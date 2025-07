Novità e trend 2 4

Galaxy Z Fold7 e Flip7: gli smartphone pieghevoli di Samsung sono sempre più sottili

Samsung sta rendendo i suoi smartphone pieghevoli più sottili. Ciò significa che i Galaxy Z Flip7 e Fold7 stanno recuperando terreno rispetto alla concorrenza.

Quando un produttore parla di «concentrandosi completamente sul design», non c'è da aspettarsi alcun salto tecnologico. Visivamente, i Galaxy Z Fold7 e Flip7 sono molto diversi dai loro predecessori. Con un ritardo di un anno, saranno sottili come la concorrenza di altri produttori. Tuttavia, c'è più spazio per lo schermo: mentre lo smartphone pieghevole Flip7 ha un display esterno più grande, il display interno dello smartphone pieghevole Fold7 è più grande. Tuttavia, il supporto per la S Pen sarà vittima del design più sottile.

Samsung Galaxy Z Fold7: 26 percento più sottile

Il Galaxy Z Fold7 è più sottile di 3,2 millimetri o del 26 percento rispetto al suo predecessore quando è piegato. L'involucro misura poi 8,9 millimetri, mettendolo alla pari con gli smartphone pieghevoli di altri produttori. Samsung non sta stabilendo nuovi record, ma dopo che un anno fa il Fold6 era significativamente più spesso della concorrenza, Samsung sta ora correggendo questo difetto.

Quanto sia piatto il Fold7 non è così evidente al confronto.

Non piegato, il Fold7 è sottile solo 4,2 millimetri. Il suo peso è stato ridotto di 14 grammi, passando a 215 grammi. Ciò è reso possibile da una nuova cerniera chiamata «Armor FlexHinge» e da un display più sottile e robusto. Samsung ha anche rinunciato al supporto per la S Pen, risparmiando così la tecnologia di ricezione per lo stilo all'interno dello smartphone.

Il Fold7 (a sinistra) è diventato sensibilmente più sottile.

Il display esterno da 6,5 pollici ha ora un rapporto d'aspetto di 21:9 ed è quindi più ampio del suo predecessore. Con 8 pollici, il display interno del Fold7 è più grande dell'undici percento rispetto al Fold6.

Il display del Fold7 (a sinistra) è più grande dell'undici percento rispetto a quello del Fold6.

Per rendere il Fold7 sottile ma robusto, Samsung utilizza «Advanced Armor Aluminium» per l'alloggiamento. Il Gorilla Glass Victus 2 protegge il display anteriore e il Gorilla Glass Ceramic 2 protegge il retro da graffi e altri danni. L'intero smartphone è protetto dall'immersione in acqua secondo la normativa IP48, ma non è resistente alla polvere.

Più vicino all'Ultra

Samsung ha cancellato il supporto per la S Pen sul Fold7 - non c'era più spazio per la tecnologia necessaria nell'involucro piatto - ma altre caratteristiche sono destinate ad avvicinare lo smartphone pieghevole all'S25 Ultra. Ad esempio, entrambi gli smartphone hanno lo stesso chipset con lo Snapdragon 8 Elite per Galaxy. Hanno anche la stessa fotocamera principale da 200 megapixel. Rispetto al Fold6, si dice che offra il 44 percento in più di luminosità e catturi quattro volte più dettagli. Il Fold7 eredita anche le funzioni Nightography per scattare foto al buio e il supporto per l'HDR a 10 bit dall'S25 Ultra.

Quando è piegato, il Fold7 ha le dimensioni di uno smartphone tradizionale.

Le altre fotocamere del Foldable sono un teleobiettivo da 10 megapixel con una lunghezza focale tre volte superiore a quella della fotocamera principale e una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. Si dice che quest'ultima sia più luminosa del 56 percento rispetto al Fold6. Le fotocamere frontali da 10 megapixel di entrambi i display hanno un angolo di visione di 100 gradi, 15 gradi in più rispetto al suo predecessore. La batteria del Galaxy Galaxy6 è stata progettata per essere utilizzata in modo da garantire la massima luminosità.

La batteria del Galaxy Z Fold7 ha una capacità invariata di 4400 mAh. Può essere ricaricata via cavo fino a 25 watt, quindi piuttosto lentamente. La ricarica wireless è possibile, ma ancora più lenta, e lo smartphone ricarica altri dispositivi in modalità wireless tramite «Wireless Powershare».

Il Fold7 utilizza la stessa fotocamera principale dell'S25 Ultra.

Samsung distribuisce il Fold7 con Android 15 e l'interfaccia utente One UI 7. Lo smartphone riceverà aggiornamenti Android e aggiornamenti di sicurezza per sette anni. Sono inclusi anche il Galaxy AI con numerosi strumenti e Gemini come assistente AI. Tra le caratteristiche speciali e le innovazioni troviamo la gomma audio, progettata per rimuovere il rumore di fondo durante la registrazione - successivamente questo non funziona bene finora. Al contrario, trovo più pratico poter vedere l'immagine originale e quella modificata una accanto all'altra sul grande display quando si modificano le immagini.

Gemini è stato adattato agli schermi grandi e non ha più bisogno di uno schermo intero. L'AI si accontenta di uno schermo diviso o di una modalità picture-in-picture. In questo modo è più facile, ad esempio, lavorare in un'app e utilizzare Gemini a lato o inviare immagini all'IA. Il Fold7 è il primo smartphone ad avere il Circle-to-Search per il gameplay. Se ti blocchi, basta cerchiare l'azione sullo screenshot temporaneo. L'intelligenza artificiale riconoscerà il gioco e la situazione e fornirà consigli e soluzioni suggerite.

