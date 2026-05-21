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"Lettera digitale": la Posta Svizzera sottolinea la protezione contro gli accessi non autorizzati nonostante Google

Florian Bodoky
21.5.2026
Traduzione: tradotto automaticamente

La Posta Svizzera difende la "lettera digitale" nonostante le critiche di Google Cloud. Il contenuto è criptato e può essere decifrato solo localmente.

A inizio aprile la Posta Svizzera ha lanciato ufficialmente la «lettera digitale» per i privati. È possibile ricevere o inviare lettere in formato digitale e la Posta elabora milioni di invii per via elettronica. Tuttavia, l'infrastruttura tecnica che sta alla base del servizio sta facendo discutere: diversi media hanno reso noto che la Posta si affida alla tecnologia cloud di Google. I protezionisti dei dati hanno quindi sollevato dubbi sull'accesso ai dati e sulla sovranità digitale.

Post: I contenuti sono criptati

La Posta ora difende l'uso del cloud di Google in un comunicato. La Posta sottolinea che tutti i dati vengono elaborati e conservati in centri dati in Svizzera. Sebbene l'infrastruttura provenga da Google Cloud, Google non può accedere al contenuto delle lettere. I dati vengono archiviati esclusivamente in forma criptata e la gestione delle chiavi viene eseguita separatamente dall'infrastruttura cloud tramite un sistema controllato dalla Posta Svizzera. Secondo la Posta Svizzera, tutti i dati vengono elaborati in centri dati in Svizzera.

Secondo la Posta, è proprio questa separazione che impedisce a Google di rilasciare il contenuto leggibile, anche se le autorità statunitensi dovessero richiedere i dati in base al Cloud Act. L'architettura del sistema è stata inoltre sottoposta a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati da parte dell'Incaricato federale per la protezione dei dati e l'informazione (FDPIC) e rivista da Postcom.

La crittografia end-to-end non è ancora in vigore

Il governo federale chiede alla Posta di consegnare le lettere digitali anche fisicamente, se necessario. Proprio per questo motivo, secondo la Posta, la classica crittografia end-to-end non può essere utilizzata. Se un destinatario non vuole la consegna digitale, l'invio deve essere stampato. A tal fine, la Posta decifra temporaneamente la lettera presso il partner di stampa, ma non nel cloud, bensì in un'infrastruttura separata. I partner di stampa coinvolti sono certificati e vincolati contrattualmente al segreto postale e delle telecomunicazioni.

Le Poste Svizzere sottolineano anche le ragioni tecniche e operative che giustificano l'utilizzo di una grande infrastruttura cloud. L'elaborazione di grandi volumi di lettere richiede una piattaforma altamente scalabile e ad alta disponibilità. A differenza del voto elettronico, dove vengono elaborati volumi di dati relativamente piccoli e prevedibili, il volume del traffico di lettere è soggetto a forti fluttuazioni.

La consegna digitale è in crescita

La lettera digitale «» è già ampiamente utilizzata. Anche se non ci sono dati aggiornati, nel 2025 sono stati già 5,1 milioni gli invii elaborati. Secondo la Posta Svizzera, ciò corrisponde a una crescita di oltre il 60 percento rispetto all'anno precedente. Il sistema di consegna ibrido fa ufficialmente parte del servizio universale dall'inizio di aprile.

Immagine di copertina: Shutterstock

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Florian Bodoky
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Florian.Bodoky@digitecgalaxus.ch

Da quando ho scoperto come attivare entrambi i canali telefonici sulla scheda ISDN per ottenere una maggiore larghezza di banda, sperimento con le reti digitali. Con quelle analogiche, invece, da quando so parlare. A Winterthur per scelta, con il cuore rossoblu. 

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