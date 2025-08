Novità e trend 19 3

Nintendo Direct: tanti nuovi giochi per Switch e Switch 2

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 1.8.2025

In uno streaming della durata di poco meno di mezz'ora, Nintendo ha mostrato i trailer di numerosi nuovi giochi che saranno presto rilasciati su Switch e/o Switch 2.

Per la prima volta dal lancio della Switch 2, Nintendo ha presentato un gran numero di nuovi giochi per la sua ultima console durante lo showcase dei partner del 31 luglio. La presentazione online in diretta è stata incentrata sui giochi dei partner Nintendo, ovvero non sui giochi first-party dell'azienda stessa. Alcuni dei giochi annunciati erano semplicemente dei porting per la Switch o la Switch 2, ma Nintendo ha presentato anche alcune Novità di cui finora si era solo vociferato. In ogni caso, la seconda parte dell'anno è ben preparata in termini di giochi.

Alcuni punti salienti e l'elenco completo degli annunci sono disponibili in questo articolo.

«Hyrule Warriors: Chronicle of the Sealing»

Si sa da tempo che verrà rilasciato un nuovo «Hyrule Warriors» titolo dell'universo di «The Legend of Zelda». Ora c'è un nuovo trailer. Il gioco uscirà quest'anno. È molto simile per aspetto e ambientazione all'ultimo «Zelda» spin-off «Tears of the Kingdom».

Il gioco è stato concepito come un prequel e si concentra sulla Guerra dei Sigilli, che è il prequel di «Tears» vecchia data. A differenza dei giochi principali della serie «Zelda» non si tratta di un'avventura open-world, ma di un gioco hack-and-slay guidato dall'azione in cui si gareggia contro gruppi più numerosi di avversari.

L'avventura è stata concepita come un prequel ed è incentrata sulla Sealing War.

«Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection»

Capcom ha annunciato questo nuovo gioco della serie «Monster Hunter Stories» per il prossimo anno. Vesti i panni di un ranger con abilità speciali che è l'unico cavaliere di Rathalos in grado di impedire la caduta di due regni. Dovrai scoprire il significato di una misteriosa cristallizzazione e come fermarne il progresso.

«Octopath Traveler 0»

È stato annunciato anche il terzo capitolo della serie «Octopath Traveler» di Square Enix. Si tratta di un prequel con una storia incentrata sugli anelli divini. Per la prima volta, potrai creare il tuo personaggio e costruire la tua città. La data di uscita del gioco è il 4 dicembre 2025.

«Cronos: The New Dawn»

Questo gioco survival horror di Bandai Namco Entertainment Europe uscirà il 5 settembre. Ora è chiaro che sarà disponibile anche su Switch 2. I giochi horror non sono una cosa scontata per le console Nintendo.

Impersonerai un viaggiatore nel tempo che si trova bloccato nella Polonia degli anni '80, in questo caso in una landa desolata post-apocalittica. Raccogli anime, combatti mostri grotteschi e devi evitare che diventino più potenti grazie a una fusione.

«The Adventures of Elliot: The Millenium Tales»

Square Enix ha anche un nuovo gioco ai blocchi di partenza. È stata presentata questa avventura 2D d'azione in HD, che uscirà su Switch 2 il prossimo anno. Una demo è già disponibile.

Impersonerai Elliot, che lascia il regno di Huther con la sua compagna Faie per esplorare misteriose rovine. Esplorerai un mondo aperto, indagherai nelle grotte e risolverai enigmi. Ci sarà anche una modalità cooperativa.

L'elenco completo

I giochi annunciati sono elencati di seguito, ordinati per data di uscita. Puoi guardare lo streaming completo con tutti i trailer su YouTube. La presentazione inizia al minuto 26.

