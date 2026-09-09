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Nintendo Direct (settembre 2026): tutti i giochi, tutti i trailer

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2026

In una presentazione "Direct", Nintendo svela quali nuovi giochi usciranno presto su Switch e Switch 2.

Nell'immagine di copertina, da sinistra a destra: «Metroid Ravenous», «The Witcher 3 Remastered», «Kirby and the World Beyond», «Nintendo Switch Sports Resort».

Nintendo sferra un doppio colpo. Dopo il «The Legend of Zelda»-Direct, il giorno successivo l'azienda giapponese presenta nuovi giochi per Switch 2 in un «Nintendo Direct» generale.

Qui trovi un riepilogo di tutti gli annunci.

«Metroid Ravenous»

Sììì! Metroid in 2D è tornato! La cacciatrice di taglie Samus Aran sembra aver portato con sé una nuova mossa letale nella sua nuova avventura: sottrae energia vitale ai nemici. Sembra un seguito diretto dell'eccellente «Metroid Dread», sviluppato dallo studio spagnolo Mercury Steam. Al lancio saranno disponibili due statuette Amiibo e una elegante Special Edition con custodia in metallo.

Data: 28 gennaio 2027

Disponibile per: Switch 2

«Kirby and the World Beyond»

E ancora sììì! Kirby è tornato e ha un aspetto migliore che mai. Lo spin-off per Switch «Kirby and the Forgotten Land» era già grandioso, ma «Kirby and the World Beyond» sembra voler fare ancora meglio. Gli ambienti sono ancora più grandi, colorati e belli. A quanto pare, la pallina rosa vive in una simulazione che ricorda il «Truman Show». Cosa ci sarà mai al di fuori della sua prigione apparentemente idilliaca?

Nintendo annuncia inoltre che l'anno prossimo ci saranno altri annunci su Kirby (un annuncio di un annuncio, che bello). Dopotutto, il piccolo birbante compie 35 anni. Ah, come crescono in fretta.

Data: inizio 2027

Disponibile per: Switch 2

«Final Fantasy 7 Revelation»

Il terzo capitolo della saga remake di Square Enix appare splendido anche su Switch 2. Da oggi puoi preordinare il gioco nell'eShop.

Square Enix annuncia inoltre che il prequel «Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion» è disponibile da subito per Switch 2. Una bella sorpresa!

Data: 8 aprile 2027

Disponibile per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Meccha Chameleon»

E un'altra sorpresa! Il gioco indie ultra-virale «Meccha Chameleon» arriva su Switch 2. Ora. Subito. Shadowdrop!

Data: da subito

Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PC

«Kingdom Come Deliverance 2: Royal Edition»

L'RPG medievale arriva su Switch 2. Visivamente impressionante, ma quel frame rate nel trailer... aiuto. Per fortuna i Warhorse Studios hanno ancora un po' di tempo prima del rilascio.

Data: 2027

Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered & Songs of the Past»

Ti ricordi ancora il porting di «Witcher 3» per Switch 1? All'epoca fu una sensazione che CD Projekt Red fosse riuscita a far girare il gioco su un hardware mobile così debole. E oggi è scontato che la nuova, scintillante versione «Remastered» del classico (e il DLC «Songs of the Past») appaia su Switch 2 senza grandi compromessi visivi.

Data: 29 settembre

Disponibile per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Persona 4 Revival»

Il classico JRPG ritorna con una nuova veste e un'interfaccia moderna. Ho provato il gioco alla Gamescom e l'ho inserito tra i miei punti salienti della fiera. Ma aspetta, non è tutto.

Data: 20 maggio 2027

Disponibile per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Persona 6»

Atlus conferma inoltre che l'ultimo capitolo della serie, «Persona 6», è in fase di sviluppo anche per Switch 2. Non si possono trarre molte altre informazioni dall'oscuro trailer.

Data: ???

Disponibile per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tomb Raider: Legacy of Atlantis»

Anche Lara Croft non vuole perdersi un'apparizione su Switch 2. Il remake del classico fa un'ottima figura sull'hardware mobile di Nintendo. Kevin ha visto il gioco alla Gamescom ed è rimasto entusiasta.

