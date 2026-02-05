Novità e trend 1 0

Nintendo ha appena presentato questi nuovi giochi per Switch 2

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 5.2.2026

Nintendo rivela in una presentazione "Direct" quali saranno i nuovi giochi che verranno presto rilasciati su Switch e Switch 2.

Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Turok: Origins», «Final Fantasy 7 Rebirth», «Indiana Jones and the Great Circle».

Hai voglia di nuovi giochi per Switch 2? In una nuova «presentazione del Nintendo Direct», l'azienda giapponese mostra una serie di nuovi giochi per la console. Anche i possessori di Switch 1 non si lasciano sfuggire nulla.

Siccome si tratta di una vetrina dei partner di «» , l'attenzione si concentra sui giochi dei produttori di terze parti, tra cui molti giochi già usciti in precedenza che fanno il salto su una piattaforma Nintendo per la prima volta.

«Final Fantasy 7 Rebirth»

Dopo il primo capitolo, è logico che anche la seconda parte della trilogia di remake di Square Enix venga rilasciata su Switch 2. «Final Fantasy 7 Rebirth» sembra essere un altro eccellente porting. Il gioco è meraviglioso sul tablet di Nintendo. Il gioco si comporterà bene anche nelle sezioni open-world più impegnative? Sono curioso.

Puoi leggere la prova del gioco dell'esperto di JRPG Kevin qui:

Recensione "Final Fantasy VII Rebirth" è tutto ciò che avrei desiderato di Kevin Hofer

Data: 3 giugno

Rilasciato per: Switch 2 e Xbox Series X/S, già disponibile per PS5 e PC

«Fallout 4: Anniversary Edition»

Anche Todd Howard di Bethesda ha fatto gli onori di casa alla presentazione e ha annunciato diversi porting per la Switch 2. Con un certo anticipo: «Starfield» non è (ancora) incluso.

Gli utenti di Switch 2 possono invece aspettarsi l'edizione «Anniversary Edition» di «Fallout 4». Questa include tutti i DLC e oltre 150 mod della Community. Il trailer non è visivamente convincente, con ombre a bassa risoluzione e molto sfarfallio. Forza, Bethesda! «Fallout 4» ha più di dieci anni, ci deve essere qualcosa di più.

Data: 24 febbraio

Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Indiana Jones e il Grande Cerchio»

Il secondo gioco Bethesda del gruppo. Ed ecco che Indy sembra molto più bello di «Fallout 4». Ecco qua!

Quello che il nostro archeologo Phil pensa della versione per PC lo puoi trovare nella sua prova:

Recensione «Indiana Jones e l'antico Cerchio» supera tutte le mie aspettative di Philipp Rüegg

Data: 12 maggio

Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»

Il remake/remaster del classico gioco di ruolo «Oblivion» sta per arrivare anche su Switch 2. Sono curioso di vedere se il gioco gira decentemente sulla console Nintendo. Le versioni per console e PC dell'anno scorso sono ancora alle prese con gravi e fastidiosi problemi di prestazioni.

Opinione Il remake di «Oblivion» è ingiocabile di Simon Balissat

Data: 2026

Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC

«Resident Evil Requiem»

Il gioco horror più atteso del 2026 fa gli onori di casa anche sulla Switch 2. È incredibile quanto Capcom riesca a stuzzicare graficamente la Switch 2 con questo porting. Puoi scoprire perché dovresti assolutamente prendere nota di questo titolo nella mia recensione:

Retroscena «Resident Evil Requiem» in anteprima: sarebbe sorprendente se non fosse un capolavoro di Domagoj Belancic

Nintendo annuncia inoltre che ci saranno delle figure Amiibo di Grace e Leon (ma non prima dell'estate):

Inoltre, verrà rilasciata un'edizione speciale del controller Switch 2 Pro:

Anche cool: « Resident Evil 7: Biohazard» e «Resident Evil 8: Village» usciranno lo stesso giorno per la console Nintendo. Ora mancano solo i remake.

Data: 27 febbraio

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Pragmata»

Uno sparatutto fantascientifico con un tocco geniale. Combatti con un arsenale di armi futuristiche contro robot assassini assetati di sangue. Mentre abbatti le lattine, contemporaneamente le hackeri in un minigioco che appare sul lato destro dello schermo.

Vuoi vedere di persona il gameplay multitasking? Oggi verrà rilasciata una demo nel Nintendo eShop.

Data: 24 aprile

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Orbitals»

Il gameplay è simile a quello del nostro gioco dell'anno «Split Fiction» - ma con un'estetica anime anni Ottanta incredibilmente cool. Mi piacerebbe giocarci in questo momento.

Data: Estate

Rilasciato per: Switch 2

«Paranormasight: The Mermaid Curse»

Sembra una visual novel mystery davvero cool con un'ambientazione giapponese. Un sommozzatore scopre il suo sosia nelle profondità del mare. Una donna senza ricordi appare su una piccola isola. Alcune persone annegano in mare e scompaiono. Tutti questi misteriosi incidenti sembrano avere a che fare con un'antica leggenda sulle sirene magiche. Perché non ho mai sentito parlare di questo titolo? Lo aggiungo alla lista dei desideri!

Data: 19 febbraio

Rilasciato per: Switch 2

«Captain Tsubasa 2: World Fighters»

Vuoi altri anime? Nessun problema. Bandai Namco sta dando al leggendario calciatore il suo gioco più grande - con 22 squadre nazionali, oltre 100 personaggi giocabili e più di 150 attacchi speciali.

Data: 2026

Lasciato per: Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hollow Knight»

Il Metroidvania più impegnativo riceve una versione Switch 2 graficamente aggiornata con una risoluzione e un frame rate più elevati. Se possiedi il gioco per Switch 1, l'aggiornamento è gratuito.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Turok: Origins»

Il leggendario cacciatore di dinosauri arriva su Switch 2. In «Turok: Origins», combatti insieme ad altri cacciatori contro dinosauri e mostri di ogni tipo, in prima o terza persona. Sembra migliore del previsto.

Data: autunno

Rilasciato per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tokyo Scramble»

A proposito di dinosauri. Lo sapevi? I dinosauri vivono nel sottosuolo della metropoli di Tokyo. Se ti scoprono, ti mangiano immediatamente. Non puoi difenderti, puoi solo intrufolarti e distrarre le creature assetate di sangue. Il gioco stealth sembra interessante, ma sembra anche un gioco della generazione PS3. Non lo so davvero.

Data: 11 febbraio

Rilasciato per: Switch 2

«Valheim»

Il survival hit per PC fa il salto su Switch 2. Il vichingo Phil era già entusiasta del rilascio in Early Access nel 2021:

Data: 2026

Rilasciato per: Switch 2, già disponibile per Xbox Series X/S, PC

«Kyoto Xanadu»

Un nuovo gioco dello studio giapponese di culto Falcom. Kyoto è invasa da mostri provenienti da un altro mondo. Devi indagare in un enorme labirinto (Xanadu) nel migliore stile Metroidvania per trovarne la causa. Nel mezzo ci sono battaglie 3D ricche di azione contro enormi mostri. E al di fuori del labirinto, il gioco si trasforma in un simulatore di vita alla «Persona». Un mix selvaggio di generi!

Data: Estate

Rilasciato per: Switch, Switch 2

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre alle grandi novità, sono stati mostrati anche i trailer di giochi presentati in precedenza, titoli minori o porting di titoli già usciti. Puoi trovare tutti gli altri giochi qui nella panoramica alfabetica:

