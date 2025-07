Novità e trend 21 6

Questo è già noto per la nuova serie Pixel 10 di Google.

I dispositivi Pixel ti salutano ogni anno. Oltre ai quattro smartphone Pixel 10, Google presenterà anche smartwatch e auricolari. Una panoramica delle indiscrezioni.

Gli inviti sono stati spediti: Google presenterà i suoi nuovi dispositivi il 20 agosto 2025 a New York. L'azienda tecnologica presenterà «gli ultimi telefoni Pixel, orologi, cuffie e altro ancora.»

Secondo le precedenti indiscrezioni, la serie Pixel 10 non sarà una rivoluzione. Principalmente, sembra che siano previsti alcuni aggiornamenti delle specifiche tecniche. Tuttavia, alcuni punti meritano un'occhiata più approfondita.

Piega Pixel 10 Pro completamente a prova di polvere

Secondo le ultime notizie trapelate da Android Headlines, il Pixel 10 Pro Fold pieghevole avrebbe la certificazione IP68. Questo lo renderebbe completamente protetto da polvere e acqua, il primo pieghevole in assoluto a poterlo fare.

Mentre lo schermo frontale del Pixel 9 Pro Fold era ancora di 6,3 pollici, nell'ultimo modello sarà leggermente più grande: 6,4 pollici. Anche la capacità della batteria è aumentata. Secondo Android Headlines, ci sono 5015 mAh in più, ovvero il sette percento in più del suo predecessore e il nove percento in più del suo concorrente, il Samsung Galaxy Z Fold 7.

Pixel 10 ottiene una fotocamera con teleobiettivo

Il modello Pixel normale, attualmente il Google Pixel 9, aveva in precedenza due fotocamere sul retro. Secondo le immagini di rendering di Onleaks, anche il successore sarà dotato di una fotocamera con teleobiettivo.

All'inizio sembra una buona notizia, ma le due fotocamere esistenti saranno declassate. A quanto pare, verranno installate quelle del Pixel 9a. Sulla carta, le fotocamere non sono così potenti come quelle dei dispositivi Pixel 9. Mentre il Pixel 9, ad esempio, ha una fotocamera principale da 50 MP con un sensore da 1/1,31 pollici, il sensore del Pixel 10 sembra avere una dimensione di soli 1/1,95 pollici. Anche il sensore della fotocamera ultra-grandangolare sarebbe diventato leggermente più piccolo. Resta da vedere se Google riuscirà a compensare la qualità via software.

Più Google: chip e processore d'immagine interni

Il chip sarà un Tensor G5. Secondo la voce trapelata di Geekbench 5, non fa particolari passi da gigante ed è all'incirca alla pari con lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm.

Siccome Google ha sempre armonizzato molto bene il software e il chip in passato, dovresti essere molto ben equipaggiato con il nuovo chip nell'uso quotidiano. Inoltre, sembra che Google abbia installato ancora più tecnologia propria, come il proprio processore di immagini. Questo sostituirà quello di Samsung.

In passato, Google ha riservato il lancio di nuove versioni di Android ai propri dispositivi. Questa volta, l'azienda ha presentato molte funzioni già a giugno. Le innovazioni annunciate in precedenza, come la riprogettazione completa e le funzioni multitasking, non si sono concretizzate. È quindi molto probabile che Google abbia conservato queste novità per la serie Pixel 10.

Più potenza per il Pixel Watch 4

La più grande innovazione annuale del Pixel Watch è sempre stata una batteria più grande. Questo sembra essere il progetto anche per il Pixel Watch 4. Questa volta - secondo le immagini di rendering di Android Headlines - pare che sarà anche un po' più spessa.

Si vedono anche due pulsanti aggiuntivi, la cui funzione non è ancora chiara. I pogo pin per il caricamento sono stati rimossi. Sembra che Google si stia affidando a un'alimentazione magnetica - forse riconoscerai questo principio dall'Apple Watch. Google chiama la tecnologia secondo Engaged «Pixelsnap».

Prezzi felici: 100 franchi o euro in più

Se si crede al giornalista tecnologico Roland Quandt, i prezzi dei nuovi dispositivi sono fissati a 100 euro in più rispetto all'anno scorso. Il Pixel 10 normale partirà da 899 euro, il 10 Pro da 1099 euro e la versione XL da 1299 euro. Il modello pieghevole aumenterà ulteriormente a 1899 euro. Se l'aumento in Svizzera sarà simile, i prezzi saranno di 899 franchi per il Pixel 10, 1049 franchi per il Pixel 10 Pro, 1179 franchi per il 10 Pro XL e 1799 per il Pixel 10 Pro Fold.

Secondo Quandt, le Buds 2a saranno disponibili a partire da 149 euro. L'anno scorso il prezzo era ancora di 109 euro. È molto probabile che ci siano promozioni in offerta all'inizio delle vendite.

Immagine di copertina: Onleaks/ Androidheadline

