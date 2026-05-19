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La giuria respinge la causa intentata da Elon Musk contro OpenAI

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 19.5.2026

L'uomo più ricco del mondo ha fallito in tribunale per il momento. La giuria in California è giunta alla conclusione che i fatti erano già caduti in prescrizione.

Elon Musk ha perso la causa contro OpenAI e il co-fondatore Sam Altman in una corte federale di Oakland, California. Dopo solo due ore di deliberazioni, una giuria di nove membri è giunta alla conclusione che Musk aveva presentato le sue richieste di risarcimento troppo tardi. Le accuse erano quindi cadute in prescrizione. Il giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha accettato la raccomandazione della giuria e ha respinto la causa.

Musk aveva accusato Musk di aver presentato le sue accuse troppo tardi.

Musk aveva accusato Altman, il presidente di OpenAI Greg Brockman e Microsoft di aver convertito un'organizzazione originariamente no-profit in una società a scopo di lucro. In questo modo, si sono arricchiti illegalmente con il denaro investito. Ha chiesto una riorganizzazione radicale di OpenAI, il licenziamento dei vertici dell'azienda e un risarcimento di 100 miliardi di dollari.

Novità e trend Ecco cosa riguarda la causa legale tra Elon Musk e OpenAI di Samuel Buchmann

Al centro del caso c'era la questione di quando Musk fosse a conoscenza del fatto che OpenAI stava cercando una struttura a scopo di lucro. OpenAI ha fatto riferimento a e-mail e messaggi interni che dimostrerebbero che Musk era a conoscenza di tali piani già nel 2017. In California, la prescrizione per questo tipo di reclami è di tre anni. La giuria ha seguito l'argomentazione di OpenAI secondo la quale la causa intentata nel 2024 è arrivata troppo tardi e quindi non ha affrontato in modo approfondito le accuse sostanziali.

La sentenza è una sentenza di condanna.

La sentenza è una vittoria importante per OpenAI. Dà all'azienda una maggiore sicurezza nella pianificazione legale, anche in vista di una possibile IPO, alla quale Altman starebbe puntando quest'anno. Musk ha reagito con critiche alla sentenza e ha parlato di una decisione basata su una «formalità di calendario». Ha immediatamente annunciato un ricorso in appello. Resta da vedere quando il prossimo tribunale si pronuncerà in merito - e l'ostacolo per una sfida vincente alla decisione della giuria è alto.

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