Il software si adatta sempre meglio al grande display.

Prezzo e disponibilità

Samsung ha aumentato il prezzo del suo smartphone pieghevole più sottile. È disponibile a partire da 1899 franchi o 2099 euro. I preordini sono già possibili e le vendite regolari inizieranno il 22 luglio in Svizzera e il 23 luglio in Germania. Chi sceglierà un Galaxy Z Fold7 prima di quella data riceverà il modello con 512 gigabyte di spazio di archiviazione al prezzo della versione da 256 gigabyte. L'offerta con il doppio dello spazio di archiviazione non si applica alla versione da 1 TB, ma è previsto uno sconto di 100 franchi:

Smartphone Nuovo CHF 1899.– CHF 100.– sconto già dedotto Samsung Galaxy Z Fold7 512 GB, Ombra d'argento, 8", SIM + eSIM, 200 Mpx, 5G Smartphone Nuovo CHF 1899.– CHF 100.– sconto già dedotto Samsung Galaxy Z Fold7 512 GB, Jetblack, 8", SIM + eSIM, 200 Mpx, 5G

Samsung Galaxy Z Flip7: più display e più batteria

Samsung ha anche reso lo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip7 più sottile. Tuttavia, con il sei percento da aperto e l'otto percento da chiuso, i cambiamenti sono meno significativi rispetto al Fold7. Anche il Flip utilizza l'Armor FlexHinge come cerniera. Allo stesso tempo, gli schermi sono diventati più grandi. Il display esterno ora misura 4,1 pollici - rispetto ai 3,5 pollici del Flip6 - e circonda le fotocamere. Gemini, l'assistente AI di Google, può essere utilizzato sul display esterno e la Barra Now e il Now Briefing appaiono anche su di esso. Inoltre, avrai a disposizione nuove opzioni di personalizzazione visiva per la schermata di copertina, come ad esempio un orologio comprimibile.

Il display esterno è diventato più grande.

Il display interno ha un rapporto d'aspetto 21:9 e, con i suoi 6,9 pollici, è più grande e soprattutto più largo del display da 6,7 pollici del suo predecessore.

A differenza del Flip6 o del Fold7, Samsung non si affida a un chipset Qualcomm per il Flip7. Al contrario, viene utilizzato l'Exynos 2500 di produzione propria. Secondo Samsung, tuttavia, dovrebbe superare il processore del suo predecessore in tutte le categorie di prestazioni.

Quando è aperto, ha le dimensioni di uno smartphone tradizionale.

Samsung ha aumentato la capacità della batteria del Flip7 di 300 mAh, portandola a 4300 mAh nonostante l'alloggiamento più stretto. Questo dovrebbe, ad esempio, aumentare la riproduzione video di sei ore, portandola a 31 ore rispetto al modello precedente. La batteria si ricarica via cavo con una potenza massima di 25 watt o in modalità wireless con una potenza inferiore.

L'alloggiamento del Flip7 è realizzato in Armor Aluminium 2 e il Gorilla Glass Victus 2 protegge il retro. Come il Fold7, è impermeabile IP48, ma non è protetto dalla polvere.

Lo smartphone come cavalletto per la fotocamera

Il Flip7 ha una fotocamera da 10 megapixel nel display, ma le fotocamere esterne possono essere utilizzate anche per i selfie senza problemi. Se aperto a metà, lo smartphone diventa addirittura un treppiede. Avrai a disposizione una fotocamera principale da 50 megapixel e una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel.

Il Flip7 è il treppiede della sua fotocamera.

Quando tieni in mano lo smartphone flip chiuso, ora puoi passare il dito sul display con il pollice per zoomare - digitalmente.

Prezzo e disponibilità

Samsung ha fissato un prezzo di vendita consigliato di 1149 franchi svizzeri o 1199 euro per il Galaxy Z Flip7. I preordini sono già possibili e le vendite inizieranno il 22 luglio in Svizzera e il 23 luglio in Germania. L'offerta «con doppio storage» è disponibile anche qui per i preordini.

Smartphone Nuovo CHF 1149.– CHF 100.– sconto già dedotto Samsung Galaxy Z Flip7 512 GB, L'ombra blu, 6.90", eSIM, 50 Mpx, 5G Smartphone Nuovo CHF 1149.– CHF 100.– sconto già dedotto Samsung Galaxy Z Flip7 512 GB, Jetblack, 6.90", eSIM, 50 Mpx, 5G Smartphone Nuovo CHF 1149.– CHF 100.– sconto già dedotto Samsung Galaxy Z Flip7 512 GB, Coralred, 6.90", eSIM, 50 Mpx, 5G

Galaxy Z Flip7 FE: Flip6 modificato con RRP a tre cifre

Samsung vuole rendere gli smartphone pieghevoli più accessibili con il Galaxy Z Flip7 FE. Si tratta del Flip6 con un processore diverso - Exynos 2400 invece di Snapdragon 8 Gen 3 - e meno RAM - otto gigabyte invece di dodici. Con un prezzo di listino di 999 euro, Samsung vuole entrare in contatto con nuovi gruppi di acquirenti. Tuttavia, il Flip6 di un anno fa è già disponibile a meno di 800 euro o franchi. Questo rende allettante accettare l'anno di supporto software già trascorso.

