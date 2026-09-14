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Internet veloce: il governo federale vuole sostenere le aree rurali

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 14.9.2026

Poiché l'espansione non è redditizia ovunque per le aziende, il dieci percento delle famiglie rischia di rimanere senza internet ad alta velocità: il governo federale vuole ora intervenire.

Il 2030 è l'anno decisivo: le linee in rame, attraverso le quali passa ancora gran parte delle connessioni internet, saranno gradualmente dismesse. Entro quella data, le tecnologie alternative dovranno essere sviluppate a sufficienza per poter sostituire la tecnologia in rame. Poiché l'espansione della rete non è finanziariamente redditizia ovunque per le aziende private, circa il dieci percento di tutte le economie domestiche svizzere rischia di rimanere escluso da internet ad alta velocità. Per questo motivo, la Confederazione intende ora sostenere finanziariamente l'espansione e ha adottato il messaggio relativo alla legge sulla promozione della banda larga.

La Svizzera è in ritardo

Soprattutto nelle zone rurali e scarsamente popolate, internet ad alta velocità non è ancora una realtà scontata. Circa il 24 percento di tutti gli edifici residenziali o commerciali non è dotato di una velocità internet di almeno un gigabit al secondo, né tramite fibra ottica né tramite moderne reti via cavo. Nel 2024, l'espansione era ferma addirittura al 50 percento, mentre la media UE in quel periodo era del 69 percento.

Chi paga, quando e quanto?

Ora sono previsti circa 730 milioni di franchi, destinati principalmente all'espansione della fibra ottica. Poiché in alcune località remote ciò risulterà probabilmente molto costoso, il Consiglio federale può stabilire, in conformità con la legge, degli importi massimi per connessione. Se tale soglia dovesse essere superata, il Comune dovrà coprire la differenza finanziaria, oppure si potrà ricorrere a tecnologie radio più economiche.

Il consigliere federale Albert Rösti vuole evitare un divario tra città e campagna nell'accesso a internet.

Fonte: https://www.uvek.admin.ch/

Le domande di espansione devono essere presentate dai rispettivi Comuni. In linea di principio, i fornitori devono garantire alla concorrenza l'accesso all'infrastruttura. Il Consiglio federale stabilirà i relativi prezzi in un secondo momento tramite un'ordinanza. Il finanziamento è inizialmente previsto per otto anni. Se necessario, il Consiglio federale può estenderlo a un totale di undici anni, a condizione che i fondi siano ancora sufficienti.

La Confederazione pagherà la metà dell'importo tramite un credito d'impegno. L'altra metà dovrà essere coperta dai Cantoni. Questi ultimi possono trasferire tali costi, in tutto o in parte, ai Comuni richiedenti. Spetta ai Cantoni e ai Comuni decidere se avvalersi o meno di questo sostegno.

Nella fase successiva, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati discuteranno il disegno di legge.

Immagine di copertina: Florian Bodoky

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