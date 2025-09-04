Novità e trend 9 0

Instagram è finalmente arrivato su iPad

Dopo anni di richieste, Instagram è finalmente disponibile come app per iPad. La nuova app è stata ottimizzata appositamente per il display più grande del tablet.

Il fatto che non ci fosse un'app ufficiale di Instagram su iPad è diventato una barzelletta. Lo stesso è accaduto con Whatsapp e la calcolatrice. Ora il trio è completo: Instagram per il tablet di Apple è finalmente arrivato.

Quando aprirai la pagina di Instagram, potrai vedere il suo contenuto.

Quando apri l'app, vieni catapultato direttamente nel mondo dei rulli. Il formato video breve, ispirato a TikTok, è al centro dell'attenzione. Questo sottolinea la continua attenzione di Instagram verso i contenuti video.

Il feed di Reels appare direttamente all'apertura dell'app.

A differenza della versione per iPhone, l'app per iPad sfrutta appieno lo schermo più grande. Questo significa che nei messaggi diretti (DM), ad esempio, puoi vedere la posta in arrivo e una chat aperta allo stesso tempo. Lo stesso vale per i commenti sui rulli, che ora vengono visualizzati direttamente accanto ai video.

Vedo la colonna dei commenti proprio accanto ai video.

Meta ha anche aggiunto una scheda completamente nuova. In «Segui» hai a disposizione diverse opzioni per visualizzare i tuoi contenuti Instagram

Tutti: un mix di articoli e reel consigliati

Amici: mostra i contenuti degli account che ti seguono

Ultimo: mostra gli articoli in ordine cronologico in modo che tu veda prima i contenuti più recenti

Non tutto è ancora visualizzato correttamente. Ad esempio, non tutte le pagine dell'app sono disponibili in modalità scura.

Posso scegliere come visualizzare i miei canali, qui purtroppo ancora con uno sfondo bianco invece che nero.

Disponibilità: perché solo ora?

L'applicazione è ora disponibile in tutto il mondo e gratuitamente sull'App Store per tutti gli iPad che supportano iPadOS 15.1 o successivo. Instagram esiste da 15 anni, l'iPad da qualche mese. Allora perché l'app personalizzata è disponibile solo ora?

Per anni, il capo di Instagram Adam Mosseri ha esitato a sviluppare un'app per iPad perché la domanda non era considerata abbastanza alta. Ora è lui stesso a presentare le grandi novità sulla sua piattaforma. Uno dei motivi del cambiamento di opinione potrebbe essere l'aumento dell'utilizzo. Il numero di utenti di tablet è in costante crescita, soprattutto tra i bambini. Di conseguenza è aumentata anche la domanda.

Un altro motivo potrebbe essere il concorrente TikTok. Lo stesso TikTok sta cadendo sempre più in disgrazia e fa notizia.

Con l'introduzione dell'app per iPad e la chiara focalizzazione sui video, Instagram sta rafforzando la sua posizione nel mercato dei video brevi, creando così una valida alternativa per gli utenti di TikTok.

Immagine di copertina: Apple

