Nintendo ha appena presentato questi nuovi giochi per Switch 2

"Final Fantasy VII Rebirth" è tutto ciò che avrei desiderato
di Kevin Hofer
Nintendo rivela in una presentazione "Direct" quali saranno i nuovi giochi che verranno presto rilasciati su Switch e Switch 2.
Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Turok: Origins», «Final Fantasy 7 Rebirth», «Indiana Jones and the Great Circle».
Hai voglia di nuovi giochi per Switch 2? In una nuova «presentazione del Nintendo Direct», l'azienda giapponese mostra una serie di nuovi giochi per la console. Anche i possessori di Switch 1 non si lasciano sfuggire nulla.
Siccome si tratta di una vetrina dei partner di «» , l'attenzione si concentra sui giochi dei produttori di terze parti, tra cui molti giochi già usciti in precedenza che fanno il salto su una piattaforma Nintendo per la prima volta.
Dopo il primo capitolo, è logico che anche la seconda parte della trilogia di remake di Square Enix venga rilasciata su Switch 2. «Final Fantasy 7 Rebirth» sembra essere un altro eccellente porting. Il gioco è meraviglioso sul tablet di Nintendo. Il gioco si comporterà bene anche nelle sezioni open-world più impegnative? Sono curioso.
Data: 3 giugno
Data: 3 giugno
Rilasciato per: Switch 2 e Xbox Series X/S, già disponibile per PS5 e PC
Anche Todd Howard di Bethesda ha fatto gli onori di casa alla presentazione e ha annunciato diversi porting per la Switch 2. Con un certo anticipo: «Starfield» non è (ancora) incluso.
Gli utenti di Switch 2 possono invece aspettarsi l'edizione «Anniversary Edition» di «Fallout 4». Questa include tutti i DLC e oltre 150 mod della Community. Il trailer non è visivamente convincente, con ombre a bassa risoluzione e molto sfarfallio. Forza, Bethesda! «Fallout 4» ha più di dieci anni, ci deve essere qualcosa di più.
Data: 24 febbraio
Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Il secondo gioco Bethesda del gruppo. Ed ecco che Indy sembra molto più bello di «Fallout 4». Ecco qua!
Data: 12 maggio
Data: 12 maggio
Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC
Il remake/remaster del classico gioco di ruolo «Oblivion» sta per arrivare anche su Switch 2. Sono curioso di vedere se il gioco gira decentemente sulla console Nintendo. Le versioni per console e PC dell'anno scorso sono ancora alle prese con gravi e fastidiosi problemi di prestazioni.
Data: 2026
Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC
Il gioco horror più atteso del 2026 fa gli onori di casa anche sulla Switch 2. È incredibile quanto Capcom riesca a stuzzicare graficamente la Switch 2 con questo porting.
Nintendo annuncia inoltre che ci saranno delle figure Amiibo di Grace e Leon (ma non prima dell'estate):
Inoltre, verrà rilasciata un'edizione speciale del controller Switch 2 Pro:
Anche cool: « Resident Evil 7: Biohazard» e «Resident Evil 8: Village» usciranno lo stesso giorno per la console Nintendo. Ora mancano solo i remake.
Data: 27 febbraio
Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Uno sparatutto fantascientifico con un tocco geniale. Combatti con un arsenale di armi futuristiche contro robot assassini assetati di sangue. Mentre abbatti le lattine, contemporaneamente le hackeri in un minigioco che appare sul lato destro dello schermo.
Vuoi vedere di persona il gameplay multitasking? Oggi verrà rilasciata una demo nel Nintendo eShop.
Data: 24 aprile
Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Serie X/S, PC
Il gameplay è simile a quello del nostro gioco dell'anno «Split Fiction» - ma con un'estetica anime anni Ottanta incredibilmente cool. Mi piacerebbe giocarci in questo momento.
Data: Estate
Rilasciato per: Switch 2
Sembra una visual novel mystery davvero cool con un'ambientazione giapponese. Un sommozzatore scopre il suo sosia nelle profondità del mare. Una donna senza ricordi appare su una piccola isola. Alcune persone annegano in mare e scompaiono. Tutti questi misteriosi incidenti sembrano avere a che fare con un'antica leggenda sulle sirene magiche. Perché non ho mai sentito parlare di questo titolo? Lo aggiungo alla lista dei desideri!
Data: 19 febbraio
Rilasciato per: Switch 2
Vuoi altri anime? Nessun problema. Bandai Namco sta dando al leggendario calciatore il suo gioco più grande - con 22 squadre nazionali, oltre 100 personaggi giocabili e più di 150 attacchi speciali.
Data: 2026
Lasciato per: Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC
Il Metroidvania più impegnativo riceve una versione Switch 2 graficamente aggiornata con una risoluzione e un frame rate più elevati. Se possiedi il gioco per Switch 1, l'aggiornamento è gratuito.
Data: a partire da ora
Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Il leggendario cacciatore di dinosauri arriva su Switch 2. In «Turok: Origins», combatti insieme ad altri cacciatori contro dinosauri e mostri di ogni tipo, in prima o terza persona. Sembra migliore del previsto.
Data: autunno
Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
A proposito di dinosauri. Lo sapevi? I dinosauri vivono nel sottosuolo della metropoli di Tokyo. Se ti scoprono, ti mangiano immediatamente. Non puoi difenderti, puoi solo intrufolarti e distrarre le creature assetate di sangue. Il gioco stealth sembra interessante, ma sembra anche un gioco della generazione PS3. Non lo so davvero.
Data: 11 febbraio
Rilasciato per: Switch 2
Data: 2026
Data: 2026
Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per Xbox Series X/S, PC
Un nuovo gioco dello studio giapponese di culto Falcom. Kyoto è invasa da mostri provenienti da un altro mondo. Devi indagare in un enorme labirinto (Xanadu) nel migliore stile Metroidvania per trovarne la causa. Nel mezzo ci sono battaglie 3D ricche di azione contro enormi mostri. E al di fuori del labirinto, il gioco si trasforma in un simulatore di vita alla «Persona». Un mix selvaggio di generi!
Data: Estate
Rilasciato per: Switch, Switch 2
Oltre alle grandi novità, sono stati mostrati anche i trailer di giochi presentati in precedenza, titoli minori o porting di titoli già usciti. Puoi trovare tutti gli altri giochi qui nella panoramica alfabetica:
Quali sono i giochi che attendi di più?
Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.
