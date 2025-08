Novità e trend 17 34

La start-up svizzera vuole allungare la vita con lo Smartring

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 5.8.2025

La start-up svizzera Virtusan non solo vuole monitorare la tua salute con il suo primo anello intelligente, ma anche ottimizzare la tua longevità. Il progetto è guidato da una figura controversa nella ricerca sulla longevità.

Nessun produttore di anelli intelligenti ha mai fatto promesse così grandi: la start-up svizzera Virtusan fa pubblicità con «Live Longer, Perform Better». Si suppone che il gadget non faccia altro che allungare la vita.

La logica alla base di tutto ciò si basa su un comitato scientifico di consulenti del movimento per la longevità. Uno dei rappresentanti più noti, ma anche più controversi, è anche il presidente del comitato, ovvero il professore di Harvard David Sinclair.

L'autore si è dedicato alla longevità con un'attenzione particolare.

Si dedica da anni alla ricerca sulla longevità e sull'invecchiamento, ma viene anche ripetutamente criticato. Ad esempio, per le dichiarazioni su «reverse aging», cioè sui metodi per ringiovanire o invertire l'età.

Il professore di Harvard David Sinclair è presidente del comitato scientifico consultivo di Virtusan.

Fonte: Virtusan

Focus sull'ottimizzazione della vita

In Virtusan l'attenzione è rivolta all'ottimizzazione della vita: secondo la start-up, solo il 20 percento della nostra durata di vita è determinato geneticamente, mentre il restante 80 percento dipende dallo stile di vita, come il sonno, lo stress o l'esercizio fisico. In parole povere, uno stile di vita sano allunga la vita.

L'anello intelligente utilizza uno stile di vita convenzionale.

L'anello intelligente utilizza la tecnologia convenzionale per contribuire a uno stile di vita sano. I sensori dell'anello registrano le pulsazioni, la variabilità della frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, il sonno, l'esercizio fisico e lo stress. Proprio come i modelli di Oura, Samsung o RingConn. La durata della batteria promessa, pari a sette giorni, è nella media.

L'azienda svizzera può comunque contare su un'autonomia di sette giorni.

L'azienda svizzera può comunque vantare un'innovazione tecnica: L'anello è dotato di un piccolo motore di vibrazione incorporato e fornisce quindi - secondo il produttore - «un feedback delicato» per allarmi e notifiche.

L'anello svizzero in titanio ha un design discreto e senza tempo.

Fonte: Virtusan

Tanti software, prezzo elevato

Virtusan si distingue dalla concorrenza quando si tratta di software. L'obiettivo è quello di incorporare le scoperte scientifiche per una lunga vita. Ad esempio, viene costantemente visualizzata l'età biologica, che ha lo scopo di ringiovanire «» se si seguono i suggerimenti e i consigli dell'app. L'attenzione si concentra sul monitoraggio del proprio comportamento e sull'evitare comportamenti non salutari. O come dice l'azienda produttrice: «Segui i protocolli guidati e i contenuti degli esperti per intraprendere azioni quotidiane significative.»

L'app offre contenuti aggiuntivi come meditazioni, esercizi di rilassamento per aiutarti ad addormentarti, esercizi di respirazione, allenamenti e fitness. Puoi creare le tue routine quotidiane che l'anello ti ricorderà.

L'app offre contenuti aggiuntivi come esercizi di rilassamento che ti aiutano ad addormentarti, esercizi di respirazione, allenamenti e fitness.

Il Virtusan Ring 360 può essere preordinato sul sito web dell'azienda, con le prime consegne previste per ottobre. Se il gadget sarà disponibile anche nel nostro negozio è ancora in fase di chiarimento.

Al costo di 580 franchi, l'anello in titanio è uno dei modelli più costosi sul mercato. Include un abbonamento premium per 18 mesi, che costa 65 franchi all'anno. Tuttavia, l'anello può essere utilizzato anche senza abbonamento, ma in questo caso non tutti i contenuti sono accessibili.

Immagine di copertina: Virtusan

