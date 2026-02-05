Novità e trend 5 0

La mod "Red Dead Redemption 2" porta le meccaniche di trappola e combattimento nell'epopea western di Rockstar

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 5.2.2026

Un progetto di mod dello YouTuber "Blurbs" aggiunge un sistema completo di cattura e combattimento delle creature a "Red Dead Redemption 2". Invece dei classici duelli, gli animali ora si sfidano in battaglie a turni.

Nel duro mondo di «Red Dead Redemption 2», le sparatorie, le decisioni morali e la lotta quotidiana per la sopravvivenza di solito danno il tono. Ma il modder e YouTuber «Blurbs» sta ribaltando completamente questa dinamica familiare. Invece di duelli all'arma bianca e drammi da fuorilegge, ti viene improvvisamente servito un gioco curioso ma sorprendentemente completo di cattura di creature, con tanto di battaglie, meccaniche di cattura e un'interfaccia utente in stile retrò.

«Blurbs», ex sviluppatore di software e creatore di contenuti, si è fatto un nome creando mod di commedie assurde per giochi popolari. Il suo ultimo progetto, tuttavia, supera tutto ciò che ha fatto finora: in un video di 20 minuti su YouTube, documenta l'intero processo di sviluppo della sua mod in stile «Pokémon» per l'epopea occidentale. Il risultato fonde i mondi di Nintendo e Rockstar in un modo che nessuno avrebbe mai pensato possibile.

Sfere di arturio al posto delle Pokeball

La mod sostituisce il coltello da lancio del gioco con una cosiddetta Arthurball, un riferimento ironico alle iconiche Pokeball. Puoi usarlo per catturare la fauna selvatica del gioco: Orsi, serpenti, tartarughe, cani, cervi e persino pesci finiscono nella tua squadra. Puoi dare un nome individuale a ogni animale che catturi.

Nel suo video, «Blurbs» mostra, ad esempio, come cattura il leggendario alce e il leggendario alligatore gigante, tra gli altri. La varietà è impressionante: dalle innocue anatre ai pericolosi leoni, l'intero regno animale di «Red Dead Redemption 2» è a tua disposizione. Si tratta di quasi 200 specie diverse.

Come nei classici giochi di ruolo con creature, l'avventura inizia con la scelta di un compagno iniziale.

Fonte: Blurbs / YouTube

Combattimenti con moveset unici

Ma la sola cattura non è sufficiente. «Blurbs» ha implementato un vero e proprio sistema di battaglia a turni che ricorda fortemente «Pokémon». Puoi sfidare i PNG indicandoli. La telecamera passa poi a una visuale di combattimento tipo «Pokémon» in cui gli animali catturati competono con le creature dell'avversario.

Ogni animale ha attacchi e tipi individuali. Le battaglie si svolgono come nei classici «Pokémon» giochi: solo che al posto di Pikachu e Glutexo c'è un lupo contro un'anatra. Anche l'interfaccia utente di «Blurbs» è stata completamente rinnovata: C'è un menu di gruppo per i tuoi animali, indicatori di stato durante le battaglie e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un moderno RPG di battaglia tra animali.

Il sistema di combattimento a turni è visibilmente orientato verso i classici RPG di creature, ma rimane ancorato al gioco e al mondo animale di RDR2.

Fonte: Blurbs / YouTube

La banda Van der Linde come leader dell'arena

Gli avversari sono particolarmente creativi: «Blurbs» ha convertito l'intera banda Van der Linde, la famiglia criminale di Arthur Morgan nel gioco, in capoclan dell'arena. Questo dà alla mod una vera e propria progressione. Potrai passare attraverso i personaggi più noti del gioco per diventare l'addestratore di animali per eccellenza del selvaggio West.

La realizzazione tecnica è stata tutt'altro che semplice.

L'implementazione tecnica è stata tutt'altro che banale. Nel suo video, «Blurbs» mostra il caotico processo di sviluppo con tutti i suoi ostacoli. Come in ogni mod complessa, le più piccole modifiche al codice hanno portato a bug assurdi e problemi inaspettati. Ma sono proprio questi momenti a rendere il video così divertente. «Blurbs» accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso i trionfi e le frustrazioni dello sviluppo di una mod.

Lancio pianificato, ma con restrizioni

Normalmente, «Blurbs» non rilascia le sue mod al pubblico. Il motivo: le sue creazioni sono tecnicamente complesse e richiedono l'intervento di diversi programmi. Ma a quanto pare questa mod ha conquistato il cuore dello sviluppatore. Alla fine del suo video, «Blurbs» annuncia la sua intenzione di rilasciare la mod dopo averne ripulito il codice. Tuttavia, la mod non è stata rilasciata al pubblico.

C'è però un problema: la mod funziona solo in combinazione con il software di streaming. Tecnicamente, è possibile utilizzarla anche senza streaming attivo. Tuttavia, il software OBS (Open Broadcaster Software) deve essere installato sul tuo PC. « Blurbs» non ha ancora rivelato quando verrà rilasciata esattamente la mod. Chiunque sia interessato dovrebbe tenere d'occhio il suo canale YouTube e i suoi canali di social media.

Immagine di copertina: Blurbs / YouTube

