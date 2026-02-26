Novità e trend 23 21

New York cita Valve in giudizio per le loot boxes

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 26.2.2026

Secondo l'ufficio del procuratore di New York, le loot box a pagamento sono un gioco d'azzardo illegale. La meccanica metterebbe a rischio soprattutto i bambini.

Il Procuratore Generale di New York Letitia James corre in giudizio Valve per le loot box. Il la causa civile depositata presso la Corte Suprema dello Stato accusa la società dietro Steam didi aver promosso il gioco d'azzardo illegale con le loot box in titoli come «Counter-Strike 2», «Team Fortress 2» e «Dota 2» - mettendo così in pericolo soprattutto i bambini e i giovani.

Il modello familiare di queste scatole e chiavi è al centro della scena: i giocatori possono aprire contenitori virtuali a pagamento. Questi contengono oggetti cosmetici come skin per armi o cappelli. Una scatola costa solitamente 2,49 dollari e il contenuto è determinato in modo casuale. Secondo la dichiarazione di rivendicazione, questo concetto assomiglia deliberatamente a un bandito con un braccio solo, con tanto di ruota animata «» . Molti degli oggetti estratti sono praticamente privi di valore, ma alcuni oggetti rari vengono scambiati per migliaia di dollari. Si dice che una pelle di AK-47 abbia fruttato più di un milione di dollari nel 2024.

«Ingresso pericoloso per i bambini nel gioco d'azzardo»

L'Ufficio del Procuratore Generale sostiene che Valve sta gestendo un sistema di gioco d'azzardo. Questo perché i giocatori acquistano una possibilità casuale di vincere un premio con un valore di mercato reale. Questo violerebbe la Costituzione e le leggi penali dello Stato. Valve guadagna addirittura due volte: da un lato dalle chiavi vendute e dall'altro dalle commissioni per lo scambio di beni virtuali nel Mercato della Comunità di Steam. Inoltre, Valve facilita il commercio attraverso i marketplace di terze parti dove le skin possono essere vendute direttamente con denaro reale.

Questo è particolarmente problematico per i minori. Le loot box creerebbero promesse di status con la prospettiva di ottenere skin rare e quindi invoglierebbero i giocatori a giocare ripetutamente. L'autorità fa riferimento a studi secondo i quali il contatto con il gioco d'azzardo durante l'infanzia spesso porta alla dipendenza in seguito. Per Letitia James, le loot box fanno parte di un intero spettro di «offerte online che creano dipendenza» per i giovani. La sua autorità sta già prendendo provvedimenti contro le piattaforme di social media e i casinò online illegali.

Un business miliardario sotto esame

Valve non ha ancora risposto alla causa statunitense. In altri paesi, l'azienda aveva parzialmente limitato le meccaniche lootbox dopo che le autorità le avevano classificate come gioco d'azzardo. Ad esempio in Belgio e nei Paesi Bassi. Da anni è in corso una controversia internazionale per stabilire se le loot box debbano essere considerate legalmente come scommesse. Gli avvocati delle aziende responsabili sostengono che le ricompense puramente cosmetiche senza un'opzione di pagamento ufficiale non rientrano nella legge sul gioco d'azzardo.

Retroscena Microtransazioni nei giochi: le nuove linee guida dell'UE di Florian Bodoky

Per Valve e l'industria del gioco, un modello di business che ha generato miliardi di entrate per anni è sotto esame. La causa intentata da New York potrebbe aumentare la pressione negli Stati Uniti. Il procuratore generale chiede a Valve di consegnare tutti i «profitti generati illegalmente» dalle loot box e di pagare una multa triplicata. Inoltre, la meccanica dovrebbe scomparire dai giochi in futuro. Potrebbero passare mesi o addirittura anni prima che si arrivi a una sentenza definitiva.

Mi piace questo articolo! A 23 persone piace questo articolo







