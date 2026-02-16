Novità e trend 3 5

Perché può farlo: Il modder riduce "GTA 5" da 120 a 2 gigabyte

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 16.2.2026

Il modder OptiJuegos comprime "GTA 5" da ben 120 gigabyte a 2,29 GB per ottenere frame rate giocabili anche sui più semplici laptop da ufficio. Il fatto che la villa di Michael perda i mobili e che il telefono si blocchi è il prezzo da pagare per un'esperienza fluida.

In tempi di hardware costoso, molti giocatori di PC si ritrovano con solo impostazioni grafiche basse per poter stuzzicare FPS tollerabili dal sistema quando giocano ai videogiochi. Ma cosa succede se le impostazioni più basse non sono sufficienti e il gioco continua a balbettare?

Un modder argentino di 17 anni con un hardware di gioco scadente fa di questa necessità una virtù. Il suo hobby: ridurre i giochi al livello minimo di giocabilità. La sua ultima vittima è «GTA 5». Il classico di quasi 13 anni fa è ancora oggi molto popolare, soprattutto tra i giocatori online, grazie al suo vasto mondo di gioco, alle numerose libertà giocabili e alla grafica ancora ottima.

Di default, «GTA 5» richiede 120 gigabyte di spazio sul disco rigido. Il modder, che si fa chiamare OptiJuegos e che gestisce diversi canali YouTube, è riuscito a ridurre il gioco a meno di 2,5 gigabyte - ed è ancora più o meno giocabile. Su X mostra alcune scene di gioco in un video di quasi quattro minuti.

Completamente pixelato, ma la trama di Michael è riconoscibile.

Fonte: OptiJuegos

Se il gioco sia ancora divertente da giocare, però, è un'altra questione: il personaggio Michael è poco più di un poligono in movimento nella versione mostrata e «fangoso» è una descrizione ottimistica per le texture ambientali. Nonostante la drastica riduzione, sono possibili solo sette FPS.

Cosa può fare la riduzione «di GTA 5»?

Nel video seguente, OptiJuegos mostra un'altra variante che richiede solo 2,29 gigabyte di spazio e permette di migliorare i modelli dei personaggi. In questo modo è possibile raggiungere i 30-40 FPS. Nel video, il modder ci fa vedere la sua versione del gioco e ci spiega come ha ottenuto questa enorme riduzione. Parla anche di alcune scoperte sorprendenti, come il fatto che sparare dalle auto occupa solo tre megabyte di spazio e che anche la fisica del nuoto è stata mantenuta grazie ai suoi bassi requisiti di risorse.

OptiJuegos ha utilizzato come base una versione esistente del gioco da 12 gigabyte, che utilizza texture ridotte e non contiene né la missione prologo né sequenze radio o video. Il gioco può essere esplorato solo in modalità libera e offre solo una parte dell'intera mappa di gioco.

Per comprimere ulteriormente il gioco, OptiJuegos ha rimosso attività come l'autofficina, il parrucchiere, la palestra, il cinema e tutte le funzioni del telefono. Anche i mobili della villa di Michael e i singoli pezzi di auto hanno dovuto fare spazio a favore della compressione.

Secondo OptiJuegos, invece, tutti i veicoli e le armi sono disponibili e anche i PNG e gli animali si muovono nel mondo di gioco. Gli animali, tuttavia, sono completamente silenziosi: i file audio occuperebbero altrimenti 30 megabyte. E se pensi di poter commettere crimini impunemente in questa versione ridotta, rimarrai deluso: la polizia è in piena regola, assicura OptiJuegos.

Sono possibili sparatorie con le forze dell'ordine.

Fonte: OptiJuegos

Ha eliminato dai file di gioco tutto il codice non necessario per l'esplorazione di base, come ad esempio il cancello automatico al confine della proprietà di Michael. Ha sostituito le cime dettagliate degli alberi con texture statiche e sfocate che non occupano quasi spazio. L'intero meccanismo di passaggio tra i tre personaggi del gioco non è più presente.

Non consigliato

La rimozione di codice e contenuti comporta però dei problemi. Ad esempio, i link non portano a nulla. Secondo OptiJuegos, questo è il motivo per cui ci sono numerosi bug nella versione da due gigabyte e lui stesso sconsiglia di giocare a una versione così ridotta: Se superi il limite del mondo di gioco, puoi aspettarti un crash. Se provi ad aprire il telefono, si bloccherà. Quindi è meglio non toccare o provare nulla, raccomanda OptiJuegos durante il suo tour della Los Santos ridotta. Lui stesso ha sperimentato diversi crash.

In un documento FAQ, OptiJuegos spiega come ha iniziato il suo hobby. Avendo sempre avuto a disposizione solo hardware debole, ha dovuto inevitabilmente dedicarsi all'ottimizzazione per poter giocare comunque. Lo fa, come scrive, «da quando è nato». Purtroppo il documento non specifica una data di uscita. Secondo OptiJuegos, al momento della pubblicazione - dopo il 2023 - utilizzava un computer con le seguenti specifiche:

Processore: Intel Core i5 6500 @ 3.20 GHz con quattro core e quattro thread

Scheda grafica integrata: Intel HD Graphics 530

Memoria: 16 GB DDR4

Alimentatore: Overtech GT-6500, «poco prima dell'esplosione»

Sembra provenire da un altro secolo: La configurazione del PC di OptiJuegos.

Fonte: OptiJuegos

I monitor a sua disposizione sono un monitor CRT e uno schermo LCD da 1366 × 768 pixel. Grazie al successo dei suoi canali YouTube, probabilmente ora può permettersi un hardware migliore.

Si tratta di un monitor CRT e di uno schermo LCD con risoluzione di 1366 × 68 pixel.

Anche se il suo progetto di ridimensionamento rientra nella categoria «lo faccio perché posso» e non ha praticamente alcuna utilità pratica, dimostra quanto sia possibile fare anche con un hardware non ottimale.

Immagine di copertina: OptiJuegos / Sezione della mappa giocabile della versione da due gigabyte