Data: 12 febbraio

Disponibile per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Onyx: The Dark Grip»

Un gioco horror esclusivo per Switch 2 dello studio polacco Bloober Team («Cronos: The New Dawn», «Silent Hill 2 Remake»). La particolarità: puoi giocare al titolo esclusivamente in modalità portatile. Interessante...

Data: 2027

Disponibile per: Switch 2

«Eternal Anima»

Marvelous presenta al Nintendo Direct un nuovo JRPG con un tocco di viaggio nel tempo. Visivamente, il titolo ricorda i giochi 2D-HD di Square Enix, anche se Marvelous rinuncia agli sprite vecchia scuola.

Data: 4 marzo 2027

Disponibile per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Nintendo Switch Sports Resort»

Mmmmh, nostalgia! Dopo anni di assenza, Nintendo ci invita di nuovo sulla leggendaria isola Wuhu, dove potrai giocare a ogni sorta di sport con il controllo del movimento. Uno dei miei punti salienti della Gamescom di quest'anno.

Data: 22 ottobre

Disponibile per: Switch 2

«Fire Emblem: Fortune's Weave»

Segnati questo gioco epico. Assolutamente. Dico sul serio. Il perché lo scoprirai nella mia anteprima dettagliata:

Retroscena Anteprima: «Fire Emblem: Fortune's Weave» è straordinario Domagoj Belancic 52 like 52 42 commenti 42

Data: 17 settembre

Disponibile per: Switch 2

«Star Fox (Free Update)»

«Star Fox» riceve un aggiornamento gratuito. Ora è disponibile un'opzione locale per quattro giocatori e tre nuovi livelli per la modalità battaglia. Bello, ma voglio un aggiornamento che mi permetta di giocare la campagna single player in co-op. Forza, Nintendo!

Data: 29 settembre

Disponibile per: Switch 2

«Star Fox Adventures»

Ancora più «Star Fox»! L'action-adventure per Gamecube appare nel catalogo giochi di «Nintendo Switch Online». Fantastico, ho sempre voluto recuperare questo gioco. E l'annuncio conferma la mia ipotesi che Nintendo abbia ancora grandi progetti per «Star Fox» in futuro. La volpe spaziale è tornata!

Data: da subito

Disponibile per: Switch 2

«Mario Kart World (Free Update)»

Un altro aggiornamento gratuito? In questa economia? L'espansione include diverse piste retrò dell'originale SNES e due nuovi percorsi knockout.

Data: da subito

Disponibile per: Switch 2

«Pokémon Pokopia»

La seconda parte del DLC a pagamento arriverà presto e ti offrirà numerosi accessori per i tuoi Pokémon. Inoltre, ci sono nuovi mostriciattoli da scoprire. La terza e, per ora, ultima parte seguirà nel 2027. Prendetevi pure il vostro tempo: io devo ancora recuperare la prima espansione.

La mia recensione del gioco base:

Recensione «Pokémon Pokopia» è una spassosissima perdita di tempo Domagoj Belancic 36 like 36 21 commenti 21

Data: fine 2026

Disponibile per: Switch 2

«Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition»

Il gioco Musou per Switch 1 riceve un porting per Switch 2, incluse tutte le espansioni. Il gioco d'azione ora gira a 60 FPS, offre più nemici contemporaneamente e un livello di difficoltà più elevato. Tutto bello e buono, ma: perché diavolo Nintendo non ha mostrato questo titolo al «Zelda»-Direct di ieri?

Data: 25 febbraio 2027

Disponibile per: Switch 2

«Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy»

Il dolcissimo gioco di strategia per Switch «Pikmin 4» riceve una rinfrescata per Switch 2 con nuove funzioni di gioco e una presentazione rivista. Ora puoi controllare il piccolo cane alieno Oatchi con comandi vocali e lodarlo. Carino! Nintendo regala inoltre alla Switch 2 Edition una nuova modalità di gioco basata sui punteggi più alti: «Dandori Academy». La particolarità: partecipi ogni fine settimana (venerdì, sabato, domenica) per registrare il tuo miglior risultato di livello nella classifica mondiale. Hai solo un tentativo al giorno. Bella idea. E ora, per favore, «Pikmin 5».

