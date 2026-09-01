Per DJ e amanti delle feste: Sony lancia i nuovi speaker ULT
Sony lancia tre nuovi altoparlanti: l'ULT Tower 5 per gli spostamenti, il Tower 7 per le feste in casa e il Tower Max per i grandi palazzetti e gli stadi.
Sony amplia la sua famiglia di altoparlanti ULT con tre nuovi modelli: ULT Tower 5, 7 e Max. Tutti e tre puntano su bassi profondi, modalità karaoke e possibilità di input per DJ. Tuttavia, differiscono notevolmente per dimensioni, peso e potenza in uscita.
Tre classi di peso per scopi diversi
Il «piccolo» della nuova gamma ULT è l'ULT Tower 5. Ciononostante, pesa 12,7 chilogrammi e misura 35,8 × 53,4 × 28 centimetri. Offre fino a 300 watt e la durata della batteria arriva fino a 20 ore. L'altoparlante intermedio è l'ULT Tower 7, con dimensioni di 41,1 × 71 × 34,7 centimetri, un peso di 22,8 chili e una potenza in uscita fino a 420 watt.
L'ultimo della serie è l'ULT Tower Max. Misura 53,8 × 106,2 × 47,2 centimetri e pesa ben 56,3 chili. La potenza massima è di 2150 watt. Sony ha scelto di non integrare una batteria. I due modelli più grandi sono inoltre dotati di ruote per il trasporto. Tutti e tre dispongono anche di maniglie per il trasporto.
In tutti e tre i modelli, Sony ha integrato il nuovo woofer chiamato ULT DUCT. Mentre i Tower 5 e 7 includono rispettivamente un DUCT e un altoparlante backfiring, Sony ne ha inseriti ben tre nell'ULT Tower Max.
Ascolta musica, fai il DJ o canta al karaoke
Tutti e tre i modelli offrono profili sonori, chiamati anche modalità ULT. Si attivano tramite un pulsante ben visibile. Deep Bass per gli appassionati di hip-hop, Attack Bass per gli amanti dell'elettronica e ULT Flat per gli ascoltatori che preferiscono un suono «true to artist», ovvero fedele e autentico. Sony ha inoltre integrato una funzione chiamata «Sound-Field-Optimizer». Questa è progettata per misurare, ad esempio, la distanza dalle pareti o il volume dei rumori ambientali e adattare di conseguenza la riproduzione musicale. Come già avveniva nei precedenti modelli ULT, anche l'illuminazione degli altoparlanti dal nuovo design cambia di conseguenza.
Anche i DJ sono stati presi in considerazione: tutti e tre gli altoparlanti sono dotati di ingressi XLR/RCA e di un'interfaccia USB-C. Tramite i primi è possibile collegare via cavo più unità. Questo è possibile anche in modalità wireless: la funzione «Party Chain» di Sony supporta Auracast. Se non c'è bisogno di un DJ, tramite queste interfacce è possibile collegare anche un microfono per il karaoke. Inoltre, tutti e tre supportano il Fast Pair e possono ricaricare fino a due smartphone contemporaneamente tramite USB-A e USB-C.
Gli ULT Tower 5 e 7 sono protetti dagli spruzzi d'acqua con certificazione IPX4. Tuttavia, solo in posizione verticale, come ci fa sapere Sony. L'ULT Tower Max dispone inoltre di un pannello touch a prova di spruzzi. Dal punto di vista meteorologico, possono quindi essere posizionati anche all'aperto.
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