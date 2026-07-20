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Questo drone si vede a malapena, ma è assordante

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 20.7.2026

I ricercatori della Northwestern University sfruttano la sfocatura da movimento per rendere un drone praticamente invisibile mentre vola. Potrebbe essere usato per osservazioni inosservate o per creare effetti olografici.

I ricercatori della Northwestern University, nello Stato dell'Illinois (USA), hanno sviluppato un drone praticamente invisibile. Invece di ricorrere a motivi mimetici, materiali trasparenti o sistemi a specchio, hanno puntato sull’effetto di sfocatura da movimento: l’occhio umano non riesce a cogliere i movimenti molto veloci. L’oggetto appare così sfocato o addirittura trasparente. Conosci già questo principio dalle eliche degli aerei e dai rotori degli elicotteri.

Nel prototipo del drone, l’ «Phantom Twist», non ruota solo il rotore, ma l’intero velivolo. Con 15-25 giri al secondo, in volo sembra solo una macchia sfocata e quindi può passare facilmente inosservato.

A prima vista, questo drone grande quanto il palmo di una mano non sembra proprio un oggetto in grado di volare. È sostenuto da un’elica a tre pale. Tramite una serie di sottili montanti, il motore è collegato alla scheda di controllo, alle batterie e a un contrappeso. Per sviluppare il prototipo, il team ha usato un modello al computer: ha calcolato 20.000 progetti di droni in grado di garantire una posizione di volo stabile. Successivamente, un’intelligenza artificiale ha analizzato questi progetti in termini di visibilità in volo e, attraverso diversi cicli di feedback, ha generato il design ottimale per un prototipo.

Quasi invisibile, ma fastidiosamente rumoroso

I ricercatori vedono il loro robot, ad esempio, come uno strumento di ispezione. Spiegano che animali, persone e «altri sistemi» si comportano in modo diverso quando percepiscono la presenza di un robot. Le osservazioni potrebbero quindi risultare distorte. «Phantom Twist» è progettato per osservare in modo discreto e raccogliere così dati validi.

Per svolgere il suo compito, il «Phantom Twist» può teoricamente trasportare fino a 40 grammi di carico utile. Una cosiddetta telecamera a scansione lineare potrebbe acquisire continuamente un’immagine tridimensionale dell’ambiente circostante grazie alla rotazione veloce. Il drone potrebbe però essere usato anche come display volante: dotato di LED, potrebbe generare un ologramma tridimensionale fluttuante a una velocità fino a 25 FPS, proprio come un flipbook.

Al momento il dispositivo è quasi invisibile in volo, ma in compenso si sente benissimo: il drone emette un fischio fastidiosamente forte. Questo rende impossibile l’osservazione senza farsi notare. Nel suo articolo, il team di ricercatori afferma che finora ridurre il volume non è stata una priorità. Per lo sviluppo futuro, le autrici propongono di ottimizzare le eliche in modo mirato per un funzionamento più silenzioso. Anche sistemi di propulsione alternativi senza parti mobili potrebbero rendere il drone più silenzioso.

Fino a dieci minuti di volo stazionario preciso

A differenza degli elicotteri e dei quadricotteri, il Phantom Twist di «» non può decollare da fermo. Un dispositivo di decollo guidato manualmente, visibile nel video, fa ruotare il drone finché non raggiunge la velocità di rotazione necessaria per un funzionamento stabile. A quel punto può volare da solo.

Secondo lo studio, la posizione del drone può essere controllata con una precisione fino a tre centimetri. Finora, però, non sono stati effettuati test in condizioni di vento forte. Al momento, una ricarica della batteria permette all’ «Phantom Twist» di rimanere in volo fino a dieci minuti.

Immagine di copertina: Northwestern University

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