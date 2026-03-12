Novità e trend 1 0

Questi sono i nuovi giochi PS Plus per l'abbonamento Extra e Premium di marzo 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 12.3.2026

Dal lontano 41° millennio di "Warhammer 40000: Space Marine 2" all'elegante Tokyo di "Persona 5 Royal": a marzo Sony aggiungerà al suo catalogo di giochi l'azione bruta fantascientifica e l'arte del gioco di ruolo giapponese.

Sony ha presentato ieri la line-up aggiornata del catalogo di giochi Playstation Plus. Mentre i titoli essenziali erano già disponibili all'inizio del mese come di consueto, Sony sta ora proseguendo con nuove aggiunte per gli abbonati Extra e Premium: Dal 17 marzo, sette nuovi giochi e un classico saranno aggiunti al catalogo.

Quali sono i livelli dell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è suddiviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, giochi aggiuntivi gratuiti ogni mese, cloud storage e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

Novità per l'abbonamento Premium

«Tekken Dark Resurrection»

Quando: 17 marzo

Dove: PS4, PS5

Anno: 2006



«Tekken Dark Resurrection» è un classico gioco di combattimento della serie Tekken, originariamente rilasciato per Playstation Portable. Il titolo espande Tekken 5 con combattenti aggiuntivi, nuove arene e più modalità di gioco.

Si gareggia in rapidi duelli uno contro uno e si utilizzano combo complesse, contromosse e attacchi speciali per sconfiggere l'avversario. Ogni personaggio ha le proprie mosse e i propri stili di gioco, rendendo le battaglie molto diverse. Oltre alle classiche partite arcade, il gioco offre anche modalità come Tekken Dojo o Gold Rush.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Warhammer 40,000: Space Marine 2»

Quando: 17 marzo

Dove: PS5

Anno: 2024



In «Warhammer 40,000: Space Marine 2» assumi il ruolo dello Space Marine Titus e combatti in una campagna in terza persona contro enormi sciami di Tyranid. Il gioco si concentra su battaglie veloci e brutali in cui affronti grandi gruppi di nemici con armi futuristiche, attacchi in mischia e abilità speciali. Le battaglie sono volutamente spettacolari e a volte mandano sul campo di battaglia centinaia di nemici allo stesso tempo.

Oltre alla campagna narrativa, il gioco offre diverse modalità multiplayer. Nelle missioni PvE cooperative, puoi affrontare nuove sfide con un massimo di altri due giocatori e sviluppare ulteriormente il tuo Space Marine.

Recensione «Warhammer 40K Space Marine 2»: una festa d'azione come se fosse il 2000 di Philipp Rüegg

«EA Sports Madden NFL 26»

Quando: 17 marzo

Dove: PS5

Anno: 2025



«EA Sports Madden NFL 26» mira a simulare il football americano della NFL nel modo più autentico possibile. Il gioco si basa su una fisica di gioco rivista e su un nuovo sistema di intelligenza artificiale che analizza i movimenti reali provenienti da molti anni di dati NFL e li integra nel gameplay. Di conseguenza, i giocatori reagiscono in modo più realistico alle situazioni sul campo e adattano il proprio comportamento in modo dinamico.

Puoi giocare singole partite, giocare online o gestire una squadra per diverse stagioni nella modalità franchigia. Potrai decidere gli scambi, sviluppare i giocatori e controllare la direzione strategica della tua squadra. Le animazioni di movimento sono state migliorate per riflettere meglio le dinamiche atletiche dei moderni giocatori della NFL.

Opinione Non mi interessa «Madden NFL», preferisco giocare a «College Football» di Kim Muntinga

«Persona 5 Royal»

Quando: 17 marzo

Dove: PS4, PS5

Anno: 2019



«Persona 5 Royal» è una versione ampliata del gioco di ruolo Persona 5. Interpreti uno studente di Tokyo che, insieme ai suoi amici, agisce contro gli adulti corrotti come i cosiddetti ladri fantasma. Il gruppo si infiltra in palazzi surreali - versioni distorte di menti umane - e cerca di cambiare i cuori dei propri avversari.

