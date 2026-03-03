Novità e trend 3 0

Monitor pieghevole da 28 pollici, 3D senza occhiali e gadget AI

Le divisioni display di Samsung e TCL presentano in anteprima i prossimi dispositivi al MWC. Tutto ciò che devono fare è trovare produttori che installino i loro schermi.

Il Mobile World Congress di Barcellona non riguarda solo i nuovi smartphone. Samsung Display e «TCL CSOT» presenteranno le loro ultime creazioni di display nei loro stand. Mentre la divisione display di TCL è rappresentata al MWC per la prima volta, Samsung sta ampliando la sua offerta rispetto allo scorso anno.

Retroscena Samsung ha idee folli per i display degli smartphone di Jan Johannsen

TCL: monitor pieghevole e portatile

Un monitor pieghevole cattura la mia attenzione allo stand di TCL. Quando è aperto, misura 28 pollici di diagonale. 3810 × 1280 pixel sono distribuiti sulla superficie di grande formato. Quando è piegato, ha dimensioni simili ai monitor portatili tradizionali e corrisponde a un modello da 16 pollici. Quando è aperto, ha uno spessore di soli 4,48 millimetri. Quando è piegato, quindi, rimane sotto i 10 centimetri.

Dispiegato 28 pollici.

Se solo non ci fosse un rigonfiamento per l'alimentatore sul retro. Almeno garantisce stabilità. Anche se è relativamente pesante per un monitor portatile, è comunque più portatile quando è ripiegato rispetto a uno schermo da 28 pollici non ripiegabile.

Purtroppo non entra facilmente nello zaino.

Nel settore degli smartphone, TCL presenta display OLED più luminosi e colorati o che consumano meno energia rispetto alle varianti precedenti. Utili, ma non rivoluzionari.

Il display OLED con il minor consumo energetico - tra i display da 6,9 pollici.

Samsung Display: uno schermo adatto a ogni dispositivo

Nello stand Samsung Display, il Galaxy S26 Ultra con il suo «Privacy Display» occupa molto spazio. Limita l'angolo di visione dello smartphone con un clic, in modo che la persona seduta accanto a te sul treno non possa leggere quello che stai dicendo. Il produttore pone particolare enfasi sul confronto con gli schermi privacy, che tra l'altro rendono il display più scuro.

Samsung mostra quanto sia scadente una pellicola privacy rispetto a un display privacy.

Samsung sta anche rendendo i display degli smartphone più luminosi e consumando meno energia. E poi c'è una nuova generazione di display con bordi ancora più stretti.

Il display dello smartphone sulla destra ha bordi ancora più stretti.

I display 3D non sono ancora morti. Ora funzionano bene anche senza occhiali e ti dicono persino quando sei troppo lontano. L'effetto è buono e viene utilizzato nel dispositivo di esempio come portale informativo per i turisti.

Il display 3D ti dice se sei in piedi correttamente.

L'AI è un must anche per Samsung Display. Che il gadget AI sia appeso al collo come un gioiello o che stia sul tavolo come un simpatico robot, Samsung ha uno schermo all'altezza.

Con i simpatici occhi sul display, l'assistente AI diventa subito più simpatico.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 3 persone piace questo articolo







