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Ecco cosa riguarda la causa legale tra Elon Musk e OpenAI

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 28.4.2026

Due delle menti più influenti dell'industria dell'IA si scontrano in una corte federale della California. In gioco ci sono molti soldi e il futuro di OpenAI.

Lunedì è iniziata negli Stati Uniti una causa giudiziaria tra Elon Musk e il CEO di OpenAI Sam Altman. Si tratta del culmine di una faida personale tra i due miliardari della tecnologia. La questione centrale è se OpenAI abbia abbandonato la sua missione originaria, senza scopo di lucro, a favore di un modello orientato al profitto - o se Musk stia semplicemente usando il processo per ostacolare un importante concorrente della sua azienda di AI xAI.

Investimenti o donazioni?

Musk è stato uno dei co-fondatori di OpenAI nel 2015 e ha fatto parte del consiglio di amministrazione fino al 2018. Accusa Altman di violazione del contratto e arricchimento senza causa. Musk sostiene di aver investito denaro in un'organizzazione no-profit che avrebbe dovuto sviluppare un'intelligenza artificiale open-source «per il beneficio dell'umanità». Invece, OpenAI è stata trasformata in una struttura complessa composta da un'organizzazione madre senza scopo di lucro e da una filiale orientata al profitto. Questa struttura è alla base dell'investimento da un miliardo di euro di Microsoft e della preparazione di una possibile IPO. OpenAI è stata recentemente valutata circa 850 miliardi di dollari.

Si sente truffato: Elon Musk, miliardario da 800 volte.

Fonte: Shutterstock

OpenAI respinge le accuse e sottolinea che gli articoli di Musk erano donazioni, non investimenti. L'azienda parla di una campagna di molestie e invidia «» , che Musk sta usando per indebolire un concorrente del suo progetto di AI xAI. Nelle e-mail interne che sono già state rese pubbliche, Altman sottolinea che lo stesso Musk ha messo in gioco una struttura orientata al profitto. In alcuni momenti ha anche cercato di prendere il controllo di OpenAI o di fondere l'azienda con Tesla.

Giuristicamente, il progetto xAI non è stato mai portato avanti.

Giuridicamente, i punti chiave della questione sono due:

OpenAI ha violato gli impegni contrattuali con Musk passando al modello «con un tetto massimo di profitti» e collaborando con Microsoft? L'azienda si è arricchita ingiustamente a spese di Musk?

L'uomo più ricco del mondo chiede un risarcimento di oltre 100 miliardi di dollari, che secondo lui dovrebbe andare al braccio caritatevole di OpenAI. Vuole inoltre che il tribunale apporti dei cambiamenti strutturali: l'amministratore delegato Sam Altman e il presidente Greg Brockman dovranno perdere le loro cariche e la struttura a scopo di lucro dovrà essere invertita.

Il cambiamento della missione di OpenAI

Il processo evidenzia la tensione tra la retorica del bene comune e l'effettiva commercializzazione nel settore dell'IA. OpenAI è stata fondata esplicitamente nel 2015 come organizzazione no-profit con aspirazioni open source. La missione originaria era quella di sviluppare l'intelligenza digitale - «senza vincoli di ritorno economico» e con un'ampia pubblicazione dei risultati della ricerca.

Le analisi dei documenti fiscali mostrano che questa affermazione è stata gradualmente indebolita nel corso degli anni: Le formulazioni sull'apertura, sull'open source e sulla mancanza di pressioni per generare rendimenti sono scomparse. Ciò che è rimasto nel 2024 è una missione notevolmente ridotta, secondo la quale l'intelligenza artificiale generale (AGI) «dovrebbe andare a beneficio di tutte le persone».

Sam Altman, una volta figura di riferimento dell'industria dell'IA, è stato recentemente criticato non solo da Elon Musk per la crescente attenzione di OpenAI ai profitti.

Fonte: Shutterstock

Al tempo stesso, la concorrenza si sta intensificando. Il concorrente Anthropic è ora talvolta valutato più di OpenAI sui mercati secondari. Per Sam Altman, il processo non riguarda solo il potenziale risarcimento di Musk. Piuttosto, l'esito del processo determinerà se l'attuale struttura aziendale di un gruppo no-profit con un'attività operativa orientata al profitto sia ammissibile. Una sentenza negativa ridurrebbe drasticamente l'attrattiva di OpenAI per gli investimenti.

L'apertura del processo è prevista per martedì. Il primo grado di giudizio è la Corte distrettuale della California del Nord a Oakland. Nella prima fase, la giuria valuterà le accuse e farà una raccomandazione di cui il giudice Yvonne Gonzalez Rogers terrà conto nella sua decisione. Solo se la giuria riterrà OpenAI responsabile, ci sarà una seconda fase che riguarderà le possibili conseguenze e la futura struttura dell'azienda. Entrambe le parti possono portare il caso davanti alla Corte d'Appello e, se necessario, fino alla Corte Suprema.

Immagine di copertina: Shutterstock

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