Lego presenta i set "Pokémon" - e diventa costoso

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 13.1.2026

Lego e Pokémon Company presentano per la prima volta tre set "Pokémon". Si tratta di Pikachu, Evoli, Bisaflor, Glurak e Turtok. Se vuoi ricreare i piccoli mostri, dovrai scavare a fondo nelle tue tasche.

La collaborazione tra Lego e Pokémon Company è stata annunciata lo scorso marzo con un video teaser. Ora le due aziende presentano i loro primi set, a cui ne seguiranno altri.

Puoi vedere il trailer dell'annuncio nel video incorporato qui sotto. Il contenuto è rivolto principalmente agli ex-allenatori di Pokémon nostalgici, che dovrebbero ritrovare la loro vecchia passione con i nuovi set Lego.

Il primo set è composto da un Pikachu e da una Pokéball e contiene 2050 pezzi singoli.

Il roditore giallo salta fuori dalla sua prigione mobile e sprizza scintille dal sedere. Il numero 25 è nascosto sulla base a forma di fulmine - un riferimento al numero di Pikachu nel Pokédex.

Pikachu salta fuori dalla sua Pokéball.

Oltre alla posizione di salto, Pikachu può anche essere spostato in una posizione seduta con una Poké Ball chiusa. Si nota che il volto dell'iconica mascotte appare stranamente gonfio. Scopriremo alla prova se l'impressione è migliore nella vita reale.

La faccia sembra buffa, vero?

Fonte: Lego / The Pokémon Company

Anche Evoli riceverà un set, ma molto più piccolo. La volpe mutevole ha bisogno solo di 587 pezzi singoli. La coda, la testa e gli arti sono mobili in modo che il piccolo furfante possa essere messo in posa in diversi modi.

Hot Take: Evoli è sopravvalutato.

Fonte: Lego / The Pokémon Company

Il pezzo forte dell'annuncio è senza dubbio l'epico set di Bisaflor, Glurak e Turtok. I terzi stadi evolutivi dei Pokémon starter di Kanto sono composti da 6838 pezzi singoli e sono enormi, alti 50 centimetri.

Tutti e tre insieme.

Fonte: Lego / The Pokémon Company

I Pokémon possono essere posizionati singolarmente o insieme su una base circolare. I tipi dei tre starter - pianta, fuoco e acqua - sono simboleggiati su questa base.

La faccia di Bisaflor è decisamente più riuscita della smorfia di Pikachu.

Tutti e tre i set usciranno il 27 febbraio. Se vuoi ricreare i Pokémon, dovrai scavare a fondo nelle tue tasche. Il set più piccolo ed economico con Evoli costa circa 60 franchi o euro. Pikachu ti costerà addirittura 200 franchi o euro. Per Bisaflor, Glurak e Turtok pagherai addirittura 650 franchi o euro. I primi due set saranno disponibili nel nostro assortimento a partire da maggio. Il set Bisaflor, Glurak e Turtok è disponibile in esclusiva direttamente da Lego.

Non vuoi aspettare tanto o i set sono troppo costosi per te? Con altri fornitori di mattoncini come Mega Construx o Nanoblocks, puoi già costruire i tuoi mostri tascabili preferiti - spendendo molto meno.

La prova dell'ultimo gioco («Pokémon Legends: Z-A») da parte del nostro esperto di Pokémon Cassie può essere trovata qui:

Recensione «Leggende Pokémon: Z-A» alla prova: niente di eccezionale, ma è comunque divertente di Cassie Mammone

Immagine di copertina: Lego / The Pokémon Company

