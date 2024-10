Casio lancia l'orologio digitale classic in formato grande

Casio ha aggiornato l'orologio digitale A158W trasformandolo in un orologio da tavolo retrò. Il nuovo DQD-851J-8JF, che funge anche da sveglia, è più economico dell'originale. Purtroppo è in vendita solo in Giappone.

Dal 25 ottobre Casio venderà in esclusiva in Giappone un orologio da tavolo retrò basato sull'orologio da polso digitale A158W. Tuttavia, a differenza dell'originale, il Casio DQD-851J-8JF da 10,2 × 11,7 × 4,8 cm non ha la cassa in acciaio inossidabile. Sarà quindi in vendita a soli 4378 yen. Si tratta di circa 27 euro o 25 franchi svizzeri - l'originale costa circa 10 euro o franchi in più.

L'A158W qui mostrato è un'ulteriore evoluzione del popolare F-91W con acciaio inossidabile al posto della plastica. Tuttavia, il nuovo orologio da tavolo utilizza ancora la plastica.

Fonte: Shutterstock

L'orologio da tavolo mostrato nell'Immagine di copertina non dispone di una funzione di cronometro e di una campana che suona all'ora. È invece dotato di una retroilluminazione a LED color ambra e fa la sua figura anche in camera da letto grazie alla sveglia con funzione snooze. Inoltre, è in grado di misurare la temperatura e l'umidità. In Giappone è anche in grado di misurare la temperatura e l'umidità.

In Giappone, inoltre, imposta automaticamente l'ora o il calendario tramite un segnale radio, che non è disponibile in nessun'altra parte dell'isola. La funzione può quindi essere disattivata. Tuttavia, secondo Casio, l'orologio perde in media 30 secondi di precisione al mese. Il DQD-851J-8JF è alimentato da due batterie AA, che dovrebbero durare almeno un anno.

Se non ti va di importare il DQD-851J-8JF dall'Estremo Oriente, puoi acquistare l'originale (A158W) o il suo popolarissimo predecessore (F-91W) in questo paese.