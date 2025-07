Novità e trend 10 4

Presentato Nothing Phone (3): Smartphone top con matrice LED

Con il Phone (3), Nothing lancia nuovamente sul mercato uno smartphone di punta dopo molto tempo. Questa volta, il design accattivante è completato da 489 piccoli LED sul retro.

Sono passati quasi esattamente due anni dal lancio del Nothing Phone (2). In questo periodo, il produttore ha rilasciato diversi smartphone interessanti dal punto di vista del prezzo. Sebbene il Phone (3) sia più costoso, è ancora relativamente economico per le sue ottime caratteristiche - e il suo design è unico.

Il Glifo è morto, lunga vita alla Matrice Glifo

Con il Phone (1), Nothing ha introdotto i LED sul retro degli smartphone. Si fondevano con il design accattivante e inizialmente indicavano solo le chiamate o le notifiche. Potevi creare i tuoi schemi personalizzati per i diversi contatti. Con Phone (2) è stato aggiunto, tra le altre cose, un timer.

In Phone (3), Nothing sostituisce il glifo con la matrice di glifi. Questa consiste in 489 micro LED disposti in cerchio nell'angolo superiore destro del retro dello smartphone. Le chiamate e le notifiche possono ancora essere visualizzate qui. Ma ora con simboli riconoscibili. Le centinaia di piccoli LED possono anche visualizzare l'ora, il conto alla rovescia della fotocamera, il volume e lo stato della batteria. Per i selfie con la fotocamera principale, viene visualizzata un'anteprima pixelata.

L'anteprima dei selfie è più facile da riconoscere in movimento che in foto.

Le varie funzioni della Glyph Matrix sono chiamate Nothing «Gliph Toys». E due di essi sono davvero dei giocattoli. Il telefono (3) può far girare una bottiglia virtuale o giocare a sasso, forbice, carta con te.

Il telefono (3) può far girare una bottiglia virtuale.

Passo da una funzione all'altra utilizzando il pulsante Glifo. Un cerchio poco appariscente che non si distingue nemmeno come pulsante nel design del pannello posteriore.

Una panoramica dello stato della batteria.

Puoi creare i tuoi modelli per le notifiche sulla Glyph Matrix importando file JPG o GIF. Se vuoi sviluppare i tuoi Gliph Toys, devi registrarti al programma per sviluppatori Nothing per ottenere l'SDK.

Smartphone al top per un prezzo relativamente basso

A parte il design accattivante e la Glyph Matrix, il Nothing Phone (3) si dimostra uno smartphone top per un prezzo relativamente basso. Sebbene il suo chipset non sia il migliore che Qualcomm abbia attualmente da offrire, è addirittura più recente del migliore. Qualcomm ha presentato lo Snapdragon 8s Gen 4 solo all'inizio di aprile di quest'anno. Ha meno potenza dell'attuale chipset di punta Snapdragon 8 Elite, ma la differenza si nota solo nei benchmark e non si sente nell'uso quotidiano.

Il design di Nothing è sempre accattivante.

Il display AMOLED da 6,67 pollici è degno di uno smartphone top con la sua risoluzione di 2800 × 1260 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. La luminosità tipica di 800 nits si dice che aumenti a 1600 nits all'aperto, rendendolo facilmente riconoscibile alla luce del sole.

Un display luminoso.

Le fotocamere hanno tutte una risoluzione di 50 megapixel. Ci sono differenze nella lunghezza focale, nell'apertura e nella densità di pixel dei sensori. Una fotocamera ultragrandangolare e un teleobiettivo con una lunghezza focale tre volte superiore completano la fotocamera principale.

La batteria è comparativamente buona.

La batteria è relativamente grande con una capacità di 5500 mAh e può essere ricaricata completamente in 54 minuti con una potenza massima di 65 watt. Tuttavia, è necessario un adattatore di corrente adeguato. Non è incluso nella confezione.

Il tasto Essential si trova sotto il tasto di accensione.

Il telefono funziona con Android 15 o Nothing OS 3.5 fuori dalla scatola (3). Riceverà cinque aggiornamenti Android fino a Android 20 incluso. Gli aggiornamenti di sicurezza saranno rilasciati ogni due mesi per sette anni. Essential Space, lo strumento AI di Nothing per la raccolta e l'organizzazione di screenshot, memo vocali e altro, si arricchisce di una nuova funzione con il Phone (3). Lo smartphone può registrare un'intera riunione e salvare la registrazione e il riassunto in Essential Space.

I dati chiave più importanti a colpo d'occhio

Display: 6,67 pollici AMOLED, 2800 × 1260 pixel, 460 ppi, 120 hertz, 1600 nits all'aperto

Snapdragon 8s Gen 4

Camera principale: 50 megapixel, f/1.68

Telefotocamera periscopica: 50 megapixel, f/2,68, zoom 3x

Camera ultragrandangolare: 50 megapixel, f2.2, angolo di visione di 114 gradi

Camera frontale: 50 megapixel, f/2.2

Memoria: 12 / 16 GB

Spazio di archiviazione: 256 / 512 GB

5500 mAh, 65 watt, ricarica completa in 54 minuti, 15 watt wireless (Qi 1.3)

Gorilla Glass Victus (posteriore), Gorilla Glass 7i (anteriore), IP 68

Doppia nano SIM, eSIM

NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7

Prezzo e disponibilità

Il Nothing Phone (3) può essere preordinato a partire dal 4 luglio. Le vendite regolari inizieranno il 15 luglio. A seconda della variante di memoria, costerà 699 o 799 franchi o 799 o 899 euro.

Smartphone Nuovo CHF 699.– Nothing Nothing Phone (3) 256 GB, Nero, 6.67", Doppia SIM, 50 Mpx, 5G Smartphone Nuovo CHF 699.– CHF 100.– sconto già dedotto Nothing Nothing Phone (3) 512 GB, Nero, 6.67", Doppia SIM, 50 Mpx, 5G Smartphone Nuovo CHF 699.– CHF 100.– sconto già dedotto Nothing Nothing Phone (3) 512 GB, Bianco, 6.67", Doppia SIM, 50 Mpx, 5G

Chi effettua il pre-ordine riceverà la versione con memoria più grande a un prezzo inferiore. Puoi trovare ulteriori informazioni a riguardo nei seguenti articoli:

** Svizzera**

** Germania **

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 10 persone piace questo articolo