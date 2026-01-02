Novità e trend 4 0

LG lancia un altoparlante karaoke intelligente

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 2.1.2026

LG presenta una nuova serie di altoparlanti Xboom con quattro modelli prima del CES 2026. Sono dotati di funzioni AI per il suono, la luce e il karaoke.

LG presenterà una nuova generazione di altoparlanti Xboom al CES 2026. La serie è composta da quattro modelli di diverse dimensioni. Due modelli si caratterizzano soprattutto per il volume elevato e la lunga durata della batteria - lo Stage 501 e il Blast - mentre altri due sono più compatti e adatti ai viaggi, ovvero il Mini e il Rock. Tutti e quattro i modelli supportano il Bluetooth e possono essere configurati tramite un'app. A seconda dell'hardware, sono disponibili funzioni come Multipoint, Auracast o controllo automatico del suono. LG utilizza lo stesso software per tutti i dispositivi, che sblocca le funzioni a seconda del modello. Per una buona ragione:

La funzione AI migliora la tua voce

LG integra le funzioni AI negli altoparlanti, per la precisione tre diverse. La funzione «AI Sound» si occupa del suono. Il software riconosce ciò che viene riprodotto e decide quali elementi devono essere in primo piano. Quando la riproduzione è silenziosa, amplifica le basse frequenze; se alzi il volume, riduce i bassi.

«AI Lighting» controlla l'illuminazione. Il tempo, il volume e la dinamica di una canzone determinano il cambiamento dei colori e dei movimenti. Gli effetti reagiscono direttamente alla musica e non seguono programmi fissi.

«AI Karaoke Master» attenua la voce durante una canzone: La rende molto silenziosa. In questo modo, hai ancora un aiuto, ma puoi cantare da solo mantenendo l'accompagnamento musicale. Puoi anche regolare l'intonazione senza cambiare il tempo. Funziona sia con la musica memorizzata localmente che con i brani in streaming, quindi non è necessario avere canzoni per karaoke appositamente preparate.

Gli altoparlanti in dettaglio

Xboom Stage 501: il mostro del karaoke

Per il karaoke: lo Stage 501.

Fonte: LG

La Xboom Stage 501 è il modello più grande della serie. L'alloggiamento pentagonale offre diverse opzioni di posizionamento: in piedi, sdraiato o montato su un supporto per diffusori. Questo ti permette di adattare in modo flessibile il diffusore alle dimensioni e alla posizione della stanza. Diversi driver lavorano all'interno per distribuire il suono in modo uniforme. La modalità karaoke svolge un ruolo centrale, per questo sono presenti ingressi per microfono e strumenti. Secondo LG, la batteria sostituibile con una capacità di 99 Wh alimenta lo Stage 501 per un massimo di 25 ore, a seconda del volume di ascolto e delle funzioni attive.

Xboom Blast: per un uso prolungato all'aperto

Con maniglia per il trasporto: Xboom Blast.

Fonte: LG

L'Xboom Blast è progettato per l'uso all'aperto. L'involucro è più robusto e dotato di maniglie per il trasporto. Tre radiatori passivi supportano la riproduzione dei bassi, soprattutto a volumi elevati. Anche in questo caso viene utilizzata una batteria da 99 Wh. Secondo LG, questa batteria consente di riprodurre fino a 35 ore di musica. È presente anche una funzione di calibrazione automatica del suono che adatta il suono agli spazi aperti o alle stanze chiuse senza che tu debba intervenire manualmente.

Mini e rock: la vita quotidiana all'aperto

Certificato IP67: Xboom Mini.

Fonte: LG

L'Xboom Mini è progettato per la mobilità. La batteria ha un'autonomia di circa dieci ore e una protezione IP67 contro acqua e polvere. LG include una tracolla regolabile per il trasporto. Il controllo automatico del suono regola continuamente la riproduzione in base al volume e all'ambiente circostante.

Il nano da esterno «» : Xboom Rock.

Fonte: LG

L'ultimo ma non meno importante è l'ancora più piccolo Xboom Rock. L'alloggiamento soddisfa diversi standard di carico militari. Puoi inviare segnali audio a diversi altoparlanti compatibili contemporaneamente tramite il Bluetooth Auracast. L'autonomia della batteria è di circa dieci ore.

Tutti e quattro i modelli saranno disponibili in Italia e all'estero.

Tutti e quattro i modelli saranno lanciati sul mercato quest'anno. I prezzi non sono ancora noti.

Immagine di copertina: LG