«Chillin' by the Fire»

Nuovo annuncio, Switch 2

Genere: Gioco accogliente / gioco di simulazione

Data: 31 luglio 2025

«Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven»

Porto per Switch 2, uscito per la prima volta nel 1993 su SNES, remake per Switch 2024

Genere: Gioco di ruolo tattico

Data: 31 luglio 2025

«Le Avventure di Elliot: I Racconti del Millennio»

Nuovo annuncio, Switch 2

Genere: avventura d'azione 2D in HD

Data della demo: 31 luglio 2025, uscita 2026

«Apex Legends»

Porto per Switch 2, prima uscita nel 2019

Genere: Battle Royale / Sparatutto

Data: 5 agosto 2025

«EA Sports Madden NFL 26»

Nuova edizione annuale, in uscita su Switch 2

Genere: gioco sportivo

Data: 14 agosto 2025

«Shinobi: Art of Vengeance»

Nuovo annuncio per Switch

Genere: platform d'azione 2D

Data: 29 agosto 2025

«Star Wars Outlaws»

Porto per Switch 2, originariamente rilasciato nell'estate 2024

Genere: avventura open-world

Data: 4 settembre 2025

«Cronos: The New Dawn»

Nuovo annuncio per Switch 2

Genere: Horror / Avventura

Data: 5 settembre 2025

«EA Sports FC 26»

Nuova edizione annuale, in uscita su Switch e Switch 2

Genere: gioco sportivo

Data: 26 settembre 2025

«Pac-Man World 2 Re-Pac»

Remake per Switch e Switch 2, uscito per la prima volta nel 2002

Genere: gioco di piattaforme / arcade

Data: 26 settembre 2025

«NBA Bounce»

Nuovo annuncio per Switch

Genere: gioco sportivo divertente

Data: 26 settembre 2025

«Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles»

Remake per Switch e Switch 2, uscito per la prima volta nel 1997

Genere: RPG tattico

Data: 30 settembre 2025

«Borderlands 4»

Ora confermato anche per Switch 2

Genere: Sparatutto con bottino / RPG d'azione

Data: 3 ottobre 2025

«Just Dance 2026 Edition»

Nuova edizione annuale, disponibile su Switch

Genere: musica / danza

Data: 14 ottobre 2025

«Plants vs. Zombies: Replanted»

Remake per Switch e Switch 2, uscito originariamente nel 2009

Genere: Torre di difesa

Data: 23 ottobre 2025

«Persona 3 Reload»

Remake per Switch 2, originariamente rilasciato nel 2006

Genere: JRPG

Data: 23 ottobre 2025

«Once Upon A Katamari»

Nuovo annuncio, Switch

Genere: Puzzle / gioco di fisica

Data: 24 ottobre 2025

«Buonanotte Universo»

Nuovo gioco per Switch 2

Genere: Sci-fi / Avventura narrativa

Data: 11 novembre 2025

«Yakuza Kiwami 2»

Port per Switch 2, originariamente rilasciato nel 2017

Genere: Azione / storia d'avventura

Data: 13 novembre 2025

«Dragon Ball: Sparking! Zero»

Portata per Switch e Switch 2, uscita originaria autunno 2024

Genere: Gioco di combattimento / anime

Data: 14 novembre 2025

«Octopath Traveller 0»

Nuovo gioco di Square Enix per Switch e Switch 2

Genere: JRPG / 2D-HD

Data: 4 dicembre 2025

«Hello Kitty Island Adventure - Wheatflour Wonderland»

Nuovo annuncio, Switch

Genere: Avventura accogliente / Bambini

Data: Autunno 2025

«Hyrule Warriors: Chronicle of the Sealing»

Nuovo gioco per Switch 2

Genere: Azione

Data: 2025

«Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection»

Nuovo gioco per Switch 2

Genere: RPG / raccolta di mostri

Data: 2026

«Hela»

Nuovo gioco per Switch 2

Genere: avventura puzzle / indie

Data: 2026

Immagine di copertina: Nintendo

Mi piace questo articolo! A 19 persone piace questo articolo