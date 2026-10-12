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A causa dell'IA: Nikon squalifica il vincitore del concorso

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 12.10.2026

In un concorso per riprese video al microscopio, il vincitore originale è stato squalificato per l'uso dell'IA. Casi del genere probabilmente si verificheranno più spesso in futuro.

Nikon non costruisce solo fotocamere, ma anche microscopi. Sotto il nome «Small World», lo storico produttore organizza dal 1975 un concorso per immagini al microscopio. Sul sito web puoi vedere le 20 migliori foto di ogni anno, per un totale di 1000 scatti. Una visita vale sicuramente la pena, soprattutto se ami i colori vivaci.

Vincitore 2019: embrione di tartaruga

Fonte: Theresa Zgoda, Theresa Kugler Vincitore 2017: cellule cutanee

Fonte: Dr. Bram van den Broek Andriy Volkov, Dr. Kees Jalink, Dr. Reinhard Windoffer, Dr. Nicole Schwarz 2° posto 2003: Myrianida pachycera (verme marino)

Fonte: Dr. Greg Rouse Vincitore 1990: cristalli da una soluzione di solfato di magnesio e acido tartarico

Fonte: Richard H. Lee Vincitore 1975: cristalli di acido ossalico

Fonte: James Dvorak

Dal 2011, oltre al concorso fotografico, esiste anche una Video-Competition. Questa è finita sotto i riflettori perché il vincitore è stato successivamente squalificato. Il video vincitore originale mostrava presumibilmente le ciglia vibratili in una rara malattia respiratoria chiamata discinesia ciliare primitiva (PCD). Come riporta la BBC, dopo l'annuncio alcuni scienziati si sono rivolti a Nikon segnalando che il video non assomigliava affatto alle ciglia vibratili affette da tale patologia. In una rivalutazione, Nikon ha concluso che il video era stato creato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, il che è vietato dal regolamento del concorso.

Come nuovo vincitore è subentrato il secondo classificato. Il video mostra una scena con un nematode e un protozoo Dileptus. È stato registrato dal vietnamita Nguyen Nam.

I concorsi fotografici e video sono in pericolo?

Già prima della rivoluzione dell'IA, i concorsi fotografici erano soggetti a frodi. Ad esempio, nel 2023 una foto messa in scena ha vinto il CEWE Photo Award, aggiudicandosi un premio di 25.000 euro. La foto mostrava apparentemente una scena in un caffè indonesiano, ma in realtà si trattava di una scena in studio allestita nell'ambito di una promozione Fujifilm per la allora nuova fotocamera X-T5. Il vincitore del concorso, come tutti i partecipanti a quell'evento, ha fotografato la stessa scena costruita da A a Z.

L'immagine vincitrice non mostra ciò che era stato dichiarato.

Fonte: Dikye Ariani

Con le nuove possibilità offerte dall'intelligenza artificiale, i tentativi di frode aumenteranno ulteriormente. Il concorso di microscopia potrebbe essere particolarmente vulnerabile, dato che anche le immagini reali sembrano talvolta arte astratta. Senza specifiche competenze tecniche, è difficile valutare se un'immagine del genere appaia autentica.

Ultimamente si parla spesso di rilevatori di IA nei media. Tuttavia, questi strumenti non sono in grado di smascherare le frodi basate sull'IA. Di norma, funzionano inserendo nel file una prova di origine a prova di manomissione. In questo modo è possibile dimostrare, ad esempio, che una foto è stata scattata con una determinata fotocamera, o che è stata creata con un determinato strumento di IA. In ogni caso, però, è necessario un utente che voglia documentare questo aspetto o che almeno non lo impedisca attivamente. Sebbene ciò abbia un valore e promuova la trasparenza, non è il rimedio contro le frodi.

In futuro, potrebbe essere possibile dimostrare in modo completo il lavoro autentico attraverso tale documentazione. Al momento, però, gli strumenti sono ancora troppo difficili da utilizzare per poter essere richiesti come condizione di partecipazione ai concorsi creativi.

In questo senso: sì, i concorsi fotografici sono in pericolo. E con essi, in generale, le prestazioni fotografiche straordinarie.

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