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Per DJ e amanti delle feste: Sony lancia i nuovi speaker ULT

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 1.9.2026

Sony lancia tre nuovi altoparlanti: l'ULT Tower 5 per gli spostamenti, il Tower 7 per le feste in casa e il Tower Max per i grandi palazzetti e gli stadi.

Sony amplia la sua famiglia di altoparlanti ULT con tre nuovi modelli: ULT Tower 5, 7 e Max. Tutti e tre puntano su bassi profondi, modalità karaoke e possibilità di input per DJ. Tuttavia, differiscono notevolmente per dimensioni, peso e potenza in uscita.

Tre classi di peso per scopi diversi

Il «piccolo» della nuova gamma ULT è l'ULT Tower 5. Ciononostante, pesa 12,7 chilogrammi e misura 35,8 × 53,4 × 28 centimetri. Offre fino a 300 watt e la durata della batteria arriva fino a 20 ore. L'altoparlante intermedio è l'ULT Tower 7, con dimensioni di 41,1 × 71 × 34,7 centimetri, un peso di 22,8 chili e una potenza in uscita fino a 420 watt.

Sony ULT Tower 5 per il giardino.

Fonte: Sony

L'ultimo della serie è l'ULT Tower Max. Misura 53,8 × 106,2 × 47,2 centimetri e pesa ben 56,3 chili. La potenza massima è di 2150 watt. Sony ha scelto di non integrare una batteria. I due modelli più grandi sono inoltre dotati di ruote per il trasporto. Tutti e tre dispongono anche di maniglie per il trasporto.

In tutti e tre i modelli, Sony ha integrato il nuovo woofer chiamato ULT DUCT. Mentre i Tower 5 e 7 includono rispettivamente un DUCT e un altoparlante backfiring, Sony ne ha inseriti ben tre nell'ULT Tower Max.

L'ULT Tower 7 è sufficiente anche per una sala da ballo.

Fonte: Sony

Ascolta musica, fai il DJ o canta al karaoke

Tutti e tre i modelli offrono profili sonori, chiamati anche modalità ULT. Si attivano tramite un pulsante ben visibile. Deep Bass per gli appassionati di hip-hop, Attack Bass per gli amanti dell'elettronica e ULT Flat per gli ascoltatori che preferiscono un suono «true to artist», ovvero fedele e autentico. Sony ha inoltre integrato una funzione chiamata «Sound-Field-Optimizer». Questa è progettata per misurare, ad esempio, la distanza dalle pareti o il volume dei rumori ambientali e adattare di conseguenza la riproduzione musicale. Come già avveniva nei precedenti modelli ULT, anche l'illuminazione degli altoparlanti dal nuovo design cambia di conseguenza.

L'ULT Tower Max si presenta in formato concerto.

Fonte: Sony

Anche i DJ sono stati presi in considerazione: tutti e tre gli altoparlanti sono dotati di ingressi XLR/RCA e di un'interfaccia USB-C. Tramite i primi è possibile collegare via cavo più unità. Questo è possibile anche in modalità wireless: la funzione «Party Chain» di Sony supporta Auracast. Se non c'è bisogno di un DJ, tramite queste interfacce è possibile collegare anche un microfono per il karaoke. Inoltre, tutti e tre supportano il Fast Pair e possono ricaricare fino a due smartphone contemporaneamente tramite USB-A e USB-C.

L'ULT Tower Max offre ben tre ULT DUCT.

Fonte: Sony

Gli ULT Tower 5 e 7 sono protetti dagli spruzzi d'acqua con certificazione IPX4. Tuttavia, solo in posizione verticale, come ci fa sapere Sony. L'ULT Tower Max dispone inoltre di un pannello touch a prova di spruzzi. Dal punto di vista meteorologico, possono quindi essere posizionati anche all'aperto.

Immagine di copertina: Sony

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