatori". Per questo, il produttore ha analizzato oltre 2000 profili auricolari. Le Aeroclip 2 sono dotate di un driver da 12 millimetri e supporto per il codec LDAC. Inoltre, tramite l'app è possibile tradurre il parlato in tempo reale. La durata della batteria è di otto ore negli auricolari e fino a 33 ore con la custodia. Dieci minuti di ricarica offrono quattro ore di autonomia. È possibile caricare la custodia anche in modalità wireless.

Il prossimo gennaio, Soundcore lancerà la versione Pro delle cuffie. Sebbene siano tecnicamente simili, presentano una funzione aggiuntiva: con un tocco, avvii una registrazione, parli nelle cuffie e il dispositivo trascrive il tutto. È possibile salvare fino a otto ore di materiale audio. Prezzi e data di lancio non sono ancora stati definiti.

Liberty Buds 2: Soundcore nell'orecchio

Per l'uso in-ear, Soundcore lancia le Liberty Buds 2. Con questo modello, il produttore punta alla fascia media, mentre nella fascia alta ha lanciato le Soundcore Liberty 5 Pro e Pro Max. Soundcore integra otto sensori per il riconoscimento vocale e il beamforming durante le chiamate, rendendo la tua voce ancora più chiara per l'interlocutore.

Gli auricolari di fascia media sono disponibili anche nel colore viola prugna.

Per l'ascolto della musica, è presente una membrana del driver da 9,2 millimetri in carta di lana. Le Liberty Buds 2 supportano lo standard Bluetooth 6.1, ad alta efficienza energetica. Grazie a ciò, la batteria dura sette ore con ANC attivo e dodici ore senza. Con la custodia, si arriva rispettivamente a 27 e 46 ore. Le Liberty Buds 2 saranno disponibili dal 22 settembre; il prezzo non è ancora noto.

Space 2 Pro: Soundcore sopra l'orecchio

Sempre il 22 settembre debutta la Soundcore Space 2 Pro. A 199 franchi o euro, arriva sul mercato la cuffia over-ear anch'essa dotata di "Thus". Qui sono all'opera sei microfoni per isolare la tua voce durante le telefonate. Anche i rumori di fondo "più complessi" dovrebbero essere filtrati, come ad esempio rumori forti e improvvisi come l'arrivo di un treno.

Se indossi le Space 2 Pro, tutto il resto passa in secondo piano.

In totale, otto microfoni sono responsabili dell'ANC classico: con "Thus", scansionano l'ambiente alla ricerca di rumori di disturbo fino a 384 kHz e adattano continuamente il livello di ANC. Nel frattempo, Soundcore utilizza una membrana da 35 millimetri per l'ascolto della musica. In questo modo, dovresti essere in grado di creare il tuo profilo preferito tramite un test dell'udito. La batteria dura 30 ore con ANC e fino a 60 ore senza. Anche la Space 2 Pro supporta il Bluetooth 6.1.

Soundcore Sleep 4: la lotta contro l'esilio dal divano

Già l'anno scorso Soundcore si era dedicata al problema del russare. Il sonno è un tema centrale anche quest'anno. Da un lato con un laboratorio del sonno mobile, che il collega Lorenz ha esaminato. Dall'altro con una nuova generazione di cuffie, le Sleep Earbuds 4. A 249 franchi o euro, le Sleep Earbuds 4 sopprimono le frequenze 200 e 800 Hertz, particolarmente fastidiose per il sonno, da tre a cinque decibel in più. Traffico, condizionatori o voci dalla stanza accanto dovrebbero essere meno problematici.

Le Sleep 4 sono più piccole di un'unghia e piatte.

Il sistema IA rileva inoltre i rumori del russare e li copre con suoni adattati. Per il design piatto (dopotutto devi dormirci sopra), sono stati misurati oltre 10.000 orecchie. A proposito di sonno: quando ti addormenti, l'auricolare passa dai contenuti trasmessi via Bluetooth a quelli salvati localmente. Il vecchio file MP3 è tornato. Altra cosa interessante: il chip assicura comunque che allarmi antincendio e altri segnali acustici di avvertimento raggiungano il tuo orecchio.

La versione Pro misura il tuo sonno e la tua respirazione.

A gennaio seguirà la versione Pro delle Sleep Earbuds 4. Questa includerà un display nella custodia e diverse altre funzioni per il sonno, sulle quali Soundcore mantiene ancora il riserbo.

Gli apparecchi acustici RIC aiutano a mantenere la concentrazione

L'apparecchio acustico RIC di Soundcore si posiziona direttamente dietro l'orecchio e convoglia il suono attraverso un tubicino sottile e trasparente direttamente nel padiglione auricolare. Il chip "Thus" integrato, con quattro microfoni, assicura tramite beamforming che solo la voce della persona che parla arrivi esattamente all'orecchio di chi lo indossa. Tutti gli altri rumori di una stanza o dell'ambiente dovrebbero passare in secondo piano. Una carica della batteria dura fino a 12 ore, la custodia di ricarica inclusa ricarica altre due volte, per un totale di 36 ore di autonomia. Ottieni altre due ore se tieni la custodia collegata al cavo per cinque minuti. Soundcore comunicherà in un secondo momento quando arriveranno esattamente gli apparecchi acustici RIC e quanto costeranno.

Immagine di copertina: Florian Bodoky

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