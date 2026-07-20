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Il grande ritorno di iRobot: sei nuovi robot aspirapolvere Roomba

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 21.7.2026

Dal modello base alla fascia media: iRobot rinnova la sua gamma e quest’estate lancerà sul mercato sei nuovi robot aspirapolvere. E questo è solo l’inizio.

Dall’inizio dell’anno, il produttore statunitense iRobot ha un nuovo proprietario: il fornitore Picea, che ha un proprio stabilimento in Cina. Ora questa acquisizione sta dando i primi frutti: dopo anni difficili, iRobot lancia sul mercato una nuova gamma di prodotti e stupisce con prezzi davvero bassi.

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Roomba 115: il robot aspirapolvere per chi è alle prime armi

Il modello più economico è interessante per chi vuole solo passare l’aspirapolvere sul pavimento. Il Roomba 115 ha anche un panno per la pulizia, ma devi inumidirlo e lavarlo a mano. Comunque: il panno si sposta lateralmente per pulire gli angoli.

Il Roomba 115 ha solo un panno per pulire il pavimento.

Il robot si orienta grazie al Lidar, ma senza telecamere. È alto solo 7,9 centimetri e passa facilmente sotto i mobili. La potenza di aspirazione è di 15.000 – in questa fascia di prezzo ci sono pochissimi concorrenti in grado di reggere il confronto. La spazzola angolare si estende lateralmente, anche questa è una caratteristica non scontata in questa fascia di prezzo. Entrambe le spazzole hanno una funzione anti-groviglio, così i capelli lunghi non si impigliano.

Il Roomba 115 è già disponibile. Il prezzo di vendita ufficiale per la versione senza stazione di raccolta è di 179 franchi o 249 euro, mentre con la stazione di raccolta è di 249 franchi o 349 euro.

Robot aspirapolvere CHF 179.– iRobot Roomba 105 Combo 7000 Pa, Panno 14 Robot aspirapolvere CHF 199.– iRobot Roomba 105 Combo+ 7000 Pa, Panno 5

Roomba 415: aspirazione e lavaggio al prezzo base

Il Roomba 415 offre le funzioni Basic: aspira il pavimento e lava con due mop rotondi. Il robot svuota sporco e polvere nella stazione di ricarica, che pulisce anche i panni. Il robot aspira con una potenza di 20'000 pascal e, grazie ai suoi 8,3 centimetri di altezza, entra facilmente sotto divani o letti.

A questo si aggiungono alcuni extra che non tutti i modelli della fascia base offrono. Ad esempio, il robot aspirapolvere estrae il panno rotondo e la spazzola laterale per pulire bordi e angoli. La stazione di ricarica asciuga i panni con aria calda.

Il Roomba 415 dovrebbe arrivare da noi in negozio all’inizio di agosto. Il prezzo di vendita ufficiale è di 399 franchi o 499 euro.

Stazione di ricarica e mop rotondi: il 415 offre le funzionalità Basic.

Roomba 515: un upgrade a poco prezzo

Rispetto al 415, il sovrapprezzo è di 50 franchi. La domanda è: cosa ottieni in cambio?

Tre caratteristiche lo distinguono dal 415: il 515 ha una potenza di aspirazione superiore di 2000 pascal. Il robot stesso ha un serbatoio per l’acqua pulita integrato, che viene riempito tramite la stazione di ricarica. In questo modo il 515 può inumidire direttamente i panni e deve tornare alla stazione di ricarica meno spesso rispetto al 415. Inoltre, la stazione pulisce i panni con acqua a 75 gradi, mentre nel modello più economico l’acqua è a temperatura ambiente.

Il modello 515 inumidisce i panni direttamente all’interno del robot.

Il Roomba 515 dovrebbe arrivare da noi in negozio all’inizio di agosto. Il prezzo di vendita ufficiale è di 449 franchi o 599 euro. Il sovrapprezzo di 50 franchi rispetto al 415 vale sicuramente la pena se usi il robot regolarmente.

Roomba 575: supera le soglie

Dal modello 515 al 575, il produttore fa di nuovo un salto di prezzo di 50 franchi. E ancora una volta parte dalla stessa base, con ulteriori aggiornamenti

Per quanto riguarda la potenza di aspirazione, siamo ora arrivati a 25'000 pascal. La stazione di ricarica si distingue per il suo design effetto legno. L’aggiornamento più importante rimane il sistema di navigazione: iRobot continua a fare a meno delle telecamere, ma il Lidar è in grado di mappare in 3D e di riconoscere meglio gli oggetti di piccole dimensioni. Inoltre, il 575 riconosce gli ostacoli grazie a processi di apprendimento basati sull’intelligenza artificiale.

Il 575 aspira più forte e crea una mappa 3D per la navigazione.

Inoltre, il 575 supera soglie più alte. Mentre il modello 115 supera ostacoli fino a 19 millimetri, i modelli 415 e 515 arrivano a 25 millimetri. Il 575 inclina il corpo del robot e, secondo il produttore, supera così soglie fino a 35 millimetri.

Il Roomba 575 nella versione nera dovrebbe arrivare da noi in negozio all’inizio di agosto, mentre per il modello bianco bisognerà aspettare fino a metà ottobre. Il prezzo di vendita ufficiale è di 499 franchi o 699 euro. Se hai bisogno di un robot che sappia arrampicarsi o se in giro ci sono giocattoli di bambini e animali domestici, probabilmente sarai felice di sborsare questi 50 franchi in più.

La base del 575 ha un aspetto un po’ più elegante grazie alla finitura effetto legno.

Roomba 675C: spruzza acqua sulle macchie

I modelli più economici, dal 415 al 575, usano due mop rotondi per pulire il pavimento. Il 675C, invece, strofina il pavimento con un rullo rivestito in tessuto, che viene lavato continuamente all’interno del robot con acqua a 60 gradi. Se il sistema di sensori con IA, Lidar e telecamera rileva sporco più ostinato, il robot si avvicina in retromarcia e lo spruzza con acqua. Dopo un breve ammollo, pulisce via tutto.

La stazione di ricarica pulisce il rullo del robot con acqua a 80 gradi e poi lo asciuga con aria calda a 55 gradi. Così devi solo riempire d’acqua pulita e svuotare quella sporca – e questo per settimane e mesi.

Anche per il resto, il modello 675C offre tutto quello che ti aspetti dalla fascia medio-alta: 30'000 pascal di potenza di aspirazione, rullo estraibile e spazzola laterale, oltre alla capacità di superare ostacoli fino a 35 millimetri.

Il robot dovrebbe arrivare sul mercato a fine ottobre a un prezzo di circa 600 franchi.

Questo è solo l’inizio

Con i nuovi modelli, iRobot copre sia la fascia entry-level che quella media. Presto ci sarà un modello adatto a ogni esigenza. Ma questo significa anche che dovresti valutare attentamente quali caratteristiche ti servono davvero. Vale la pena sottolineare che iRobot converte i prezzi in franchi in modo molto equo. Nell’area dell’euro i dispositivi costano di più.

Anche per quanto riguarda i modelli di punta, il pioniere statunitense dei robot aspirapolvere tornerà presto alla ribalta. iRobot ha annunciato un importante keynote per la fiera dell’elettronica IFA di Berlino all’inizio di settembre. Secondo alcune indiscrezioni, il produttore presenterà allora i nuovi modelli di punta.

Testerò anch’io i nuovi modelli iRobot. Quale ti interessa di più? Scrivilo nei commenti.

Immagine di copertina: iRobot

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