Puoi leggere la mia recensione di «Pikmin 4» qui:

Recensione «Pikmin 4» alla prova: con questo gioco diventerai una divinità del multitasking Domagoj Belancic 20 like 20 0 commenti 0

Data: 12 novembre

Disponibile per: Switch 2

«Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition»

E un'altra edizione per Switch 2. Nella nuova modalità di gioco roguelike «Heroes Vault» devi sconfiggere il maggior numero possibile di nemici. Inoltre, c'è un nuovo eroe che attacca con colpi ultra-veloci: Shimmer.

Data: 3 dicembre

Disponibile per: Switch 2

«Monster Hunter Wilds»

Capcom mostra per la prima volta il gameplay della versione Switch 2 di «Monster Hunter Wilds». Le prime immagini in movimento fanno ben sperare in una solida realizzazione. Il porting include tutti gli aggiornamenti precedenti. La prossima grande espansione «Ascendance» arriverà nel 2027. Per Switch 2 c'è anche il supporto per una modalità locale a quattro giocatori.

Data: 4 dicembre

Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mega Man Dual Override»

Nell'ultimo trailer di «Mega Man Dual Override», Capcom mostra come si gioca nei panni di Proto Man. I fan possono anche aspettarsi due statuette Amiibo al lancio. Il gioco è stato uno dei punti salienti del collega Kevin alla Gamescom di quest'anno.

Data: inizio 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Resident Evil 2», «Resident Evil 3» e «Resident Evil 4»

Capcom ama Switch 2 e supporta costantemente la console portatile di Nintendo con nuovi giochi. Ora l'azienda giapponese porta tre classici che finora non erano presenti sulla piattaforma Nintendo: i remake di «Resident Evil 2», «Resident Evil 3» e «Resident Evil 4». Con questo, tutti i principali giochi di «Resident Evil» dovrebbero essere giocabili su Switch 2.

Data: 16 ottobre

Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Metal Slug Ultimate Collection»

A proposito di recuperare classici: nella «Metal Slug Ultimate Collection» ottieni tutti i giochi di «Metal Slug» in un unico pacchetto. Lo sviluppatore SNK conferma inoltre che un nuovissimo «Metal Slug» è in fase di sviluppo.

Data: 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Professor Layton and the New World of Steam»

Nell'ultimo trailer del puzzle game «Professor Layton», lo studio giapponese Level 5 rivela per la prima volta una data di uscita concreta. L'ultimo capitolo dovrebbe essere il più grande nella storia della serie.

Data: 10 dicembre

Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, PC

«Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain»

E ancora Level 5. Lo studio conferma che sta lavorando a un remake del secondo gioco di «Yo-Kai Watch». Oltre a una grafica fresca, ci sono elementi della storia e mostri aggiuntivi.

Data: ???

Disponibile per: Switch 2

«Danganronpa 2x2»

Vuoi ancora più remake? Allora con «Danganronpa 2x2» c'è la riedizione di un classico. La nuova versione della visual novel giapponese offre una storia rivista e uno scenario completamente nuovo.

Data: 14 gennaio 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Yu-Gi-Oh! Tag Force GX»

Cosa ne pensi? Ancora più remake? Accontentato. «Yu-Gi-Oh! Tag Force GX» è una riedizione del gioco per PSP «Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3». Mio Dio, che nomi stupidi confusi.

Data: 16 febbraio 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PC

«Romancing Saga 3: Destinies United»

Cosaaa, non ne hai ancora abbastanza? Va bene, un altro remake, solo perché sei tu. «Romancing Saga 3: Destinies United» è una riedizione del classico JRPG «Romancing Saga 3» del 1995.

Data: 16 febbraio 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Stagefright»

Lo studio di sviluppo di «Overcooked» ti invita a un'avventura horror dolcissima. Giochi all'avventura ispirata alle escape room con un partner. Fantastico, i giochi in co-op da divano sono sempre i benvenuti.

Data: 2027

Disponibile per: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale»

Sicuramente il miglior nome del Direct. Un puzzle-adventure coloratissimo in cui risolvi enigmi musicali. Visivamente, il titolo è ispirato alla natura e alla cultura del sud-est asiatico.

