Film di "The Legend of Zelda": Miyamoto annuncia i ruoli principali

17.7.2025

L'anno prossimo la serie di videogiochi The Legend of Zelda compirà 40 anni e l'anno successivo uscirà per la prima volta un film basato sul gioco. Scopri cos'altro si sa oltre agli attori per i ruoli di Link e Zelda qui.

A fine novembre 2023, Nintendo ha annunciato un adattamento cinematografico della sua popolare serie di giochi «The Legend of Zelda». Si tratterà di un film in live-action: A differenza dell'adattamento cinematografico di Super Mario previsto per il 2023, non si tratta di un film d'animazione. Il co-produttore Shigeru Miyamoto ha ora annunciato sul sito X chi sarà il protagonista del film.

La ventunenne Bo Bragason assumerà il ruolo della Principessa Zelda. È già apparsa in diversi film e serie, tra cui «Renegade Nell» della Disney. Il sedicenne Benjamin Evan Ainsworth, che come Bragason viene dal Regno Unito, interpreterà il protagonista Link. È noto, tra l'altro, come voce di Pinocchio nell'omonimo film del 2022 ed è apparso in altri film e serie.

Bo Bragason interpreta Zelda, Benjamin Evan Ainsworth incarna Link.

Fonte: Nintendo

L'immagine divisa mostra i due attori principali in abiti che potrebbero provenire dagli oggetti di scena del film. Bragason indossa un top blu. Il colore ricorda l'abbigliamento blu di Zelda in «Breath of the Wild». Ainsworth non ha i capelli biondi nella foto come il link originale, ma la sua acconciatura tende a corrispondere a quella del gioco.

Miyamoto ha confermato la data di uscita del film nel suo post: se non ci saranno ritardi, potrai vedere le avventure di Link e Zelda nei cinema dal 7 maggio 2027.

Nessun dettaglio sulla storia

Sul sito web productionlist.com c'è un breve riassunto della storia, che purtroppo non dice ancora molto - e ricorda molto la trama della maggior parte dei giochi «Zelda».

Link è il protagonista. Deve proteggere il regno di Hyrule dalle forze dell'oscurità. All'inizio c'è anche Ganon, qui descritto come uno spietato signore della guerra che, come in molti titoli della serie, appare come antagonista. Non si sa ancora chi interpreterà Ganon(dorf). Tuttavia, si dice che sia alla ricerca della Triforza, come sempre. Mostri, dungeon ed enigmi attendono Link durante il suo viaggio.

Il pubblico può ipotizzare che il personaggio di Ganon (dorf) sarà il protagonista del gioco.

Il pubblico può presumere che Link sarà più loquace che nei giochi. I fan si chiedono da anni quando l'eroe silenzioso parlerà finalmente. È anche ipotizzabile che Zelda sia più presente nel film che nei giochi, dove di solito viene salvata solo da Link. Nell'ultimo capitolo della serie, «Echoes of Wisdom», è possibile giocare per la prima volta come protagonista. Zelda utilizza una bacchetta magica al posto della spada e dello scudo.

«The Legend of Zelda» non è mai stato trasformato in un film. C'è stata una serie televisiva animata nel 1989, ma non ha raggiunto una grande popolarità.

Background sulla produzione

Il film sarà diretto da Wes Ball, che lo scorso anno ha portato sul grande schermo «Planet of the Apes: New Kingdom» sul grande schermo l'anno scorso. Nel marzo 2024, Ball ha dichiarato in un'intervista che aveva già «una grande idea» per il film. Voleva creare un mondo in cui lui stesso avrebbe voluto vivere: doveva sembrare reale, «serio e cool, ma anche divertente e pieno di meraviglia». La sceneggiatura è stata scritta da Ball nel 2024.

La sceneggiatura è stata scritta da Derek Connolly. È noto come autore dei «film di Jurassic World». Shigeru Miyamoto, la mente creativa dei giochi «Zelda» è direttamente coinvolto nella creazione del film come produttore. Questo significa che dietro al film c'è un'autorità che si spera possa garantire che il film renda giustizia al gioco originale. Anche Avi Arad, fondatore dei Marvel Studios, è coinvolto come produttore. Il film di «Zelda» è stato realizzato in collaborazione con Sony Pictures Entertainment.

Le riprese del film potrebbero essere effettuate in collaborazione con il regista.

Le riprese potrebbero svolgersi dal novembre 2025 all'aprile 2026 in Nuova Zelanda, dove sono stati girati anche i film del «Signore degli Anelli». Quindi «Zelda» è in buona compagnia fantasy.

Immagine di copertina: Nintendo / "Breath of the Wild"