Il gioco combina un sistema a turni e una versione ampliata del gioco di ruolo Persona 5.

Il gioco combina battaglie a turni nei dungeon con un sistema di vita quotidiana. Tra una missione e l'altra, vai a scuola, coltivi amicizie e costruisci relazioni con vari personaggi. Questi contatti sociali influenzano le tue abilità in battaglia. «Persona 5 Royal» espande il gioco originale con nuovi personaggi, elementi di storia aggiuntivi, finali alternativi e ulteriori meccaniche di gioco come il rampino per esplorare nuove aree.

«Blasphemous 2»

Quando: 17 marzo

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



«Blasphemous 2» è un cupo platform d'azione in stile Metroidvania. Vestirai ancora una volta i panni del cosiddetto Penitente, che viaggia in un mondo caratterizzato da simboli religiosi e combatte contro creature grottesche. La storia ruota attorno a un ciclo infinito di vita, morte e rinascita che tiene il mondo intrappolato in uno stato di tormento permanente.

Il gameplay combina un'azione precisa e precisa, con un'ottima qualità di gioco.

Il gameplay combina un preciso combattimento in mischia con l'esplorazione. Nuove armi cambiano il tuo stile di combattimento, mentre sblocchi abilità aggiuntive nel corso del tuo viaggio. Il mondo di gioco è composto da aree interconnesse in cui puoi scoprire scorciatoie, trovare segreti e tornare più volte in regioni già visitate. Lo stile pixel e l'atmosfera cupa caratterizzano l'impressione generale del gioco.

«Metal Eden»

Quando: 17 marzo

Dove: PS5

Anno: 2025



«Metal Eden» è uno sparatutto fantascientifico dal ritmo incalzante con una prospettiva in prima persona. Controlli l'iper-unità Aska, un soldato potenziato ciberneticamente che viene inviato in una pericolosa missione nella gigantesca città di Moebius. Lì dovrai combattere contro avversari meccanici e sistemi di difesa automatizzati in una metropoli distopica. Il gioco è incentrato sulla rapidità e sulla velocità di movimento.

Il gioco è incentrato su movimenti veloci, scontri a fuoco aggressivi e armi futuristiche. Allo stesso tempo, potrai utilizzare vari potenziamenti informatici per migliorare le tue abilità di combattimento.

«Il Signore degli Anelli: Ritorno a Moria»

Quando: 17 marzo

Dove: PS5

Anno: 2023



«Lord of the Rings: Return to Moria» combina meccaniche di sopravvivenza con una storia tratta dall'universo di J. R. R. Tolkien. Vesti i panni di un nano che, insieme a un gruppo di compagni, torna alle leggendarie miniere di Moria per ricostruire il perduto regno dei nani.

Durante il tuo viaggio, potrai trovare un modo per far fronte alle tue esigenze di sopravvivenza.

Durante il tuo viaggio, raccogli risorse, costruisci strumenti e allestisci accampamenti nelle sale sotterranee. Allo stesso tempo, dovrai difenderti da creature pericolose e avanzare in profondità nel sistema di grotte ramificate. Il mondo di gioco è generato proceduralmente, per cui ogni passaggio offre nuovi tunnel, stanze e tesori.

«Astroneer»

Quando: 17 marzo

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



«Astroneer» è un'avventura sandbox sull'esplorazione di pianeti alieni. Nei panni di un astronauta, atterri su una serie di mondi generati proceduralmente e inizi a estrarre risorse, a ricercare tecnologie e a costruire le tue basi.

Con uno speciale strumento di terreno, puoi modificare i paesaggi, scoprire grotte o rimodellare intere aree dei pianeti. Usa i materiali che raccogli per costruire veicoli, impianti energetici e catene di produzione automatizzate. Man mano che sbloccherai nuove tecnologie, aprirai nuovi pianeti con le loro risorse e le loro condizioni ambientali.

Immagine di copertina: Saber Interactive

Mi piace questo articolo! A 1 persona piace questo articolo.







