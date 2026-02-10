Novità e trend 31 23

Jony Ive disegna gli interni della Ferrari Luce

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 10.2.2026

L'ex designer di Apple si affida a pulsanti reali invece che a paesaggi touchscreen per gestire la prima auto elettrica della Ferrari.

Ferrari ha svelato gli interni della sua prima auto sportiva completamente elettrica chiamata Luce - lasciando l'interfaccia all'ex capo del design di Apple Jony Ive e al suo studio LoveFrom. Ive è stato responsabile, tra le altre cose, dell'iPhone, dell'iMac, dell'iPad e dell'Apple Watch. Lo sviluppo dell'auto di Apple è stato interrotto nel 2024.

Il linguaggio del design di Ive si riflette nella scelta dei materiali della Ferrari Luce. Dominano l'alluminio e il vetro. La Ferrari ha rinunciato agli enormi schermi touchscreen che vanno di moda presso altri produttori. Al contrario, il design ha un'impronta volutamente analogica. Molte funzioni sono controllate da pulsanti meccanici, manopole e interruttori a bilanciere. L'obiettivo è quello di rendere il funzionamento il più intuitivo possibile senza distrarre dalla guida.

L'allontanamento dai comandi touch sembra ironico, visto che Ive ha dato un contributo significativo alla loro popolarità. Ma è semplicemente la tecnologia sbagliata per le automobili. «È un'ipotesi bizzarra e pigra che l'interfaccia debba essere digitale solo perché la guida è elettrica», dice Ive. Non gli è mai venuto in mente di utilizzare i touchscreen per le funzioni importanti di un'auto. È probabile che il designer abbia toccato un nervo scoperto con queste affermazioni: La mancanza di pulsanti fisici nelle auto moderne è spesso criticata sia nelle prove che nei sondaggi dei consumatori.

Sguardo analogico, tecnologia moderna

Il fulcro dei comandi della Luce è il volante, la cui forma ricorda i classici volanti Ferrari degli anni Cinquanta e Sessanta. Le razze sono realizzate in alluminio anodizzato e sono fresate da un unico blocco. Il MacBook unibody manda i suoi saluti. A sinistra e a destra si trovano i comandi per le modalità di guida, i sistemi di assistenza, i tergicristalli e le modalità di guida. Non ci sono leve dietro il volante e anche l'indicatore di direzione si attiva con la semplice pressione di un pulsante.

Nella tipica maniera Ferrari, ci sono molte opzioni di impostazione per la dinamica di guida sul volante. A sinistra per la potenza, a destra per la modalità ESC e gli ammortizzatori adattivi.

Fonte: Ferrari

Il quadro strumenti è composto da due pannelli OLED impilati di Samsung. Creano un effetto tridimensionale e ricordano i classici strumenti rotondi: un tentativo di combinare la leggibilità analogica con la moderna tecnologia di visualizzazione. Il quadro è saldamente fissato al piantone dello sterzo e si muove con esso quando si regola l'altezza del volante.

I display rotondi della strumentazione del cockpit sono incorporati in un secondo display.

Fonte: Ferrari

La Ferrari Luce non fa completamente a meno del touchscreen: Nella console centrale si trova un tablet montato su uno snodo sferico che può essere girato verso il guidatore o il passeggero anteriore. L'impugnatura funge anche da poggia mano per poter premere i pulsanti durante la guida. Sotto il display ci sono gli interruttori analogici per l'aria condizionata. In alto a destra, ho integrato un display «Multigraph» con tre lancette meccaniche davanti a un display digitale. Può essere utilizzato come orologio, cronometro, bussola o display di controllo del lancio.

Il display da 10 pollici al centro presenta delle aperture per gli interruttori fisici. La chiave con display e-ink è visibile nella console centrale. Quando è collegata, cambia colore da giallo a nero.

Fonte: Ferrari

Per quanto riguarda i materiali, domina una combinazione di alluminio anodizzato e vetro temperato. Il vetro Corning Gorilla Glass non è utilizzato solo sui display, ma anche sulla leva del cambio e su numerosi elementi di design. La chiave è un blocco solido di vetro e alluminio con un display e-ink che cambia colore quando viene inserito nella console centrale. Solo a quel punto la Luce prende vita: Ive ha deliberatamente voluto mantenere la cerimonia, che ricorda le classiche chiavi di accensione.

Immagine di copertina: Ferrari

