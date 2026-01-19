Novità e trend 13 1

Ningtendo PXBOX 5: un modder costruisce una console 3-in-1 con Playstation, Xbox e Switch

19.1.2026

Un modder cinese ha racchiuso Playstation 5, Xbox Series S e Switch 2 in un unico dispositivo, con raffreddamento, alimentazione e pulsante di accensione condivisi.

Il modder «小宁子 XNZ» ha costruito una console che ospita tre sistemi contemporaneamente: una Sony Playstation 5, una Microsoft Xbox Series S e una Nintendo Switch 2. Le tre schede madri si trovano in un alloggiamento comune, condividono un alimentatore e un unico dissipatore di calore appositamente realizzato in alluminio. Un pulsante sulla parte superiore determina quale piattaforma è attualmente in funzione.

Per poter ospitare i tre sistemi, il modder ha ridotto tutti i dispositivi all'essenziale. Sono rimaste solo le schede madri, che ha disposto in modo triangolare. L'alimentazione è fornita da un singolo alimentatore da 250 watt, che fornisce 12 volt sia alla PS5 che alla Xbox Series S. Lo Switch 2 è collegato separatamente al dock e richiede una potenza significativamente inferiore.

Il dissipatore: stampato anziché fresato

La parte più sorprendente del progetto è il solido blocco di alluminio che raffredda tutte e tre le console contemporaneamente. La fresatura CNC sarebbe stata troppo costosa, per questo motivo il modder ha fuso il dissipatore di calore utilizzando il processo a cera persa. Ha realizzato un modello in cera, lo ha inserito in uno stampo e ha fuso la cera. Lo stampo cavo risultante è stato riempito di alluminio liquido.

L'idea del dissipatore a tre lati deriva dal Mac Pro di Apple del 2013.

Fonte: 小宁子 XNZ

Diverse fusioni sono fallite perché il metallo non scorreva in modo uniforme o si formavano sacche d'aria. Alla fine, però, è stato creato un blocco utilizzabile. Il lato che in seguito sosterrà lo Switch presenta ancora delle rientranze visibili - non critiche, secondo il modder, perché lo Switch genera una quantità di calore di scarto significativamente inferiore rispetto alla PS5 e alla Xbox Serie S. La forma del dissipatore ricorda il nucleo triangolare del Mac Pro cilindrico del 2013.

Le schede madri delle tre console sono disposte intorno al dissipatore.

Fonte: 小宁子 XNZ

Commutare con un pulsante

E' in funzione solo una console alla volta. Un pulsante sulla parte superiore permette di passare da un sistema all'altro. Il modder ha installato una piccola scheda di controllo che passa l'alimentazione a una sola scheda principale alla volta. Non appena una piattaforma viene attivata, la scheda scollega completamente le altre due dall'alimentazione. La commutazione richiede solo pochi secondi perché non è necessario reinizializzare né i cavi HDMI né le periferiche. L'uscita HDMI rimane la stessa, il segnale proviene semplicemente da un'altra scheda principale.

La Ningtendo PXBOX 5 offre una console di grandi dimensioni con un ingombro minimo.

Fonte: 小宁子 XNZ

Il modder voleva meno dispositivi, meno cavi e meno spazio, senza dover rinunciare a titoli esclusivi. Il risultato è un dispositivo tecnicamente impressionante, ma soprattutto che dimostra quanto l'hardware possa essere ridotto se si ha la volontà di smontare e rimontare tre console.

Immagine di copertina: 小宁子 XNZ

