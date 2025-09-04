Instagram è finalmente arrivato su iPad

Novità e trend
TikTok: 530 milioni di autobus, nonostante i centri dati europei
di Florian Bodoky
Dopo anni di richieste, Instagram è finalmente disponibile come app per iPad. La nuova app è stata ottimizzata appositamente per il display più grande del tablet.
Il fatto che non ci fosse un'app ufficiale di Instagram su iPad è diventato una barzelletta. Lo stesso è accaduto con Whatsapp e la calcolatrice. Ora il trio è completo: Instagram per il tablet di Apple è finalmente arrivato.
Quando aprirai la pagina di Instagram, potrai vedere il suo contenuto.
Quando apri l'app, vieni catapultato direttamente nel mondo dei rulli. Il formato video breve, ispirato a TikTok, è al centro dell'attenzione. Questo sottolinea la continua attenzione di Instagram verso i contenuti video.
A differenza della versione per iPhone, l'app per iPad sfrutta appieno lo schermo più grande. Questo significa che nei messaggi diretti (DM), ad esempio, puoi vedere la posta in arrivo e una chat aperta allo stesso tempo. Lo stesso vale per i commenti sui rulli, che ora vengono visualizzati direttamente accanto ai video.
Meta ha anche aggiunto una scheda completamente nuova. In «Segui» hai a disposizione diverse opzioni per visualizzare i tuoi contenuti Instagram
Non tutto è ancora visualizzato correttamente. Ad esempio, non tutte le pagine dell'app sono disponibili in modalità scura.
L'applicazione è ora disponibile in tutto il mondo e gratuitamente sull'App Store per tutti gli iPad che supportano iPadOS 15.1 o successivo. Instagram esiste da 15 anni, l'iPad da qualche mese. Allora perché l'app personalizzata è disponibile solo ora?
Per anni, il capo di Instagram Adam Mosseri ha esitato a sviluppare un'app per iPad perché la domanda non era considerata abbastanza alta. Ora è lui stesso a presentare le grandi novità sulla sua piattaforma. Uno dei motivi del cambiamento di opinione potrebbe essere l'aumento dell'utilizzo. Il numero di utenti di tablet è in costante crescita, soprattutto tra i bambini. Di conseguenza è aumentata anche la domanda.
Un altro motivo potrebbe essere il concorrente TikTok. Lo stesso TikTok sta cadendo sempre più in disgrazia e fa notizia.
Con l'introduzione dell'app per iPad e la chiara focalizzazione sui video, Instagram sta rafforzando la sua posizione nel mercato dei video brevi, creando così una valida alternativa per gli utenti di TikTok.
Nel mio mondo, Super Mario insegue gli Stormtrooper con un unicorno e Harley Quinn mescola cocktail per Eddie e Peter al bar della spiaggia. Ovunque possa dare sfogo alla mia creatività, le mie dita fremono. O forse perché nelle mie vene non scorre altro che cioccolato, brillantini e caffè.