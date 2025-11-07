Novità e trend 12 2

Mini-incarto: Spotify lancia le statistiche di ascolto settimanali

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 7.11.2025

Spotify sta introducendo le statistiche di ascolto settimanali con la nuova funzione "Statistiche di streaming", che ti mostra quali canzoni e artisti hanno caratterizzato la tua settimana.

Spotify ha lanciato una nuova funzione che ti offre una visione statistica delle tue abitudini musicali. Con le nuove «Statistiche di ascolto», ora puoi vedere quali sono le canzoni e gli artisti che hai ascoltato di più ogni settimana - un piccolo «mini-racconto» per ogni settimana dell'anno.

Uno sguardo dietro la tua playlist

Fino ad ora dovevi aspettare la fine dell'anno per vedere quali erano i tuoi brani preferiti con il grande Spotify Wrapped, oppure utilizzare servizi esterni come Last.fm. Ora le cose stanno cambiando: L'app ti mostra settimanalmente quali sono stati i brani più ascoltati, quali gli artisti che ti hanno accompagnato e quali i generi che hanno caratterizzato la tua settimana. Spotify crea automaticamente una lista di brani da ascoltare.

Spotify crea automaticamente una playlist con i tuoi brani preferiti degli ultimi giorni, integrati da nuove raccomandazioni in base ai tuoi gusti. Ogni settimana riceverai anche un highlight personale: magari si tratta di un artista che hai scoperto o di una canzone che hai ascoltato particolarmente spesso.

Britpop e punk tedesco - e sono anche un trendsetter del Natale.

Fonte: Florian Bodoky

Come trovare il tuo aggiornamento musicale personale

Puoi trovare la nuova funzione nel tuo profilo. Tocca l'immagine del tuo profilo, seleziona la scheda «Statistiche di streaming» - e vedrai le tue analisi settimanali. La funzione è attualmente in fase di implementazione in oltre 60 paesi. Anche se hai un abbonamento gratuito, puoi visualizzare le statistiche. C'è anche un pulsante di condivisione, sia tramite Spotify stesso che tramite le app dei social media. Secondo Spotify, l'involucro classico rimarrà invariato.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 12 persone piace questo articolo







