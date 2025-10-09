Novità e trend 2 1

Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di ottobre 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 9.10.2025

Ottobre porta nuove aggiunte: con giochi come "Ninja Gaiden 4", "Keeper" e "Evil West", Microsoft punta su azione, atmosfera e varietà nel Game Pass.

Microsoft ha annunciato la prossima ondata di giochi per Xbox Game Pass l'8 ottobre 2025. Il mese di ottobre porterà ancora una volta un mix colorato di nuove uscite, sorprese e serie conosciute all'interno dell'abbonamento. La selezione spazia dall'azione intensa e dalle avventure artistiche alle simulazioni di tutti i giorni.

«Simulatore di supermercato»

Quando: a partire da ora

Dove: cloud, console, PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



In «Supermarket Simulator» assumi il controllo completo di un piccolo supermercato, che costruisci passo dopo passo fino a farlo diventare un'attività fiorente. Stabilisci i prezzi, gestisci le scorte, decora gli scaffali e occupati della soddisfazione dei clienti. Il gioco pone l'accento sui dettagli quotidiani: dall'apertura della cassa alla sistemazione delle consegne.

Nonostante l'argomento poco spettacolare, il gioco sviluppa rapidamente un flusso motivante in cui la pianificazione e l'efficienza vengono premiate. La simulazione sarà apprezzata da chi ama i giochi di gestione ma preferisce fare affari in un ambiente rilassato.

«Baldur's Gate & Baldur's Gate II: Enhanced Editions»

Quando: 9 ottobre

Dove: PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Con il sito «Baldur's Gate: Enhanced Editions», due classici giochi di ruolo della fine degli anni '90 tornano in forma rivisitata. Le Enhanced Editions contengono le campagne originali insieme a espansioni, controlli modernizzati e una grafica leggermente aggiornata.

Metti insieme il tuo gruppo di eroi e vivi un'ampia storia nell'universo di Dungeons & Dragons, dove ogni decisione influenza il corso del gioco. I titoli sono tuttora considerati pietre miliari nell'arte dei giochi di ruolo classici: tattici, pesanti dal punto di vista del testo, ma densi di atmosfera.

«The Casting of Franchi Stone»

Quando: 14 ottobre

Dove: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«The Casting of Franchi Stone» ti porta in un'avventura misteriosa e oscura. Assumi il ruolo di una piccola troupe cinematografica che vuole girare un film dell'orrore in una città abbandonata, finché i confini tra finzione e realtà non si confondono.

Il gioco è incentrato sulla narrazione e sulla storia.

Il gioco si concentra sulla narrazione, sulla libertà di scelta e sulla tensione psicologica. Ogni scena può svolgersi in modo diverso a seconda delle azioni e dei dialoghi scelti. Lo sviluppatore Supermassive Games, noto per le sue storie interattive, promette un'esperienza narrativa in cui non sei solo uno spettatore, ma una parte attiva di una sinistra sceneggiatura.

«Ball x Pit»

Quando: 15 ottobre

Dove: Cloud, console, PC

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Ball x Pit» combina l'azione arcade con elementi di costruzione. Controlla una palla, distruggi gli ostacoli e sconfiggi gli avversari in un mix di abilità e un sistema di potenziamento strategico.

Il titolo ricorda i vecchi giochi di rompi-mattoni nelle sue dinamiche, ma aggiunge moderne meccaniche da roguelite: dopo ogni tentativo, puoi potenziare il tuo campo base, sbloccare nuove abilità e prepararti per il round successivo.

«Il Grinch: Avventure di Natale»

Quando: 15 ottobre

Dove: Cloud, console, PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



Il cinico Grinch torna poco prima di Natale. In «The Grinch: Christmas Adventures» vivrai un viaggio a piattaforme adatto a tutta la famiglia, ricco di enigmi, elementi stealth e cutscene umoristiche. Attraversa di nascosto le città decorate a festa, ruba i regali e cerca di sabotare il Natale.

