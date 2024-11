L'anello intelligente di Casio mostra principalmente l'ora agli altri

Casio entra nel settore degli anelli intelligenti. Il modello CRW-001-1JR non ha sensori, ma ha un display.

Casio ha lanciato una collezione di anelli per celebrare il 50° anniversario dell'azienda. Tuttavia, si trattava di semplici gioielli senza alcuna funzione. Il CRW-001-1JR presentato ora in Giappone, invece, vuole essere un vero e proprio sostituto dell'orologio al polso.

L'orologio si sposta sul dito

Nonostante le dimensioni ridotte, lo schermo LCD dell'orologio ad anello impermeabile è diviso in sei segmenti. Principalmente visualizza ore, minuti e secondi. Tuttavia, puoi anche passare alla data e all'ora di altri fusi orari. Sono presenti anche un cronometro e una sveglia. Quest'ultima illumina il display e non emette alcun suono. La batteria del CRW-001-1JR dura due anni ed è facile da sostituire.

Senza dita per il confronto delle dimensioni, potrebbe anche essere un orologio da polso.

Fonte: Casio

Casio offre l'orologio ad anello in acciaio inossidabile solo in una taglia. La taglia US 10.5 corrisponde a una circonferenza di circa 63-64 millimetri. Per le dita più piccole, il produttore include degli inserti per rendere il CRW-001-1JR più stretto. Se hai dita più grandi, l'orologio non fa per te.

L'anello può essere stretto con degli inserti.

Fonte: Casio

Prezzo e disponibilità

Casio prevede di vendere il suo orologio Ring in Giappone a partire da dicembre. Il prezzo sarà di 19.800 yen, che attualmente corrispondono a circa 113 franchi o 121 euro. Le vendite in altri paesi non sono attualmente previste.

Se preferisci il Casio più grande, l'altro giorno c'era qualcosa per la scrivania.