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"Lettera digitale": la Posta Svizzera sottolinea la protezione contro gli accessi non autorizzati nonostante Google

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 21.5.2026

La Posta Svizzera difende la "lettera digitale" nonostante le critiche di Google Cloud. Il contenuto è criptato e può essere decifrato solo localmente.

A inizio aprile la Posta Svizzera ha lanciato ufficialmente la «lettera digitale» per i privati. È possibile ricevere o inviare lettere in formato digitale e la Posta elabora milioni di invii per via elettronica. Tuttavia, l'infrastruttura tecnica che sta alla base del servizio sta facendo discutere: diversi media hanno reso noto che la Posta si affida alla tecnologia cloud di Google. I protezionisti dei dati hanno quindi sollevato dubbi sull'accesso ai dati e sulla sovranità digitale.

Post: I contenuti sono criptati

La Posta ora difende l'uso del cloud di Google in un comunicato. La Posta sottolinea che tutti i dati vengono elaborati e conservati in centri dati in Svizzera. Sebbene l'infrastruttura provenga da Google Cloud, Google non può accedere al contenuto delle lettere. I dati vengono archiviati esclusivamente in forma criptata e la gestione delle chiavi viene eseguita separatamente dall'infrastruttura cloud tramite un sistema controllato dalla Posta Svizzera. Secondo la Posta Svizzera, tutti i dati vengono elaborati in centri dati in Svizzera.

Secondo la Posta, è proprio questa separazione che impedisce a Google di rilasciare il contenuto leggibile, anche se le autorità statunitensi dovessero richiedere i dati in base al Cloud Act. L'architettura del sistema è stata inoltre sottoposta a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati da parte dell'Incaricato federale per la protezione dei dati e l'informazione (FDPIC) e rivista da Postcom.

Che cos'è il Cloud Act? Il CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) è una legge statunitense. Regola le modalità con cui le autorità statunitensi possono accedere ai dati archiviati dalle aziende americane, anche se questi dati si trovano su server al di fuori degli Stati Uniti.

La crittografia end-to-end non è ancora in vigore

Il governo federale chiede alla Posta di consegnare le lettere digitali anche fisicamente, se necessario. Proprio per questo motivo, secondo la Posta, la classica crittografia end-to-end non può essere utilizzata. Se un destinatario non vuole la consegna digitale, l'invio deve essere stampato. A tal fine, la Posta decifra temporaneamente la lettera presso il partner di stampa, ma non nel cloud, bensì in un'infrastruttura separata. I partner di stampa coinvolti sono certificati e vincolati contrattualmente al segreto postale e delle telecomunicazioni.

Le Poste Svizzere sottolineano anche le ragioni tecniche e operative che giustificano l'utilizzo di una grande infrastruttura cloud. L'elaborazione di grandi volumi di lettere richiede una piattaforma altamente scalabile e ad alta disponibilità. A differenza del voto elettronico, dove vengono elaborati volumi di dati relativamente piccoli e prevedibili, il volume del traffico di lettere è soggetto a forti fluttuazioni.

La consegna digitale è in crescita

La lettera digitale «» è già ampiamente utilizzata. Anche se non ci sono dati aggiornati, nel 2025 sono stati già 5,1 milioni gli invii elaborati. Secondo la Posta Svizzera, ciò corrisponde a una crescita di oltre il 60 percento rispetto all'anno precedente. Il sistema di consegna ibrido fa ufficialmente parte del servizio universale dall'inizio di aprile.

Immagine di copertina: Shutterstock

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