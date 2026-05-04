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Gamestop vuole acquistare Ebay per 56 miliardi di dollaro

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 4.5.2026

La vacillante catena di negozi di videogiochi Gamestop ha presentato un'offerta di acquisto del valore di miliardi alla Piattaforma di rivendita Ebay. Non è chiaro da dove proverrà il denaro.

Il commercio di giochi fisici è in calo da anni. Rivenditori come Gamestop lo stanno sentendo in modo particolare. Negli ultimi due anni, l'azienda statunitense ha chiuso circa 1.300 negozi in tutto il mondo. Sono stati colpiti anche 14 negozi in Svizzera. Questo non ha impedito all'azienda di fare un'offerta di 56 miliardi di dollari per la Piattaforma di rivendita Ebay, come scrive il Wall Street Journal. Si tratta di una cifra più che quadrupla rispetto al valore di Gamestop, pari a poco meno di 12 miliardi di dollari.

Gamestop possiede già il percento delle azioni di Ebay. L'amministratore delegato Ryan Cohen si è impegnato a concedere un prestito di 20 miliardi di dollari. Altri 9,4 miliardi di dollari verranno aggiunti dalle riserve dell'azienda. Una parte dell'importo sarà pagata in contanti. Gamestop intende prendere in prestito una buona parte da banche e investitori. Il resto sarà finanziato con le azioni proprie dell'azienda.

Cohen ha dichiarato al Wall Street Journal che intende sviluppare Ebay come un concorrente più forte di Amazon. Ci sono sicuramente dei parallelismi tra le due aziende. Come Ebay, Gamestop si sta concentrando sulla rivendita, sugli oggetti da collezione e sempre più sul commercio online. Cohen vuole ridurre i costi annuali di Ebay di un totale di due miliardi di dollari entro 12 mesi e renderla così redditizia.

Ebay ha annunciato di aver fatto un passo indietro.

Ebay ha annunciato lunedì di voler rivedere attentamente la propria offerta. L'azienda sta cercando di riallinearsi da diversi anni. Tre anni fa, Ebay Classifieds è stato venduto. Nel frattempo, l'intelligenza artificiale viene sempre più utilizzata per semplificare gli acquisti. I dati trimestrali recentemente pubblicati mostrano un aumento degli utili e del fatturato.

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