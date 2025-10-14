Novità e trend 12 4

"Pokémon" violato: mega-leak sui nuovi giochi fino al 2030

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 14.10.2025

L'anno scorso lo studio di sviluppo di "Pokémon" Game Freak è stato violato. Ora i responsabili stanno pubblicando nuove informazioni tratte dai dati rubati.

Circa un anno fa, persone non autorizzate hanno utilizzato l'ingegneria sociale per accedere ai server dello studio di sviluppo «Pokémon» Game Freak. Furono rubati circa un terabyte di dati. I fan chiamano l'incidente «Teraleak». L'hack è uno dei più grandi hack della storia dei videogiochi.

Poco prima dell'uscita di «Pokémon Legends: Z-A», gli hacker pubblicano nuove informazioni precedentemente sconosciute provenienti dall'enorme quantità di dati. Ed è davvero notevole.

Se non vuoi rovinarti la sorpresa dei prossimi giochi «Pokémon», non devi leggere oltre. Si tratta di informazioni non confermate e non ufficiali, quindi vanno prese con le pinze.

Tutti i giochi di «Pokémon» fino al 2030

L'intera tabella di marcia di Game Freak fino al 2030 è elencata nei file appena rilasciati. I seguenti giochi «Pokémon» usciranno entro la fine del decennio

È particolarmente interessante che Game Freak utilizzi un nuovo motore grafico sviluppato internamente per la nuova generazione di «Pokémon». Le immagini e i video di prova iniziali fanno sperare che la serie di giochi faccia finalmente un passo avanti dal punto di vista tecnologico e si lasci alle spalle la scarsa grafica e tecnologia dei giochi per Switch.

Il prossimo «spin-off di Pokémon Legends» dovrebbe uscire nel 2027. Internamente si chiama «Ringo». È ambientato nella regione di Galar, conosciuta da «Pokémon Sword and Shield».

La elevata «generazione di Pokémon» per lo Switch 2 seguirà poi nel 2030. Ci sono ancora poche informazioni concrete su questi giochi.

Il progetto più ambizioso nella pipeline di Game Freak, tuttavia, sembra essere «Seed». Si dice che sia un MMO che unisce le regioni delle prime quattro generazioni in un unico grande mondo di gioco. Se questo è vero, probabilmente possiamo aspettarci il più grande gioco «Pokémon» di tutti i tempi.

Come promemoria, le prime quattro regioni sono: Kanto («Rosso e Blu»), Johto («Oro e Argento»), Hoenn («Rubino e Zaffiro») e Sinnoh («Diamante e Perla»).

Inoltre, sono trapelati i budget di sviluppo dei giochi: sono molto più bassi del previsto. «Si dice che Pokémon Legends: Z-A» sia costato solo 13 milioni di dollari, mentre il budget per «Wind and Waves» si aggira intorno ai 20 milioni di dollari.

L'hack di Game Freak non è un incidente isolato. Gli studi di videogiochi sono ripetutamente presi di mira da gruppi di hacker che rubano dati sensibili e spesso chiedono un riscatto alle aziende.

Nel 2023, lo studio Sony Insomniac è stato colpito da un massiccio attacco hacker /page/massive-hack-and-leaks-at-playstation-studio-insomniac-31029. Anche Rockstar non è stata risparmiata nel 2022: in una massiccia fuga di notizie, sono stati pubblicati oltre 90 video di «GTA VI» .

Puoi leggere il resoconto originale di «Teraleak» dell'ottobre 2024 qui:

Immagine di copertina: The Pokémon Company / Nintendo