Data: 2027

Disponibile per: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Lego Batman: Legacy of the Dark Knight»

Meglio tardi che mai. L'uomo pipistrello Lego fa il salto su Switch 2. Il collega Philipp lo definisce «il miglior gioco di Batman dai tempi di Arkham City».

Recensione Il miglior gioco «Batman» dai tempi di «Arkham City»: «LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro» alla prova Philipp Rüegg 12 like 12 4 commenti 4

Data: 18 settembre

Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cairn»

A proposito di giochi che Phil ama: «Cairn».

Recensione "Cairn" padroneggia la salita come nessun altro gioco Philipp Rüegg 29 like 29 6 commenti 6

Data: inizio 2027

Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PS5, PC

Questi giochi sono stati presentati anche

In un sizzle reel, Nintendo presenta a velocità record altri giochi per Switch 1 e 2. Qui trovi tutti i titoli in ordine alfabetico

«007: First Light» (estate 2026 / Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Bluey's Happy Snaps» (15 ottobre / Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea» (novembre / Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Dragon Quest Monsters: The Withered World» (3 dicembre / Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Eriksholm: The Stolen Dream» (3 dicembre / Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Fading Echo» (17 settembre / Switch 2, già disponibile per PC, più tardi anche PS5, Xbox Series X/S)

«Far Cry 3: Classic Edition» (primavera 2027 / Switch 2)

«Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition» (primavera 2027 / Switch 2)

«Fatal Fury: City of Wolves» (22 ottobre / Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Guardians of the Galaxy: Encore Edition» (5 novembre / Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Hela» (1 dicembre / Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Hell Is Us» (7 ottobre / Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC)

«House Flipper 2» (15 ottobre / Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Hot Wheels: Infinite Rush» (10 settembre / Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«It Takes Two» (15 ottobre / Switch 2, già disponibile per Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Palia» (dicembre / Switch 2, già disponibile per Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Stellar Blade: Complete Edition» (5 novembre / Switch 2, già disponibile per PS5, PC)

«Sonic Pico Park» (12 novembre / Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother» (inizio 2027 / Switch, Switch 2, PS5, PC)

«The Ascent Ultimate Edition» (dicembre / Switch 2, già disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«The Crew Motorfest» (8 ottobre / Switch 2, già disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Torneko's Mystery Dungeon Classic HD» (da subito / Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

Nintendo Direct Quali sono i giochi che attendi di più? Metroid Ravenous Kirby and the World Beyond Final Fantasy 7 Revelation Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion Meccha Chameleon Kingdom Come Deliverance 2: Royal Edition The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered & Songs of the Past Persona 4 Revival Persona 6 Tomb Raider: Legacy of Atlantis Onyx: The Dark Grip Eternal Anima Nintendo Switch Sports Resort Fire Emblem: La trama della fortuna Star Fox (Aggiornamento gratuito) Star Fox Adventures Mario Kart World (Aggiornamento gratuito) Pokémon Pokopia Hyrule Warriors: L'era della calamità – Definitive Edition Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition Wilds di Monster Hunter Mega Man Dual Override Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil 4 Metal Slug Ultimate Collection Professor Layton and the New World of Steam Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain Danganronpa 2x2 Yu-Gi-Oh! Tag Force GX Romancing Saga 3: Destinies United Stagefright Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale Lego Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro Cairn 007: First Light Bluey's Happy Snaps Disney Dreamlight Valley: Il mare dei ricordi Dragon Quest Monsters: The Withered World Eriksholm: Il sogno rubato Fading Echo Far Cry 3: Classic Edition Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition Fatal Fury: City of Wolves Guardians of the Galaxy: Encore Edition Hela L'inferno è noi House Flipper 2 Hot Wheels: Infinite Rush Bisogna essere in due Palia Stellar Blade: Complete Edition Parco Sonic Pico The Apothecary Diaries: Il falso fratello imperiale The Ascent Ultimate Edition Il Crew Motorfest Torneko's Mystery Dungeon Classic HD Votare

Nell'immagine di copertina, da sinistra a destra: «Metroid Ravenous», «The Witcher 3 Remastered», «Kirby and the World Beyond», «Nintendo Switch Sports Resort».

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