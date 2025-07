Novità e trend 13 10

Qi2.2: la ricarica wireless diventa più veloce, ma non più semplice

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 17.7.2025

Infine: Qi2.2 consente di ricaricare gli smartphone in modalità wireless fino a 25 watt. Tuttavia, non esistono ancora dispositivi Android che supportino questo standard.

Nell'aprile 2025, «Il Wireless Power Consortium» (WPC) ha presentato Qi2.2 e ora i primi dispositivi di ricarica e power bank sono stati certificati secondo il nuovo standard. La loro commercializzazione è prevista per i prossimi mesi. Anche se la ricarica wireless sarà teoricamente più veloce, in pratica solo uno smartphone Android è attualmente in grado di utilizzare Qi2 senza alcun ausilio.

Batterie di potenza e caricabatterie per una ricarica wireless più veloce

Qi2 è stato un enorme passo avanti per la ricarica wireless. Con una potenza massima di 15 watt, questo standard trasmette il doppio della potenza rispetto al precedente. Con Qi2.2, la potenza di ricarica aumenta fino a 25 watt. Ugreen è il primo produttore a spingersi in avanti e ha annunciato il primo accessorio di ricarica con il nuovo standard con il suo «MagFlow Magnetic Power Bank». Il power bank da 10.000 mAh dovrebbe essere disponibile nel terzo trimestre del 2025.

Questo caricatore di Belkin può caricare tre dispositivi contemporaneamente.

Fonte: Belkin

Nel database di WPC si possono trovare altri power bank, caricabatterie e supporti per auto con Qi2.2 . Da Belkin, ad esempio, un caricatore «UltraCharge Pro 3-in-1». Il produttoreha anche annunciato diversi prodotti Qi2.2. Il caricatore 3-in-1 di Anker mostrerà la velocità di ricarica su un display e Aukey ha in cantiere un caricatore 2-1. Baseus ha fatto certificare un power bank e Scosche sta aggiornando il suo supporto per auto «MagicMount Pro» con il nuovo standard.

Anker mostra la quantità di energia erogata dal suo caricabatterie 3-in-1.

Fonte: Anker

Numerosi annunci ufficiali verranno probabilmente fatti nei prossimi mesi. L'IFA all'inizio di settembre potrebbe essere una ghiotta occasione per presentare i dispositivi corrispondenti.

Qi2.2 potrà essere utilizzato anche nelle automobili.

Fonte: Scosche

Per ora, tuttavia, solo i possessori di iPhone possono sperare in una ricarica wireless più veloce. Il disco di ricarica MagSafe di Apple offre già fino a 25 watt per l'iPhone 16, ad eccezione dell'iPhone 16E. Nel mondo Android, invece, il numero di dispositivi che supportano il Qi2 si conta sulle dita di una mano.

Qi2: una buona idea con problemi di implementazione

C'è stato grande entusiasmo quando Qi2 è stato introdotto alla fine del 2023. Finalmente gli iPhone e gli smartphone Android dovrebbero avere uno standard comune per la ricarica wireless. Finora, però, solo Apple ha aggiornato la sua tecnologia MagSafe al nuovo standard e si dice che stia lavorando a un caricabatterie con Qi2.2.

Nel mondo Android, invece, la tecnologia MagSafe è stata introdotta alla fine del 2023.

Nel mondo Android, nonostante l'euforia iniziale, il Qi2 ha finora non si è diffuso. L'HMD Skyline è ancora l'unico smartphone che supporta lo standard - compreso un supporto magnetico.

Un power bank con Qi2.2 deve solo essere posizionato sopra lo smartphone per caricarlo.

Fonte: Baseus

All'inizio del 2025, il WPC ha introdotto «Qi2 ready» o Qi2.1 anche una nuova sottoetichetta. Non ha reso più facile tenere traccia della ricarica wireless. La serie Galaxy S25 di Samsung, ad esempio, supporta Qi2.1 e si ricarica in modalità wireless fino a 15 watt. Tuttavia, è necessario acquistare una custodia adatta per garantire che gli smartphone si attacchino ai caricabatterie con magneti. Nei dispositivi Samsung non ci sono magneti.

In definitiva, non ci resta che aspettare.

In definitiva, possiamo solo sperare che in futuro altri dispositivi Android supportino lo standard Qi2.2. Forse con il Pixel 10, che è già stato presentato, si potrà avere un'idea di come funziona. Forse con il Pixel 10, che Google sarà presentato il 20 agosto. Con il Pixel 9, il produttore ha solo impostandolo su Qi1.3.

Immagine di copertina: Ugreen

Mi piace questo articolo! A 13 persone piace questo articolo