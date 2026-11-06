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La Nebulosa Testa di Gatto nella costellazione della Carena

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 7.11.2026

Una piccola parte della Nebulosa della Carena, nella costellazione australe della Carena, è chiamata Nebulosa Testa di Gatto a causa della sua forma. Al suo interno si stanno formando nuove stelle.

Nella costellazione meridionale della Carena (in latino: Carina), a circa 7500 anni luce dalla Terra, si trova la Nebulosa Carena, una vasta regione di gas e polvere in cui si stanno formando nuove stelle. Una piccola parte di essa è chiamata Nebulosa Testa di Gatto per via della sua forma; la designazione di catalogo è HH 903. Il luminoso «occhio» del gatto nella parte superiore dell'immagine è una stella molto giovane che sta per rompere il bozzolo di gas e polvere da cui si è formata. Inoltre, espelle getti di materia dai suoi poli che sfuggono nello spazio circostante. Lì, essi collidono con il gas della materia interstellare, dando origine a un cosiddetto oggetto di Herbig-Haro. Questi prendono il nome dagli astronomi statunitensi George Herbig e Guillermo Haro, che negli anni '50 compilarono indipendentemente l'uno dall'altro i cataloghi di questa classe di oggetti. Gli oggetti di Herbig-Haro sono fenomeni di breve durata e un indicatore di attiva formazione stellare.

Queste tre immagini sono state realizzate con il telescopio spaziale James Webb (JWST) e il telescopio spaziale Hubble (HST) e mostrano la Nebulosa Testa di Gatto in intervalli di lunghezze d'onda molto diversi. L'immagine all'estrema sinistra è stata scattata con l'HST e mostra la nebulosa nel visibile a 475 nanometri (ciano), 502 nanometri (blu), 656 nanometri (verde) e 673 nanometri (rosso). Inoltre, è stato aggiunto anche il vicino infrarosso in arancione. Pertanto, l'immagine parziale a sinistra non riflette l'impressione visiva dell'occhio umano.

Le due immagini al centro e a destra sono state realizzate con il JWST e la Near Infrared Camera (NIRCam, al centro) e il Mid Infrared Instrument (MIRI, a destra) a bordo. L'immagine NIRCam mostra la nebulosa nel vicino infrarosso a lunghezze d'onda comprese tra 900 e 4700 nanometri, mentre l'immagine MIRI tra 7700 e 15 000 nanometri. Nell'infrarosso, la polvere della Nebulosa Testa di Gatto è molto più trasparente che nel visibile, permettendo di vedere più in profondità al suo interno. Soprattutto nell'immagine MIRI, è possibile distinguere bene i singoli banchi di nebulosa e l'«occhio di gatto» brilla molto intensamente.

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Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: NASA e ESA / Nebulosa Testa di Gatto (immagini di Hubble WFC3, Webb NIRCam e Webb MIRI) / CC BY 4.0

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