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Clientela soddisfatta: oro per Galaxus Mobile da Comparis

Martin Jungfer Traduzione: tradotto automaticamente 4.9.2026

Per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti, Galaxus Mobile è ai primi posti in Svizzera. Non lo dico io, lo dice Comparis. Il servizio di confronto ha condotto un ampio sondaggio. Solo tre operatori di abbonamenti di telefonia mobile hanno ottenuto risultati migliori.

In totale, 17 operatori di telefonia mobile sono riusciti a entrare in classifica in un sondaggio commissionato da Comparis. Un istituto di ricerca di mercato ha intervistato 4500 persone, costituendo un campione rappresentativo della popolazione svizzera. Sono state esaminate le seguenti dimensioni:

Rapporto qualità-prezzo

Qualità e servizio

Comunicazione e trasparenza

Touchpoint e contatto

Il vincitore assoluto è Spusu, il marchio della società austriaca Mass Response Service GmbH per la Svizzera, con un voto di 5,5. Poco dietro si piazzano Quickline (voto 5,4) e Wingo con 5,3.

Tre operatori hanno ottenuto un voto complessivo di 5,2: Migros Mobile, Lidl Connect e appunto Galaxus Mobile. Chi ottiene un voto tra 5,2 e 5,4 riceve, secondo le regole di Comparis, un sigillo d'oro. Immagino che i colleghi lo appenderanno al muro in ufficio.

O forse no. Noel Staub, Leader Support di Galaxus Mobile, afferma: «Naturalmente siamo felici di aver ottenuto un buon risultato, soprattutto perché sono stati valutati anche il servizio, le possibilità di contatto e la trasparenza.» Tuttavia, non vede alcun motivo per stampare il risultato, incorniciarlo e appenderlo. «Ne riparleremo l'anno prossimo, magari quando otterremo il sigillo di platino», dice Noel ridendo.

Dietro le quinte Più unico che raro: il servizio clienti per i tuoi abbonamenti risiede in Svizzera – perché? Martin Jungfer 72 like 72 20 commenti 20

I grandi restano a bocca asciutta

Per i tre grandi del settore, il risultato del sondaggio Comparis non è un fiore all'occhiello. Swisscom ottiene un voto complessivo di 4,9. Salt e Sunrise arrivano addirittura solo a 4,8, il voto più basso tra i 17 operatori analizzati nel dettaglio.

Probabilmente ha influito il fatto che il sondaggio si sia svolto a maggio. Nelle settimane precedenti, Swisscom, Salt e Sunrise avevano annunciato aumenti dei prezzi dei loro abbonamenti.

E per quanto riguarda Galaxus Internet?

Comparis ha anche determinato il grado di soddisfazione della clientela nei confronti dei propri provider internet. Qui iWay guida la classifica con un voto di 5,3. Seguono Quickline, Sasag, Teleboy e Wingo. Swisscom, Salt, Yallo e Sunrise occupano gli ultimi quattro posti.

Galaxus Internet non è presente nella valutazione. Probabilmente, tra i 4500 intervistati, un numero ancora troppo esiguo possiede un abbonamento per poterlo valutare. Sarebbero state necessarie almeno 30 menzioni. Tuttavia, nel mercato delle connessioni internet esiste una moltitudine di piccoli operatori, il che rende questo numero più difficile da raggiungere.

Immagine di copertina: Martin Jungfer

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