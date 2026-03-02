Novità e trend 0 1

Nuovi concetti di Lenovo: palmare da gioco pieghevole e ThinkBook con display modulare

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente Jan Johannsen Immagini: Video: Ambra Antonelli 2.3.2026

Un palmare pieghevole per il gioco, un notebook con un secondo display altamente variabile o un dispositivo di lavoro per modelli 3D: Lenovo presenta nuovi concetti.

Lenovo sta sfruttando il Mobile World Congress di Barcellona per mostrare ciò a cui il reparto sviluppo sta lavorando. E con il Legion Go Fold pieghevole, un ThinkBook modulare e una workstation 3D, è piuttosto spettacolare.

Concetto di Legion Go Fold: un palmare da gioco pieghevole

Come palmare da gioco, Legion Go Fold Concept è piuttosto pesante. Il suo display OLED da 7,7 pollici può essere piegato fino a 11,6 pollici e Lenovo ha preso in considerazione un totale di quattro modalità di utilizzo per questo dispositivo concettuale.

La prima modalità è quella di un palmare standard con controller collegati. In questo stato, il display pieghevole può essere aperto in modalità split-screen verticale. In questo modo è possibile guardare uno streaming o mostrare una mappa che corrisponde alla partita in corso.

Il palmare è pesante per un display da 8 pollici.

Nella cosiddetta modalità Horizon a schermo intero, si ruota il display aperto di 90 gradi e si attaccano i controller all'esterno per giocare su 11,6 pollici in formato orizzontale. In modalità desktop esteso, posiziono il display su un supporto e una tastiera Bluetooth davanti ad esso. Il sostituto del notebook è pronto.

Anche come notebook, il gioco è al centro della scena con Legion Go Fold.

Fonte: Ambra Antonelli

Come nel Legion Go Gen 2, il controller destro può essere utilizzato come mouse. Dispone anche di un piccolo display per l'ora o per i parametri delle prestazioni come l'utilizzo della CPU. Lenovo ha anche previsto un elemento di collegamento per i due controller, che li trasforma in un controller classico.

Mini display sul controller.

Lenovo equipaggia il palmare Windows con un Intel Core Ultra 7 258V e 32 gigabyte di RAM. La batteria ha una capacità di 48 wattora (Wh) e il produttore non ha fornito alcuna informazione sulla scheda grafica del concept.

ThinkBook Modular AI PC Concept: il secondo display è flessibile

Il ThinkBook Modular AI PC Concept da 14 pollici ha un secondo display sul retro del coperchio del notebook. Non è fissato in modo permanente, ma magnetico tramite la connessione «Magic Bay» di Lenovo, che include anche dei pogo pin per il trasferimento dei dati.

Nella versione base, Lenovo immagina che una persona seduta di fronte stia guardando il secondo display. Tuttavia, trovo più interessante rimuovere il display e posizionarlo sul supporto abilmente fissato sotto il notebook. In questo modo è possibile utilizzarlo come secondo schermo grazie al cavo Magic Bay. Il supporto sembra comunque un po' instabile.

Secondo schermo sul retro del coperchio del notebook.

Come altra variante, posso staccare la tastiera dalla base e mettere il secondo display al suo posto. In questo modo ho un'area di visualizzazione di 19 pollici con i due touchscreen, che posso utilizzare in formato verticale o orizzontale. La tastiera si posiziona davanti ai monitor e si collega via Bluetooth.

Uno dei vari modi per utilizzare il secondo display.

Un'idea interessante sono le porte intercambiabili del ThinkBook modulare. Una porta USB-C è installata in modo permanente e le altre due possono essere assegnate a USB-C, USB-A o HDMI a seconda delle necessità.

Porte intercambiabili.

Yoga Book Pro 3D Concept: per la creazione di contenuti 3D

Con lo Yoga Book Pro 3D Concept, Lenovo ha pensato a tutti coloro che lavorano con contenuti 3D. Il dispositivo è dotato di due display OLED: quello superiore è in grado di convertire i contenuti 2D in contenuti 3D con l'aiuto di un software AI e di visualizzarli. Per la visione in 3D non sono necessari occhiali speciali.

Sono riuscito a percepire un effetto 3D. Tuttavia, non è stato piacevole e non invita a lavorare sugli oggetti 3D. Non aiuta molto il fatto che posso spostare e ridimensionare gli oggetti 3D con i gesti della mano davanti alla webcam del dispositivo.

Afferra gli oggetti 3D con la mano.

Il display touch inferiore funge da elemento di controllo e Lenovo offre dei pad che possono essere posizionati sopra. Non importa dove li posiziono, appaiono le scorciatoie di accesso rapido per l'illuminazione, l'angolo di visione o la tonalità del colore. Rimangono anche quando rimuovo i pad. Devo quindi chiuderli singolarmente.

Controlli temporanei applicando cornici.

Un Intel Core Ultra 7 e una Geforce RTX 5070 forniscono le prestazioni 3D necessarie nello Yoga Book Pro 3D Concept.

Aiutanti AI per il posto di lavoro

Altri due concept portano l'AI sul posto di lavoro. Il Lenovo AI Work Companion è una docking station con display. Tra le altre cose, visualizza i contenuti del calendario su questo schermo. Soprattutto, il dispositivo è progettato per promuovere un ritmo di lavoro sano: Suggerisce pause di lavoro e monitora il tempo trascorso sullo schermo per evitare il burnout.

Docking station con visualizzazione del calendario e altro ancora.

Il Lenovo AI Workmate è la versione AI di una lampada da scrivania e attira l'attenzione con i suoi occhietti. Proietta contenuti dal computer, scannerizza documenti e la sua AI esegue compiti in risposta ai comandi vocali. Il compagno di lavoro è anche mobile e cerca di imitare i lineamenti umani.

Proiettore, scanner e IA che aiutano a lavorare in forma simpatica.

Immagine di copertina: Ambra Antonelli

