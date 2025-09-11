Guida 9 9

Finalmente: musica in qualità FLAC con Spotify Premium

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 11.9.2025

Spotify sta seguendo l'esempio: gli utenti Premium possono finalmente ascoltare musica senza perdite senza costi aggiuntivi. Ecco come attivare la funzione.

Dopo anni di attesa, il momento è finalmente arrivato: Spotify ha premuto l'interruttore e sta finalmente offrendo ai suoi abbonati Premium musica in qualità lossless. Le voci su un cosiddetto abbonamento hi-fi con costi aggiuntivi circolano da molto tempo e Spotify ha rimandato il lancio più volte, mentre la concorrenza di Apple o Tidal è da tempo in vantaggio. Ora il più grande servizio di streaming musicale al mondo sta seguendo l'esempio - per gli utenti premium senza costi aggiuntivi.

Cosa significa lossless?

In futuro, Spotify offrirà la riproduzione di suoni in formato FLAC con una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 44,1 kilohertz. Tuttavia, dovrai attivare manualmente l'impostazione in Spotify e fare la seguente scelta: Vuoi ascoltare musica lossless solo quando sei in Wi-Fi o anche tramite rete mobile? Vuoi ascoltare la musica in streaming senza perdite o vuoi anche scaricare i tuoi brani e le tue playlist in qualità lossless?

Questo è importante perché la musica lossless consuma la tua quota di dati durante lo streaming e occupa molta memoria sul tuo dispositivo quando scarichi la musica. Un'ora di musica in qualità lossless consuma circa un gigabyte del tuo volume di dati e utilizza ben 10 megabyte al minuto, quindi oltre 30 megabyte per una canzone di tre minuti.

Come si calcola il fabbisogno di spazio di archiviazione? Ecco come si calcola la dimensione di un file musicale in byte (diviso per mille è quindi megabyte): Durata del brano in secondi x profondità di bit x frequenza di campionamento x numero di canali audio (stereo=2) diviso 8.

Dove posso impostare l'opzione lossless?

La nuova funzione dovrebbe essere introdotta a livello globale entro la fine di ottobre. Pertanto, non è ancora certo che tu possa attivare l'opzione adesso. Quando arriverà il momento, funzionerà in questo modo:

Devi attivare tu stesso l'opzione lossless tramite le impostazioni.

tocca la tua immagine del profilo

2.seleziona la voce «impostazioni».

3.ora tocca «Qualità dei media».

4.qui puoi selezionare l'opzione «Lossless».