«Eternal Strands»

Quando: 15 ottobre

Dove: Cloud, PC, Xbox serie X|S

Come: Game Pass Premium

In «Eternal Strands» ti aspetta un'avventura d'azione fantasiosa con un mondo aperto. Esplorerai vasti paesaggi, combatterai creature sovradimensionate e combinerai la magia con sistemi di combattimento basati sulla fisica. L'attenzione alla dinamica è particolarmente evidente: il vento, il fuoco e il ghiaccio non solo influenzano le battaglie, ma anche l'ambiente. Puoi creare o distruggere strutture per sconfiggere gli avversari.

«He Is Coming» (Anteprima di gioco)

Quando: 15 ottobre

Dove: PC

Come: Game Pass Premium

«He Is Coming» viene lanciato inizialmente in Game Preview ed è quindi ancora in fase di sviluppo. Il gioco combina narrazioni sperimentali con l'horror psicologico. Esplora una serie di ambienti oscuri mentre si dipana una storia misteriosa che pone più domande che risposte.

«Ninja Gaiden 2 Black»

Quando: 15 ottobre

Dove: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Come: Game Pass Premium

Con «Ninja Gaiden 2 Black», torna uno dei titoli d'azione più impegnativi del suo tempo. Vesti i panni del leggendario Ryu Hayabusa e affronta ancora una volta una marea di demoni e assassini. La nuova edizione migliora la grafica e le prestazioni, ma lascia inalterato il livello di difficoltà senza compromessi. Ogni combattimento richiede precisione, rapidità di reazione e pensiero tattico.

«Pax Dei»

Quando: 16 ottobre

Dove: PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



«Pax Dei» è un MMO medievale che ti offre un mondo aperto senza obiettivi fissi. Costruisci case, raccogli risorse e modella il tuo ambiente insieme ad altri giocatori. Al posto delle missioni o della storia, l'attenzione si concentra sull'interazione sociale: si formano clan, si commercia o si esplorano pericolose zone PvP. L'atmosfera è calma e coinvolgente, il gameplay è incentrato sul crafting, sull'esplorazione e sulla comunità.

«Keeper»

Quando: 17 ottobre

Dove: Cloud, PC, Xbox serie X|S

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Keeper» è un gioco d'avventura tranquillo e d'atmosfera di Double Fine Productions. Assumi il ruolo di un guardiano silenzioso che esplora un mondo abbandonato e ne svela i segreti pezzo per pezzo. Gli enigmi sono organicamente inseriti nell'ambiente e il gioco si basa sull'atmosfera piuttosto che sul dialogo. La combinazione di colori, suoni e animazioni crea un'atmosfera quasi meditativa.

«Evil West»

Quando: 21 ottobre

Dove: Cloud, console, PC

Come: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass



In «Evil West» combatti contro un esercito di creature soprannaturali nel selvaggio West. Il gioco combina azione sparatutto in terza persona con elementi di combattimento ravvicinato. Utilizzerai revolver, fucili a pompa e guanti elettrici per sconfiggere mostri e vampiri. Oltre alla campagna per giocatore singolo, c'è anche una modalità cooperativa in cui puoi combattere insieme agli amici.

«Ninja Gaiden 4»

Quando: 21 ottobre

Dove: Cloud, PC, Xbox serie X|S

Come: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Il nuovo capitolo della serie «Ninja Gaiden 4» porta una ventata di aria fresca alla serie tradizionale. Accanto a Ryu Hayabusa, si affaccia alla ribalta un nuovo personaggio, Yakumo. Il sistema di combattimento rimane veloce e preciso, completato da nuove combo, manovre evasive e transizioni fluide tra combattimenti ravvicinati e a lungo raggio. Dal punto di vista grafico, il titolo ha un look moderno senza perdere il suo stile iconico.

Questi giochi lasciano il Game Pass a ottobre

Oltre alle nuove aggiunte, Microsoft ha confermato anche le prossime uscite dal Game Pass. Tre titoli spariranno dal catalogo il 15 ottobre 2025:

«Cocoon»

«Core Keeper»

«Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed»

Se vuoi ancora finire uno di questi giochi, hai solo un tempo limitato. Dopo il 15 ottobre, infatti, non faranno più parte dell'abbonamento.

Immagine di copertina: Xbox Game Studios

