Camminerai nell'acqua: scarpe con tapis roulant per i giochi VR

21.7.2025

Per molte persone, camminare è la modalità di movimento preferita nei giochi VR. Ma è proprio questo il problema. Un'azienda britannica vuole introdurre sul mercato delle scarpe da tapis roulant.

La realtà virtuale è un'esperienza affascinante: ti senti completamente trasportato in un altro ambiente. Se solo non ci fosse il problema del movimento. Il massimo dell'immersione sarebbe muoversi con i propri piedi. Poiché nel mondo reale si è ciechi e lo spazio a disposizione è solitamente limitato, normalmente non si può camminare in sicurezza.

Una start-up britannica sta lanciando sul mercato un nuovo prodotto progettato per darti maggiore libertà: Le scarpe Freeaim utilizzano rulli motorizzati sulle suole che ti aiutano a camminare sul posto. Il principio di «camminare sul posto» non è una novità per la VR. I tapis roulant permettono di ottenere lo stesso effetto in modo diverso: Funzionano come i tapis roulant della palestra. Tuttavia, questi tapis roulant sono molto costosi e occupano molto spazio. Questo li rende solitamente inadatti alle normali abitazioni.

Perché camminare è così importante nella VR Nella maggior parte delle esperienze VR, ci si muove nell'ambiente virtuale camminando. Per molte persone, utilizzare i controller stick da fermi provoca il mal d'auto, una sorta di mal di mare. Si verifica perché gli occhi e l'udito trasmettono al cervello le impressioni di movimento, mentre altri organi sensoriali segnalano l'immobilità. Quando si cammina correttamente, anche i muscoli e il senso dell'equilibrio trasmettono la sensazione di movimento al cervello, che quindi non si trova di fronte a stimoli contraddittori. Anche l'immersione trae beneficio da una camminata corretta: La VR sembra così reale che è un riflesso naturale muoversi come nella vita reale. Il controllo del bastone è un compromesso inadeguato in confronto.

Con le scarpe Freeaim, gli sviluppatori vogliono offrire un'alternativa semplice e poco ingombrante. I tapis roulant sono per così dire alloggiati nelle suole delle scarpe. Secondo gli sviluppatori, puoi usarle per fare jogging lentamente «» . Le scarpe sono pienamente compatibili con SteamVR e con alcuni giochi dell'ecosistema meta.

Il progetto è finanziato dal pubblico tramite Kickstarter. La campagna ha avuto successo: l'obiettivo della campagna di circa 172.000 euro è stato ampiamente superato con circa 283.000 euro raccolti.

Due varianti per diversi gradi di libertà

I pedali VR, disponibili in una versione semplice e in una avanzata, ricordano i pattini a rotelle retrò: si fissano ai piedi con cinghie di velcro. Secondo il team di sviluppo, il movimento è quello di una vera e propria camminata, non di uno scivolamento o di un pattinaggio. Le batterie della scarpa dovrebbero durare circa due ore di camminata e sono sostituibili. La ricarica richiede circa 15 minuti.

Sulla pagina Kickstarter, le scarpe VR sono descritte come un sistema di movimento per tutto il corpo «che combina robotica, AI/apprendimento automatico, dispositivi indossabili e tecnologia avanzata dei sensori». I sensori rilevano i movimenti della camminata e regolano la velocità dei rulli motorizzati in modo che tu possa camminare sul posto.

La versione «Advanced» si spinge oltre: offre una correzione della posizione laterale. I rulli possono essere ruotati e le scarpe ti riportano alla posizione iniziale senza che tu te ne accorga. Questo dovrebbe rendere possibile l'utilizzo delle scarpe Freeaim su un pavimento normale senza ulteriori restrizioni. Gli sviluppatori consigliano un'area aperta con un diametro di 1,5 metri e un sistema di protezione, ovvero una visualizzazione virtuale dei confini per evitare di finire contro uno scaffale nel caso in cui si verifichi il peggio.

Il modello Light è stato progettato per essere utilizzato su un pavimento normale senza ulteriori restrizioni.

La variante «Light» non ha una correzione della posizione laterale, quindi ti sposti involontariamente. Per questa versione è necessaria una piastra di base. A questa è collegato un telaio che ti tiene in posizione con una cintura per i fianchi, come nei tapis roulant VR. Freeaim offre due telai diversi, uno dei quali offre più spazio per le braccia nella parte inferiore. Entrambi i telai possono essere ripiegati rapidamente e riposti insieme alla base per risparmiare spazio.

La camminata reale in VR ha il suo prezzo

I tapis roulant VR di buona qualità spesso partono da 2000 euro in su. Tuttavia, anche i tapis roulant freeaim non sono economici. La versione Light costa attualmente l'equivalente di 989 euro o 914 franchi inglesi, mentre il modello Advanced costa 1269 euro o 1184 franchi. Puoi preordinarli sulla pagina di Kickstarter.

Secondo Kickstarter, il progetto per la produzione in serie è stato finalizzato e la catena di fornitura dei componenti più importanti è già pronta. I dettagli della produzione sono ancora in fase di definizione. La consegna delle scarpe dovrebbe iniziare nel 2026. Dopo il lancio, il prezzo delle scarpe VR è destinato ad aumentare.

Lo standard per il movimento VR non è ancora stato definito. Altre aziende stanno sperimentando rulli attaccati a piastre, superfici molto lisce per le scarpe con bassa resistenza all'attrito o sedie girevoli con supporto per i movimenti dei piedi. Numerosi progetti fai-da-te dimostrano anche la creatività dei privati, ad esempio qui.

Immagine di copertina: Freeaim Technologies Ltd

